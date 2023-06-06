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ВСУ подорвали задвижки на Каховской ГЭС
ВСУ подорвали задвижки на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2023
ВСУ подорвали задвижки на Каховской ГЭС
Украинские боевики ночью нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции. В результате были разрушены задвижки - вода неконтролируемо сбрасывается... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T07:01
2023-06-06T07:01
2023-06-06T10:28
каховская гэс
новая каховка
владимир леонтьев
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водохранилище
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики ночью нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции. В результате были разрушены задвижки - вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению, но пока необходимости в эвакуации людей нет. Об этом сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.По его словам, пока необходимости в эвакуации мирного населения нет.По словам Леонтьева, действия ВСУ - серьезнейший террористический акт, последствия которого будут изучены."Это серьезнейший террористический акт – последствия еще будут изучены, но наша задача сейчас в случае необходимости помогать нашим гражданам", - заклчил он.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. ВСУ регулярно наносили ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке, что могло привести к затоплению большой территории. В середине ноября прошлого года власти области сообщили о прекращении выработки электроэнергии на Каховской ГЭС. Впоследствии выработка электроэнергии на ГЭС возобновилась.Читайте также на РИА Новости Крым:Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся – есть ли риск для ГЭСЧто будет, если взорвут Каховскую ГЭСКаховская ГЭС: что сейчас и какой ее помнят
https://crimea.ria.ru/20230519/razrusheniy-ne-schest-glava-novoy-kakhovki-o-posledstviyakh-obstrelov-vsu-1128838684.html
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каховская гэс, новая каховка, владимир леонтьев, новости, водохранилище, херсонская область, обстрелы всу, происшествия, разрушение каховской гэс
ВСУ подорвали задвижки на Каховской ГЭС
Леонтьев: ВСУ разбили задвижки на Каховской ГЭС - вода хлынула ниже по течению
07:01 06.06.2023 (обновлено: 10:28 06.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики ночью нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции. В результате были разрушены задвижки - вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению, но пока необходимости в эвакуации людей нет. Об этом сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
"Около двух часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской гидроэлектростанции, которые разрушили задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению", - рассказал Леонтьев.
По его словам, пока необходимости в эвакуации мирного населения нет.
"Вода поднялась, но не доходит до Днепровского проспекта, что свидетельствует о том, что пока нет потребности в эвакуации граждан. Мы все находимся на рабочих местах. В городе работают все службы, все сотрудники администрации на месте. Электричество, газ, интернет, связь есть", - отметил глава Новой Каховки.
По словам Леонтьева, действия ВСУ - серьезнейший террористический акт, последствия которого будут изучены.
"Это серьезнейший террористический акт – последствия еще будут изучены, но наша задача сейчас в случае необходимости помогать нашим гражданам", - заклчил он.
Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. ВСУ регулярно наносили ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке, что могло привести к затоплению большой территории. В середине ноября прошлого года власти области сообщили о прекращении выработки электроэнергии на Каховской ГЭС. Впоследствии выработка электроэнергии на ГЭС возобновилась.
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