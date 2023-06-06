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Удар по Каховской ГЭС: в зоне возможного подтопления 22 тысячи жителей - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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Удар по Каховской ГЭС: в зоне возможного подтопления 22 тысячи жителей
Удар по Каховской ГЭС: в зоне возможного подтопления 22 тысячи жителей - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Удар по Каховской ГЭС: в зоне возможного подтопления 22 тысячи жителей
Четырнадцать населенных пунктов с населением 22 тысячи человек находятся в зоне возможного подтопления после частичного разрушения Каховской ГЭС. Об этом... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T09:41
2023-06-06T10:27
каховская гэс
новая каховка
происшествия
херсонская область
новые регионы россии
безопасность
новости
андрей алексеенко
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Четырнадцать населенных пунктов с населением 22 тысячи человек находятся в зоне возможного подтопления после частичного разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщал, что на плотине снесло задвижки. Подъем уровня воды в Днепре в черте города составляет от двух с половиной до пяти метров. На месте развернут оперативный штаб под руководством врио главы региона Владимира Сальдо.Главы муниципалитетов проводят информирование населения, подготовлены автобусы и места размещения людей, если потребуется эвакуировать жителей прибрежных домов.В Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направлены три оперативные группы спасателей МЧС России.Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что разрушение верхней части Каховской ГЭС в результате обстрела повлияет на поставку воды по Северо-Крымскому каналу. Он назвал действия ВСУ серьезнейшим террористическим актом, который надо оценивать на уровне ООН.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушение Каховской ГЭС: что будет с водой в КрымуНикакой паники нет: глава Новой Каховки о ситуации после удара по ГЭСУгрозы есть: чем обернется удар по Каховской ГЭС
https://crimea.ria.ru/20221024/chto-budet-esli-vzorvut-kakhovskuyu-ges-1125057848.html
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каховская гэс, новая каховка, происшествия, херсонская область, новые регионы россии, безопасность, новости, андрей алексеенко, разрушение каховской гэс
Удар по Каховской ГЭС: в зоне возможного подтопления 22 тысячи жителей

После удара по Каховской ГЭС в зону подтопления попали 14 населенных пунктов – власти

09:41 06.06.2023 (обновлено: 10:27 06.06.2023)
 
© Администрация Новой Каховки в TelegramЦентр Новой Каховки подтоплен после повреждения Каховской ГЭС
Центр Новой Каховки подтоплен после повреждения Каховской ГЭС
© Администрация Новой Каховки в Telegram
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Четырнадцать населенных пунктов с населением 22 тысячи человек находятся в зоне возможного подтопления после частичного разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщал, что на плотине снесло задвижки. Подъем уровня воды в Днепре в черте города составляет от двух с половиной до пяти метров. На месте развернут оперативный штаб под руководством врио главы региона Владимира Сальдо.
"В зону подтопления попадают пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряне, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек", - сообщил Алексеенко в своем Telegram-канале.
Главы муниципалитетов проводят информирование населения, подготовлены автобусы и места размещения людей, если потребуется эвакуировать жителей прибрежных домов.
В Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направлены три оперативные группы спасателей МЧС России.
Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что разрушение верхней части Каховской ГЭС в результате обстрела повлияет на поставку воды по Северо-Крымскому каналу. Он назвал действия ВСУ серьезнейшим террористическим актом, который надо оценивать на уровне ООН.
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