https://crimea.ria.ru/20230606/vsu-podorvali-zadvizhki-na-kakhovskoy-ges-1129200566.html

ВСУ подорвали задвижки на Каховской ГЭС

ВСУ подорвали задвижки на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2023

ВСУ подорвали задвижки на Каховской ГЭС

Украинские боевики ночью нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции. В результате были разрушены задвижки - вода неконтролируемо сбрасывается... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T07:01

2023-06-06T07:01

2023-06-06T10:28

каховская гэс

новая каховка

владимир леонтьев

новости

водохранилище

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики ночью нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции. В результате были разрушены задвижки - вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению, но пока необходимости в эвакуации людей нет. Об этом сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.По его словам, пока необходимости в эвакуации мирного населения нет.По словам Леонтьева, действия ВСУ - серьезнейший террористический акт, последствия которого будут изучены."Это серьезнейший террористический акт – последствия еще будут изучены, но наша задача сейчас в случае необходимости помогать нашим гражданам", - заклчил он.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. ВСУ регулярно наносили ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке, что могло привести к затоплению большой территории. В середине ноября прошлого года власти области сообщили о прекращении выработки электроэнергии на Каховской ГЭС. Впоследствии выработка электроэнергии на ГЭС возобновилась.Читайте также на РИА Новости Крым:Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся – есть ли риск для ГЭСЧто будет, если взорвут Каховскую ГЭСКаховская ГЭС: что сейчас и какой ее помнят

https://crimea.ria.ru/20230519/razrusheniy-ne-schest-glava-novoy-kakhovki-o-posledstviyakh-obstrelov-vsu-1128838684.html

новая каховка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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