Рейтинг@Mail.ru
ВСУ подорвали задвижки на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230606/vsu-podorvali-zadvizhki-na-kakhovskoy-ges-1129200566.html
ВСУ подорвали задвижки на Каховской ГЭС
ВСУ подорвали задвижки на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2023
ВСУ подорвали задвижки на Каховской ГЭС
Украинские боевики ночью нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции. В результате были разрушены задвижки - вода неконтролируемо сбрасывается... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T07:01
2023-06-06T10:28
каховская гэс
новая каховка
владимир леонтьев
новости
водохранилище
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
разрушение каховской гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125026044_0:278:3043:1990_1920x0_80_0_0_0432ae8111ba33a0451265518b94b3c9.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики ночью нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции. В результате были разрушены задвижки - вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению, но пока необходимости в эвакуации людей нет. Об этом сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.По его словам, пока необходимости в эвакуации мирного населения нет.По словам Леонтьева, действия ВСУ - серьезнейший террористический акт, последствия которого будут изучены."Это серьезнейший террористический акт – последствия еще будут изучены, но наша задача сейчас в случае необходимости помогать нашим гражданам", - заклчил он.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. ВСУ регулярно наносили ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке, что могло привести к затоплению большой территории. В середине ноября прошлого года власти области сообщили о прекращении выработки электроэнергии на Каховской ГЭС. Впоследствии выработка электроэнергии на ГЭС возобновилась.Читайте также на РИА Новости Крым:Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся – есть ли риск для ГЭСЧто будет, если взорвут Каховскую ГЭСКаховская ГЭС: что сейчас и какой ее помнят
https://crimea.ria.ru/20230519/razrusheniy-ne-schest-glava-novoy-kakhovki-o-posledstviyakh-obstrelov-vsu-1128838684.html
новая каховка
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125026044_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_0b0bcf7d5a0d3b81dfdaa113f4b20bcf.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
каховская гэс, новая каховка, владимир леонтьев, новости, водохранилище, херсонская область, обстрелы всу, происшествия, разрушение каховской гэс
ВСУ подорвали задвижки на Каховской ГЭС

Леонтьев: ВСУ разбили задвижки на Каховской ГЭС - вода хлынула ниже по течению

07:01 06.06.2023 (обновлено: 10:28 06.06.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская гидроэлектростанция в Херсонской области
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики ночью нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции. В результате были разрушены задвижки - вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению, но пока необходимости в эвакуации людей нет. Об этом сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
"Около двух часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской гидроэлектростанции, которые разрушили задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению", - рассказал Леонтьев.
По его словам, пока необходимости в эвакуации мирного населения нет.
"Вода поднялась, но не доходит до Днепровского проспекта, что свидетельствует о том, что пока нет потребности в эвакуации граждан. Мы все находимся на рабочих местах. В городе работают все службы, все сотрудники администрации на месте. Электричество, газ, интернет, связь есть", - отметил глава Новой Каховки.
По словам Леонтьева, действия ВСУ - серьезнейший террористический акт, последствия которого будут изучены.
"Это серьезнейший террористический акт – последствия еще будут изучены, но наша задача сейчас в случае необходимости помогать нашим гражданам", - заклчил он.
Последствия обстрелов ВСУ Новой Каховки - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
19 мая, 19:32
Разрушений не счесть: глава Новой Каховки о последствиях обстрелов ВСУ
Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. ВСУ регулярно наносили ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке, что могло привести к затоплению большой территории. В середине ноября прошлого года власти области сообщили о прекращении выработки электроэнергии на Каховской ГЭС. Впоследствии выработка электроэнергии на ГЭС возобновилась.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся – есть ли риск для ГЭС
Что будет, если взорвут Каховскую ГЭС
Каховская ГЭС: что сейчас и какой ее помнят
 
Каховская ГЭСНовая КаховкаВладимир ЛеонтьевНовостиВодохранилищеХерсонская областьОбстрелы ВСУПроисшествияРазрушение Каховской ГЭС
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:17Ситуация на Керченской переправе - в очереди почти 200 машин
11:00Удары по Каховской ГЭС, подтопления и эвакуация: все о ситуации
10:47Житель Красноперекопска забил до смерти бездомного
10:45Власти рассказали о ситуации с водой в Крыму после удара по Каховской ГЭС
10:41Больше ста снарядов выпустили ВСУ по мирным жителям Херсонщины за сутки
10:16Грозит ли Крыму подтопление после удара по Каховской ГЭС
10:10Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе
09:41Удар по Каховской ГЭС: в зоне возможного подтопления 22 тысячи жителей
09:33Как скажется повреждение Каховской ГЭС на водоснабжении Севастополя
09:28Симферополь "замер" в пробках из-за обрыва кабеля сети
09:00В Херсонской области пресечена попытка высадки десанта ВСУ
08:55"Ай да Пушкин!"
08:41Когда подводные роботы заменят водолазов
08:37Угрозы есть: чем обернется удар по Каховской ГЭС
08:29Пушкин и Крым: "… земли полуденной волшебные края"
08:15Разрушение Каховской ГЭС: что будет с водой в Крыму
07:51Никакой паники нет: глава Новой Каховки о ситуации после удара по ГЭС
07:41"Говорильня" для амеб: эксперт о заявлении Лондона по захвату Крыма
07:22Насколько снизились потери воды в Симферополе из-за замены водоводов
07:01ВСУ подорвали задвижки на Каховской ГЭС
Лента новостейМолния