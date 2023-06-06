https://crimea.ria.ru/20230606/udar-po-kakhovskoy-ges-v-zone-vozmozhnogo-podtopleniya-22-tysyachi-zhiteley-1129202950.html

Удар по Каховской ГЭС: в зоне возможного подтопления 22 тысячи жителей

Удар по Каховской ГЭС: в зоне возможного подтопления 22 тысячи жителей - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Удар по Каховской ГЭС: в зоне возможного подтопления 22 тысячи жителей

Четырнадцать населенных пунктов с населением 22 тысячи человек находятся в зоне возможного подтопления после частичного разрушения Каховской ГЭС. Об этом... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T09:41

2023-06-06T09:41

2023-06-06T10:27

каховская гэс

новая каховка

происшествия

херсонская область

новые регионы россии

безопасность

новости

андрей алексеенко

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Четырнадцать населенных пунктов с населением 22 тысячи человек находятся в зоне возможного подтопления после частичного разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщал, что на плотине снесло задвижки. Подъем уровня воды в Днепре в черте города составляет от двух с половиной до пяти метров. На месте развернут оперативный штаб под руководством врио главы региона Владимира Сальдо.Главы муниципалитетов проводят информирование населения, подготовлены автобусы и места размещения людей, если потребуется эвакуировать жителей прибрежных домов.В Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направлены три оперативные группы спасателей МЧС России.Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что разрушение верхней части Каховской ГЭС в результате обстрела повлияет на поставку воды по Северо-Крымскому каналу. Он назвал действия ВСУ серьезнейшим террористическим актом, который надо оценивать на уровне ООН.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушение Каховской ГЭС: что будет с водой в КрымуНикакой паники нет: глава Новой Каховки о ситуации после удара по ГЭСУгрозы есть: чем обернется удар по Каховской ГЭС

https://crimea.ria.ru/20221024/chto-budet-esli-vzorvut-kakhovskuyu-ges-1125057848.html

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каховская гэс, новая каховка, происшествия, херсонская область, новые регионы россии, безопасность, новости, андрей алексеенко, разрушение каховской гэс