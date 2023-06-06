Что происходит на Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС
Госкомоводхоз РК: Северо-Крымский канал работает штатно, но уровень воды будет падать
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеверо-Крымский канал
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Северо-Крымский канал на данный момент работает в штатном режиме, однако уровень воды после разрушения Каховской ГЭС будет снижаться, поскольку падает уровень воды в Днепре. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Гурам Соболев.
"На сегодняшний день водохозяйственная обстановка в Республике Крым спокойная, вода по Северо-Крымскому каналу идет, канал работает в штатном режиме. Угрозы затоплений и подтоплений по СКК на территории Крыма нет", - сказал он.
В то же время падение уровня воды в канале и на головном сооружении (в Таврийске - ред.) неизбежно, поскольку "уровни объемов воды падают непосредственно по Днепру".
При этом Соболев заверил, что водоснабжению предприятий и жителей республики ничего не угрожает. Водохранилища Крыма заполнены на 80 процентов, что в сумме составляет 280 млн кубических метров, уточнил чиновник.
Он также сообщил, что в ближайшие дни власти будут принимать меры по минимизации последствий произошедшего.
Удар по Каховской ГЭС
В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в городе достиг 10 метров.
В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.
Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. Местные власти прогнозируют, что максимальный подъем уровня воды может составить 12 метров, пребывать она будет в течение 72 часов. В Новокаховском округе введен режим ЧС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это ЧП стало результатом преднамеренной диверсии Киева и украинские власти несут ответственность за это.
Читайте также на РИА Новости Крым: