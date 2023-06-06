https://crimea.ria.ru/20230606/grozit-li-krymu-podtoplenie-posle-udara-po-kakhovskoy-ges-1129204676.html

Грозит ли Крыму подтопление после удара по Каховской ГЭС

Грозит ли Крыму подтопление после удара по Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Грозит ли Крыму подтопление после удара по Каховской ГЭС

Угрозы подтопления в Крыму из-за разрушения Каховской ГЭС нет, но есть риски обмеления Северо-Крымского канала. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T10:16

2023-06-06T10:16

2023-06-06T10:27

каховская гэс

новая каховка

происшествия

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северо-крымский канал

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Угрозы подтопления в Крыму из-за разрушения Каховской ГЭС нет, но есть риски обмеления Северо-Крымского канала. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Сейчас специалисты проводят работы по минимизации потерь воды в канале. Динамика и возможные риски будут понятны в ближайшее время, добавил глава Крыма.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отсутствии рисков для водоснабжения города. По его словам, Севастополь пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения.В ночь на 6 июня украинские боевики нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции. В результате были разрушены задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению, в зоне возможного подтопления оказались 14 населенных пунктов с населением 22 тысячи человек. Проводится информирование населения, подготовлены автобусы и места размещения людей, если потребуется эвакуировать жителей прибрежных домов.Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о высокой вероятности того, что разрушения отразятся на поставке воды по Северо-Крымскому каналу.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушение Каховской ГЭС: что будет с водой в КрымуУгрозы есть: чем обернется удар по Каховской ГЭСУдар по Каховской ГЭС: в зоне возможного подтопления 22 тысячи жителей

новая каховка

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