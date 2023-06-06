https://crimea.ria.ru/20230606/ugrozy-est-chem-obernetsya-udar-po-kakhovskoy-ges-1129201428.html
Угрозы есть: чем обернется удар по Каховской ГЭС
Угрозы есть: чем обернется удар по Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Угрозы есть: чем обернется удар по Каховской ГЭС
Уровень воды в Новой Каховке и ниже по течению поднялся на высоту от двух до пяти метров. Власти стараются минимизировать последствия для людей. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T08:37
2023-06-06T08:37
2023-06-06T08:40
каховская гэс
каховка
новая каховка
херсонская область
херсон
владимир леонтьев
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125025505_0:99:1033:680_1920x0_80_0_0_1cb75ef09bdfd17b3e940273f4523ed6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Уровень воды в Новой Каховке и ниже по течению поднялся на высоту от двух до пяти метров. Власти стараются минимизировать последствия для людей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.Ночью во вторник украинские боевики нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции. В результате были разрушены задвижки, вода "Это катастрофа. И этот уровень терроризма зашкаливает. Разрушено сооружение, от которого зависит жизнь миллиона граждан. Сознательно нанесены многочисленные удары. Нам еще предстоит изучить последствия, они трагичные. Я думаю, такая ситуация должна разбираться на уровне ООН, таких масштабов еще не было" ,- подчеркнул глава Новой Каховки. В свою очередь в администрации Херсонской области отметили, что Каховская ГЭС построена таким образом, что сброс воды разом невозможен, "поэтому ситуация не является критичной".В настоящее время сотрудники МЧС и власти контролируют уровень воды в реке. "Если потребуется, мы готовы эвакуировать жителей прибрежных сел, подготовлены автобусы. В случае ухудшения ситуации просим всех жителей прибрежных населенных пунктов быть готовыми к эвакуации. Экстренные и специальные службы региона находятся в полной готовности и окажут всю необходимую помощь", — сказал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Речь, в частности, идет о населенных пунктах Казачьи Лагери, Новая Маячка, Алешки, Кардашинка, Голая Пристань, Збурьевка.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушение Каховской ГЭС: что будет с водой в КрымуНикакой паники нет: глава Новой Каховки о ситуации после удара по ГЭСЧто будет, если взорвут Каховскую ГЭС
каховка
новая каховка
херсонская область
херсон
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125025505_0:2:1033:777_1920x0_80_0_0_eabed347f0bc5abd72c3d8eb29ca452b.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каховская гэс, каховка, новая каховка, херсонская область, херсон, владимир леонтьев, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости, новые регионы россии, сво
Угрозы есть: чем обернется удар по Каховской ГЭС
Власти Херсонской области рассказали о последствиях повреждения Каховской ГЭС
08:37 06.06.2023 (обновлено: 08:40 06.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Уровень воды в Новой Каховке и ниже по течению поднялся на высоту от двух до пяти метров. Власти стараются минимизировать последствия для людей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
Ночью во вторник украинские боевики нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции
. В результате были разрушены задвижки, вода
"В Каховском море вода упала и продолжает падать, уровень воды поднялся от 2 до 5 метров по городу и ниже по течению, угрозы для мирных граждан существуют, но мы их стараемся минимизировать", - сказал Леонтьев, подчеркнув, что благодаря оперативной работе удалось избежать жертв.
"Это катастрофа. И этот уровень терроризма зашкаливает. Разрушено сооружение, от которого зависит жизнь миллиона граждан. Сознательно нанесены многочисленные удары. Нам еще предстоит изучить последствия, они трагичные. Я думаю, такая ситуация должна разбираться на уровне ООН, таких масштабов еще не было" ,- подчеркнул глава Новой Каховки.
В свою очередь в администрации Херсонской области отметили, что Каховская ГЭС построена таким образом, что сброс воды разом невозможен, "поэтому ситуация не является критичной".
В настоящее время сотрудники МЧС и власти контролируют уровень воды в реке.
"Если потребуется, мы готовы эвакуировать жителей прибрежных сел, подготовлены автобусы. В случае ухудшения ситуации просим всех жителей прибрежных населенных пунктов быть готовыми к эвакуации. Экстренные и специальные службы региона находятся в полной готовности и окажут всю необходимую помощь", — сказал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
Речь, в частности, идет о населенных пунктах Казачьи Лагери, Новая Маячка, Алешки, Кардашинка, Голая Пристань, Збурьевка.
Читайте также на РИА Новости Крым: