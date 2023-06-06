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Что происходит на Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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Что происходит на Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС
Что происходит на Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Что происходит на Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС
Северо-Крымский канал на данный момент работает в штатном режиме, однако уровень воды после разрушения Каховской ГЭС будет снижаться, поскольку падает уровень... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T13:55
2023-06-06T13:55
разрушение каховской гэс
каховская гэс
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госкомводхоз крыма
гурам соболев
северо-крымский канал
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Северо-Крымский канал на данный момент работает в штатном режиме, однако уровень воды после разрушения Каховской ГЭС будет снижаться, поскольку падает уровень воды в Днепре. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Гурам Соболев.В то же время падение уровня воды в канале и на головном сооружении (в Таврийске - ред.) неизбежно, поскольку "уровни объемов воды падают непосредственно по Днепру".При этом Соболев заверил, что водоснабжению предприятий и жителей республики ничего не угрожает. Водохранилища Крыма заполнены на 80 процентов, что в сумме составляет 280 млн кубических метров, уточнил чиновник. Он также сообщил, что в ближайшие дни власти будут принимать меры по минимизации последствий произошедшего. Удар по Каховской ГЭСВ ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в городе достиг 10 метров.В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. Местные власти прогнозируют, что максимальный подъем уровня воды может составить 12 метров, пребывать она будет в течение 72 часов. В Новокаховском округе введен режим ЧС.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это ЧП стало результатом преднамеренной диверсии Киева и украинские власти несут ответственность за это.Читайте также на РИА Новости Крым:Каховская ГЭС: история, значение, мощностьЧто происходит в Херсонской области после удара по Каховской ГЭСГрозит ли Крыму подтопление после удара по Каховской ГЭС
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разрушение каховской гэс, каховская гэс, крым, новости крыма, госкомводхоз крыма, гурам соболев, северо-крымский канал, вода в крыму, водохранилище
Что происходит на Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС

Госкомоводхоз РК: Северо-Крымский канал работает штатно, но уровень воды будет падать

13:55 06.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Северо-Крымский канал на данный момент работает в штатном режиме, однако уровень воды после разрушения Каховской ГЭС будет снижаться, поскольку падает уровень воды в Днепре. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Гурам Соболев.

"На сегодняшний день водохозяйственная обстановка в Республике Крым спокойная, вода по Северо-Крымскому каналу идет, канал работает в штатном режиме. Угрозы затоплений и подтоплений по СКК на территории Крыма нет", - сказал он.

В то же время падение уровня воды в канале и на головном сооружении (в Таврийске - ред.) неизбежно, поскольку "уровни объемов воды падают непосредственно по Днепру".
При этом Соболев заверил, что водоснабжению предприятий и жителей республики ничего не угрожает. Водохранилища Крыма заполнены на 80 процентов, что в сумме составляет 280 млн кубических метров, уточнил чиновник.
Он также сообщил, что в ближайшие дни власти будут принимать меры по минимизации последствий произошедшего.

Удар по Каховской ГЭС

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в городе достиг 10 метров.
В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.
Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. Местные власти прогнозируют, что максимальный подъем уровня воды может составить 12 метров, пребывать она будет в течение 72 часов. В Новокаховском округе введен режим ЧС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это ЧП стало результатом преднамеренной диверсии Киева и украинские власти несут ответственность за это.
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