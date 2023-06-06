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Угрозы есть: чем обернется удар по Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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Угрозы есть: чем обернется удар по Каховской ГЭС
Угрозы есть: чем обернется удар по Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Угрозы есть: чем обернется удар по Каховской ГЭС
Уровень воды в Новой Каховке и ниже по течению поднялся на высоту от двух до пяти метров. Власти стараются минимизировать последствия для людей. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T08:37
2023-06-06T08:40
каховская гэс
каховка
новая каховка
херсонская область
херсон
владимир леонтьев
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Уровень воды в Новой Каховке и ниже по течению поднялся на высоту от двух до пяти метров. Власти стараются минимизировать последствия для людей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.Ночью во вторник украинские боевики нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции. В результате были разрушены задвижки, вода "Это катастрофа. И этот уровень терроризма зашкаливает. Разрушено сооружение, от которого зависит жизнь миллиона граждан. Сознательно нанесены многочисленные удары. Нам еще предстоит изучить последствия, они трагичные. Я думаю, такая ситуация должна разбираться на уровне ООН, таких масштабов еще не было" ,- подчеркнул глава Новой Каховки. В свою очередь в администрации Херсонской области отметили, что Каховская ГЭС построена таким образом, что сброс воды разом невозможен, "поэтому ситуация не является критичной".В настоящее время сотрудники МЧС и власти контролируют уровень воды в реке. "Если потребуется, мы готовы эвакуировать жителей прибрежных сел, подготовлены автобусы. В случае ухудшения ситуации просим всех жителей прибрежных населенных пунктов быть готовыми к эвакуации. Экстренные и специальные службы региона находятся в полной готовности и окажут всю необходимую помощь", — сказал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Речь, в частности, идет о населенных пунктах Казачьи Лагери, Новая Маячка, Алешки, Кардашинка, Голая Пристань, Збурьевка.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушение Каховской ГЭС: что будет с водой в КрымуНикакой паники нет: глава Новой Каховки о ситуации после удара по ГЭСЧто будет, если взорвут Каховскую ГЭС
каховка
новая каховка
херсонская область
херсон
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каховская гэс, каховка, новая каховка, херсонская область, херсон, владимир леонтьев, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости, новые регионы россии, сво
Угрозы есть: чем обернется удар по Каховской ГЭС

Власти Херсонской области рассказали о последствиях повреждения Каховской ГЭС

08:37 06.06.2023 (обновлено: 08:40 06.06.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Уровень воды в Новой Каховке и ниже по течению поднялся на высоту от двух до пяти метров. Власти стараются минимизировать последствия для людей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
Ночью во вторник украинские боевики нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции. В результате были разрушены задвижки, вода
"В Каховском море вода упала и продолжает падать, уровень воды поднялся от 2 до 5 метров по городу и ниже по течению, угрозы для мирных граждан существуют, но мы их стараемся минимизировать", - сказал Леонтьев, подчеркнув, что благодаря оперативной работе удалось избежать жертв.
"Это катастрофа. И этот уровень терроризма зашкаливает. Разрушено сооружение, от которого зависит жизнь миллиона граждан. Сознательно нанесены многочисленные удары. Нам еще предстоит изучить последствия, они трагичные. Я думаю, такая ситуация должна разбираться на уровне ООН, таких масштабов еще не было" ,- подчеркнул глава Новой Каховки.
В свою очередь в администрации Херсонской области отметили, что Каховская ГЭС построена таким образом, что сброс воды разом невозможен, "поэтому ситуация не является критичной".
В настоящее время сотрудники МЧС и власти контролируют уровень воды в реке.
"Если потребуется, мы готовы эвакуировать жителей прибрежных сел, подготовлены автобусы. В случае ухудшения ситуации просим всех жителей прибрежных населенных пунктов быть готовыми к эвакуации. Экстренные и специальные службы региона находятся в полной готовности и окажут всю необходимую помощь", — сказал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
Речь, в частности, идет о населенных пунктах Казачьи Лагери, Новая Маячка, Алешки, Кардашинка, Голая Пристань, Збурьевка.
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