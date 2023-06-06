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Грозит ли Крыму подтопление после удара по Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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Грозит ли Крыму подтопление после удара по Каховской ГЭС
Грозит ли Крыму подтопление после удара по Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Грозит ли Крыму подтопление после удара по Каховской ГЭС
Угрозы подтопления в Крыму из-за разрушения Каховской ГЭС нет, но есть риски обмеления Северо-Крымского канала. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T10:16
2023-06-06T10:27
каховская гэс
новая каховка
происшествия
крым
новости крыма
сергей аксенов
вода в крыму
северо-крымский канал
водное хозяйство крыма
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Угрозы подтопления в Крыму из-за разрушения Каховской ГЭС нет, но есть риски обмеления Северо-Крымского канала. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Сейчас специалисты проводят работы по минимизации потерь воды в канале. Динамика и возможные риски будут понятны в ближайшее время, добавил глава Крыма.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отсутствии рисков для водоснабжения города. По его словам, Севастополь пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения.В ночь на 6 июня украинские боевики нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции. В результате были разрушены задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению, в зоне возможного подтопления оказались 14 населенных пунктов с населением 22 тысячи человек. Проводится информирование населения, подготовлены автобусы и места размещения людей, если потребуется эвакуировать жителей прибрежных домов.Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о высокой вероятности того, что разрушения отразятся на поставке воды по Северо-Крымскому каналу.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушение Каховской ГЭС: что будет с водой в КрымуУгрозы есть: чем обернется удар по Каховской ГЭСУдар по Каховской ГЭС: в зоне возможного подтопления 22 тысячи жителей
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каховская гэс, новая каховка, происшествия, крым, новости крыма, сергей аксенов, вода в крыму, северо-крымский канал, водное хозяйство крыма, разрушение каховской гэс
Грозит ли Крыму подтопление после удара по Каховской ГЭС

Аксенов: угрозы подтопления в Крыму из-за разрушения Каховской ГЭС нет, но есть риски

10:16 06.06.2023 (обновлено: 10:27 06.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеверо-крымский канал с водой
Северо-крымский канал с водой - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Угрозы подтопления в Крыму из-за разрушения Каховской ГЭС нет, но есть риски обмеления Северо-Крымского канала. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"По поводу ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС. Угрозы подтопления в Крыму нет. Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть. В настоящее время запасы воды в канале – порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20 %, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно", - написал он в своем Telegram-канале.
Сейчас специалисты проводят работы по минимизации потерь воды в канале. Динамика и возможные риски будут понятны в ближайшее время, добавил глава Крыма.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отсутствии рисков для водоснабжения города. По его словам, Севастополь пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения.
В ночь на 6 июня украинские боевики нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции. В результате были разрушены задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению, в зоне возможного подтопления оказались 14 населенных пунктов с населением 22 тысячи человек. Проводится информирование населения, подготовлены автобусы и места размещения людей, если потребуется эвакуировать жителей прибрежных домов.
Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о высокой вероятности того, что разрушения отразятся на поставке воды по Северо-Крымскому каналу.
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