https://crimea.ria.ru/20230606/chto-proiskhodit-v-khersonskoy-oblasti-posle-udara-po-kakhovskoy-ges-1129210218.html

Что происходит в Херсонской области после удара по Каховской ГЭС

Что происходит в Херсонской области после удара по Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Что происходит в Херсонской области после удара по Каховской ГЭС

По Каховской гидроэлектростанции украинскими военными формированиями был нанесен ракетный удар, нарушена гражданская инфраструктура. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T11:54

2023-06-06T11:54

2023-06-06T11:54

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каховская гэс

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херсонская область

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владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. По Каховской гидроэлектростанции украинскими военными формированиями был нанесен ракетный удар, нарушена гражданская инфраструктура. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Сальдо выразил мнение, что киевский режим таким образом "решил нанести удар по продовольственной безопасности Херсонщины и отвлечь внимание от своих неудач в так называемом "контрнаступлении".В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды и к 10 утра вторника подъем уровня в черте города составлял 10 метров.В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. Местные власти прогнозируют, что максимальный подъем уровня воды может составить 12 метров, пребывать она будет в течение 72 часов. После этого оперативные службы смогут приступить к ликвидации последствий ЧП.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозит ли Крыму подтопление после удара по Каховской ГЭСУгрозы есть: чем обернется удар по Каховской ГЭСУдары по Каховской ГЭС, подтопления и эвакуация: все о ситуации

https://crimea.ria.ru/20230606/aleshki-posle-udarov-vsu-po-kakhovskoy-ges-zatoplenie-evakuatsiya-i-pozhar-1129209723.html

новая каховка

херсонская область

херсон

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разрушение каховской гэс, каховская гэс, новая каховка, херсонская область, обстрелы всу, владимир сальдо, херсон, происшествия, новости, общество