Рейтинг@Mail.ru
Диверсия Киева и попытка обезводить Крым: Кремль о ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230606/diversiya-kieva-i-popytka-obezvodit-krym-kreml-o-chp-na-kakhovskoy-ges-1129215255.html
Диверсия Киева и попытка обезводить Крым: Кремль о ЧП на Каховской ГЭС
Диверсия Киева и попытка обезводить Крым: Кремль о ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Диверсия Киева и попытка обезводить Крым: Кремль о ЧП на Каховской ГЭС
Россия решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской гидроэлектростанции, это ЧП стало результатом преднамеренной диверсии Киева и украинские власти несут... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T13:41
2023-06-06T13:41
кремль
россия
дмитрий песков
разрушение каховской гэс
происшествия
обстрелы всу
херсонская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/06/1129215105_0:109:2997:1795_1920x0_80_0_0_95359b65fc3f2d789051c8011d254ebf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Россия решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской гидроэлектростанции, это ЧП стало результатом преднамеренной диверсии Киева и украинские власти несут ответственность за это. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы можем их решительно отвергнуть, решительно отвергнуть, мы официально заявляем. Здесь однозначно речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, которая была спланирована и осуществлена по приказу, поступившему из Киева, от киевского режима. И всю ответственность за все последствия должен нести киевский режим", - цитирует Пескова РИА Новости.Попытка оставить Крым без водыДмитрий Песков назвал одной из целей подрыва ГЭС попытку лишить Крым воды.Он также отметил, что разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для десятков тысяч жителей региона, в том числе экологического характера."Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия. Последствия для нескольких десяткой тысяч жителей региона. Экологические последствия. И последствия иного характера, которые еще предстоит установить", - добавил пресс-секретарь президента.Удар по Каховской ГЭСВ ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в городе достиг 10 метров.В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. Местные власти прогнозируют, что максимальный подъем уровня воды может составить 12 метров, пребывать она будет в течение 72 часов. В Новокаховском округе введен режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Херсонской области после удара по Каховской ГЭСГрозит ли Крыму подтопление после удара по Каховской ГЭСКаховская ГЭС: история, значение, мощность
https://crimea.ria.ru/20230606/vsu-obstrelivayut-mesta-sbora-lyudey-dlya-evakuatsii-iz-goloy-pristani-1129213444.html
https://crimea.ria.ru/20230606/vozmozhno-li-dalneyshee-razrushenie-plotiny-kakhovskoy-ges--ekspert-1129209504.html
россия
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/06/1129215105_268:0:2997:2047_1920x0_80_0_0_b85e45d81f3c4550a158454bfed4b4f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кремль, россия, дмитрий песков, разрушение каховской гэс, происшествия, обстрелы всу, херсонская область, новости
Диверсия Киева и попытка обезводить Крым: Кремль о ЧП на Каховской ГЭС

Песков назвал разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева

13:41 06.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и центр города
Московский Кремль и центр города - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Россия решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской гидроэлектростанции, это ЧП стало результатом преднамеренной диверсии Киева и украинские власти несут ответственность за это. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы можем их решительно отвергнуть, решительно отвергнуть, мы официально заявляем. Здесь однозначно речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, которая была спланирована и осуществлена по приказу, поступившему из Киева, от киевского режима. И всю ответственность за все последствия должен нести киевский режим", - цитирует Пескова РИА Новости.

Попытка оставить Крым без воды

Дмитрий Песков назвал одной из целей подрыва ГЭС попытку лишить Крым воды.
"Однозначно, что эта диверсия ставила в качестве одной из целей лишить Крым воды. Падает уровень воды в водохранилище, и, соответственно, сокращается подача в канал. Резко сокращается", - сказал представитель Кремля.
Он также отметил, что разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для десятков тысяч жителей региона, в том числе экологического характера.
"Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия. Последствия для нескольких десяткой тысяч жителей региона. Экологические последствия. И последствия иного характера, которые еще предстоит установить", - добавил пресс-секретарь президента.
Стела Голая Пристань - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
12:32Эксклюзивы РИА Новости Крым
ВСУ обстреливают места сбора людей для эвакуации из Голой Пристани

Удар по Каховской ГЭС

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в городе достиг 10 метров.
В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.
Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. Местные власти прогнозируют, что максимальный подъем уровня воды может составить 12 метров, пребывать она будет в течение 72 часов. В Новокаховском округе введен режим ЧС.
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
11:29Эксклюзивы РИА Новости Крым
Возможно ли дальнейшее разрушение плотины Каховской ГЭС – эксперт
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что происходит в Херсонской области после удара по Каховской ГЭС
Грозит ли Крыму подтопление после удара по Каховской ГЭС
Каховская ГЭС: история, значение, мощность
 
КремльРоссияДмитрий ПесковРазрушение Каховской ГЭСПроисшествияОбстрелы ВСУХерсонская областьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:02Когда в Феодосии откроют галерею Айвазовского после реставрации
14:47Семь лет развращал девочек: сетевой педофил задержан в Севастополе
14:30Уголовное дело о теракте завели после разрушения Каховской ГЭС
14:18По Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядов
14:08В Крыму "УАЗ" с тремя людьми застрял в размытом грунте
13:55Что происходит на Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС
13:41Диверсия Киева и попытка обезводить Крым: Кремль о ЧП на Каховской ГЭС
13:35Бежал от мобилизации: в Севастополе осужден военнослужащий ЧФ
13:25Звуки выстрелов и хлопков - в Евпатории проходят учения
13:15Каховская ГЭС: история, значение, мощность
12:51Двое "Жигулей" столкнулись на трассе в Крыму – водители в больнице
12:32ВСУ обстреливают места сбора людей для эвакуации из Голой Пристани
12:21Режим ЧС введен в Новокаховском округе
12:08Что брать с собой при эвакуации из прибрежных районов Херсонской области
11:54Что происходит в Херсонской области после удара по Каховской ГЭС
11:34Алешки после ударов ВСУ по Каховской ГЭС: затопление, эвакуация и пожар
11:29Возможно ли дальнейшее разрушение плотины Каховской ГЭС – эксперт
11:17Ситуация на Керченской переправе - в очереди почти 200 машин
11:00Удары по Каховской ГЭС, подтопления и эвакуация: все о ЧП к этому часу
10:47Житель Красноперекопска забил до смерти бездомного
Лента новостейМолния