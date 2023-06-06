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Что происходит в Херсонской области после удара по Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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Что происходит в Херсонской области после удара по Каховской ГЭС
Что происходит в Херсонской области после удара по Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Что происходит в Херсонской области после удара по Каховской ГЭС
По Каховской гидроэлектростанции украинскими военными формированиями был нанесен ракетный удар, нарушена гражданская инфраструктура. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T11:54
2023-06-06T11:54
разрушение каховской гэс
каховская гэс
новая каховка
херсонская область
обстрелы всу
владимир сальдо
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. По Каховской гидроэлектростанции украинскими военными формированиями был нанесен ракетный удар, нарушена гражданская инфраструктура. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Сальдо выразил мнение, что киевский режим таким образом "решил нанести удар по продовольственной безопасности Херсонщины и отвлечь внимание от своих неудач в так называемом "контрнаступлении".В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды и к 10 утра вторника подъем уровня в черте города составлял 10 метров.В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. Местные власти прогнозируют, что максимальный подъем уровня воды может составить 12 метров, пребывать она будет в течение 72 часов. После этого оперативные службы смогут приступить к ликвидации последствий ЧП.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозит ли Крыму подтопление после удара по Каховской ГЭСУгрозы есть: чем обернется удар по Каховской ГЭСУдары по Каховской ГЭС, подтопления и эвакуация: все о ситуации
https://crimea.ria.ru/20230606/aleshki-posle-udarov-vsu-po-kakhovskoy-ges-zatoplenie-evakuatsiya-i-pozhar-1129209723.html
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Что происходит в Херсонской области после удара по Каховской ГЭС

Сальдо: по Каховской ГЭС украинскими формированиями нанесен ракетный удар

11:54 06.06.2023
 
© ANDREY BORODULINВид на Херсон. Фото AFP
Вид на Херсон. Фото AFP
© ANDREY BORODULIN
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. По Каховской гидроэлектростанции украинскими военными формированиями был нанесен ракетный удар, нарушена гражданская инфраструктура. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Сегодня ночью киевский режим совершил еще одно преступление — нанес ракетный удар по Каховской ГЭС. Разрушение привело к стоку вниз по Днепру большого, но не критичного объема воды. Оно не помешает нашим военным защитить левобережье. Однако смыты поля вдоль побережья, нарушена мирная инфраструктура", - написал он в своем Telegram-канале.
Сальдо выразил мнение, что киевский режим таким образом "решил нанести удар по продовольственной безопасности Херсонщины и отвлечь внимание от своих неудач в так называемом "контрнаступлении".
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В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды и к 10 утра вторника подъем уровня в черте города составлял 10 метров.
В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.
Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. Местные власти прогнозируют, что максимальный подъем уровня воды может составить 12 метров, пребывать она будет в течение 72 часов. После этого оперативные службы смогут приступить к ликвидации последствий ЧП.
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