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Угрозы есть: чем обернется удар по Каховской ГЭС

Угрозы есть: чем обернется удар по Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Угрозы есть: чем обернется удар по Каховской ГЭС

Уровень воды в Новой Каховке и ниже по течению поднялся на высоту от двух до пяти метров. Власти стараются минимизировать последствия для людей. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T08:37

2023-06-06T08:37

2023-06-06T08:40

каховская гэс

каховка

новая каховка

херсонская область

херсон

владимир леонтьев

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Уровень воды в Новой Каховке и ниже по течению поднялся на высоту от двух до пяти метров. Власти стараются минимизировать последствия для людей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.Ночью во вторник украинские боевики нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции. В результате были разрушены задвижки, вода "Это катастрофа. И этот уровень терроризма зашкаливает. Разрушено сооружение, от которого зависит жизнь миллиона граждан. Сознательно нанесены многочисленные удары. Нам еще предстоит изучить последствия, они трагичные. Я думаю, такая ситуация должна разбираться на уровне ООН, таких масштабов еще не было" ,- подчеркнул глава Новой Каховки. В свою очередь в администрации Херсонской области отметили, что Каховская ГЭС построена таким образом, что сброс воды разом невозможен, "поэтому ситуация не является критичной".В настоящее время сотрудники МЧС и власти контролируют уровень воды в реке. "Если потребуется, мы готовы эвакуировать жителей прибрежных сел, подготовлены автобусы. В случае ухудшения ситуации просим всех жителей прибрежных населенных пунктов быть готовыми к эвакуации. Экстренные и специальные службы региона находятся в полной готовности и окажут всю необходимую помощь", — сказал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Речь, в частности, идет о населенных пунктах Казачьи Лагери, Новая Маячка, Алешки, Кардашинка, Голая Пристань, Збурьевка.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушение Каховской ГЭС: что будет с водой в КрымуНикакой паники нет: глава Новой Каховки о ситуации после удара по ГЭСЧто будет, если взорвут Каховскую ГЭС

каховка

новая каховка

херсонская область

херсон

новые регионы россии

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2023

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