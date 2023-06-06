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Диверсия Киева и попытка обезводить Крым: Кремль о ЧП на Каховской ГЭС
Диверсия Киева и попытка обезводить Крым: Кремль о ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Диверсия Киева и попытка обезводить Крым: Кремль о ЧП на Каховской ГЭС
Россия решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской гидроэлектростанции, это ЧП стало результатом преднамеренной диверсии Киева и украинские власти несут... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T13:41
2023-06-06T13:41
2023-06-06T13:41
кремль
россия
дмитрий песков
разрушение каховской гэс
происшествия
обстрелы всу
херсонская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Россия решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской гидроэлектростанции, это ЧП стало результатом преднамеренной диверсии Киева и украинские власти несут ответственность за это. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы можем их решительно отвергнуть, решительно отвергнуть, мы официально заявляем. Здесь однозначно речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, которая была спланирована и осуществлена по приказу, поступившему из Киева, от киевского режима. И всю ответственность за все последствия должен нести киевский режим", - цитирует Пескова РИА Новости.Попытка оставить Крым без водыДмитрий Песков назвал одной из целей подрыва ГЭС попытку лишить Крым воды.Он также отметил, что разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для десятков тысяч жителей региона, в том числе экологического характера."Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия. Последствия для нескольких десяткой тысяч жителей региона. Экологические последствия. И последствия иного характера, которые еще предстоит установить", - добавил пресс-секретарь президента.Удар по Каховской ГЭСВ ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в городе достиг 10 метров.В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. Местные власти прогнозируют, что максимальный подъем уровня воды может составить 12 метров, пребывать она будет в течение 72 часов. В Новокаховском округе введен режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Херсонской области после удара по Каховской ГЭСГрозит ли Крыму подтопление после удара по Каховской ГЭСКаховская ГЭС: история, значение, мощность
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кремль, россия, дмитрий песков, разрушение каховской гэс, происшествия, обстрелы всу, херсонская область, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Россия решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской гидроэлектростанции, это ЧП стало результатом преднамеренной диверсии Киева и украинские власти несут ответственность за это. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы можем их решительно отвергнуть, решительно отвергнуть, мы официально заявляем. Здесь однозначно речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, которая была спланирована и осуществлена по приказу, поступившему из Киева, от киевского режима. И всю ответственность за все последствия должен нести киевский режим", - цитирует Пескова РИА Новости.
Попытка оставить Крым без воды
Дмитрий Песков назвал одной из целей подрыва ГЭС попытку лишить Крым воды.
"Однозначно, что эта диверсия ставила в качестве одной из целей лишить Крым воды. Падает уровень воды в водохранилище, и, соответственно, сокращается подача в канал. Резко сокращается", - сказал представитель Кремля.
Он также отметил, что разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для десятков тысяч жителей региона, в том числе экологического характера.
"Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия. Последствия для нескольких десяткой тысяч жителей региона. Экологические последствия. И последствия иного характера, которые еще предстоит установить", - добавил пресс-секретарь президента.
Удар по Каховской ГЭС
В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС
. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки
. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в городе достиг 10 метров.
В зоне подтопления
оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.
Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать
. Местные власти прогнозируют, что максимальный подъем уровня воды может составить 12 метров, пребывать она будет в течение 72 часов. В Новокаховском округе введен режим ЧС.
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