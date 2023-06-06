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Каховская ГЭС: история, значение, мощность - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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Каховская ГЭС: история, значение, мощность
Каховская ГЭС: история, значение, мощность - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Каховская ГЭС: история, значение, мощность
В ночь на 6 июня в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате начался неконтролируемый сброс воды. В зоне... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T13:15
2023-06-06T13:15
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каховская гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В ночь на 6 июня в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате начался неконтролируемый сброс воды. В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов и острова на Днепре. Основные сведения об истории и характеристиках ГЭС - в материале РИА Новости Крым.Большая советская стройкаКаховская ГЭС имени Петра Степановича Непорожнего - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти км от Новой Каховки.Ее строительство началось осенью 1950 года согласно постановлению Сомина СССР. Сооружение гидроузла поручили коллективу ордена Ленина управлению "Днепрострой". В 1952 году на месте села Ключевое построен город Новая Каховка - для обслуживания станции.Главные этапы стройки:- С 1950 по 1952 год - строительство железнодорожной ветки Каховка - Федоровка (154 км), ввод в эксплуатацию ЛЭП Кривой Рог- Каховка (140 км).- С 1952 по 1953 - разработка котлована, намыв песка, заливка бетона, строительство гидроузла.- 1955 - перекрытие Днепра, затопление котлована, образование Каховского водохранилища объемом 18,2 кубических км, переселение 37 тыс. жителей ряда населенных пунктов, оказавшихся в зоне подтопления.- 18 октября 1955 - завершение монтажа первой турбины. Именно этот день считается днем рождения станции.- 19 октября 1959 Каховская ГЭС принята в промышленную эксплуатацию с установленной мощностью 312 МВт.- 1961- 1971 строительство и ввод в эксплуатацию Северо-Крымского канала.После распада Советского Союза на Украине в течение 1990-2020-х годов в несколько этапов провели ремонт, реконструкцию и обновление оборудования ГЭС, в рамках инвестпроекта планировалось строительство ГЭС-2, однако стройка не началась.Задачи и мощность объектаЗадача станции - регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых районов юга УССР (позже - Украины), северных районов Крымского полуострова.Главные характеристики ГЭС:- суммарная мощность - 334,8 МВт,- длина плотины - 447 метров, общая длинна сооружений гидроузла 3,8 тыс метров;- максимальный напор 16,5 м;- максимальная пропускная способность воды 21,4 тыс "кубов" в секунду;- полный объем Каховского водохранилища 18,2 кубических километров;- площадь зеркала водохранилища 2,1 куб. км.Начало спецоперации и текущая ситуацияПосле начала спецоперации в феврале 2022 года станция перешла под контроль Вооруженных сил России и Росгвардии. С этого момента ситуацию на Каховской ГЭС контролировали российские специалисты, станция вырабатывала электроэнергию для балансировки системы общего энергообеспечения. При этом Минобороны РФ и экстренные службы региона многократно сообщали о попытках украинских боевиков атаковать объект, в том числе с применением ракет. В октябре 2022 года глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил о регулярных обстрелах станции украинскими войсками с целью разрушить плотину. 22 октября власти Херсонщины призвали жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. Власти заявили, что всего планируют отселить до 70 тысяч человек. 31 октября Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. В середине ноября прошлого года власти области сообщили о прекращении выработки электроэнергии на Каховской ГЭС. Впоследствии выработка электроэнергии на ГЭС возобновилась.После ракетного удара ВСУ по станции в ночь на 6 ноября 2023 года Новая Каховка оказалась подтоплена, также в зоне подтопления оказались Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек. В Новокаховском округе введен режим ЧС. Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. Местные власти прогнозируют, что максимальный подъем уровня воды может составить 12 метров, пребывать она будет в течение 72 часов. После этого оперативные службы смогут приступить к ликвидации последствий ЧП.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Херсонской области после удара по Каховской ГЭСГрозит ли Крыму подтопление после удара по Каховской ГЭСЧто будет, если взорвут Каховскую ГЭС
https://crimea.ria.ru/20221021/kakhovskaya-ges-chto-seychas-i-kakoy-ee-pomnyat-1125024784.html
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разрушение каховской гэс, каховская гэс, новая каховка, херсонская область, новые регионы россии, украина, россия, сво, новости
Каховская ГЭС: история, значение, мощность

Справка об истории и характеристиках Каховской гидроэлектростанции

13:15 06.06.2023
 
© РИА Новости . Борис Ушмайкин / Перейти в фотобанкВодосливная плотина Каховской гидроэлектростанции
Водосливная плотина Каховской гидроэлектростанции - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости . Борис Ушмайкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В ночь на 6 июня в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате начался неконтролируемый сброс воды. В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов и острова на Днепре. Основные сведения об истории и характеристиках ГЭС - в материале РИА Новости Крым.

Большая советская стройка

Каховская ГЭС имени Петра Степановича Непорожнего - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти км от Новой Каховки.
Ее строительство началось осенью 1950 года согласно постановлению Сомина СССР. Сооружение гидроузла поручили коллективу ордена Ленина управлению "Днепрострой". В 1952 году на месте села Ключевое построен город Новая Каховка - для обслуживания станции.

Главные этапы стройки:

- С 1950 по 1952 год - строительство железнодорожной ветки Каховка - Федоровка (154 км), ввод в эксплуатацию ЛЭП Кривой Рог- Каховка (140 км).
- С 1952 по 1953 - разработка котлована, намыв песка, заливка бетона, строительство гидроузла.
- 1955 - перекрытие Днепра, затопление котлована, образование Каховского водохранилища объемом 18,2 кубических км, переселение 37 тыс. жителей ряда населенных пунктов, оказавшихся в зоне подтопления.
- 18 октября 1955 - завершение монтажа первой турбины. Именно этот день считается днем рождения станции.
- 19 октября 1959 Каховская ГЭС принята в промышленную эксплуатацию с установленной мощностью 312 МВт.
- 1961- 1971 строительство и ввод в эксплуатацию Северо-Крымского канала.
После распада Советского Союза на Украине в течение 1990-2020-х годов в несколько этапов провели ремонт, реконструкцию и обновление оборудования ГЭС, в рамках инвестпроекта планировалось строительство ГЭС-2, однако стройка не началась.
Каховская ГЭС в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября 2022, 17:08
Каховская ГЭС: что сейчас и какой ее помнят

Задачи и мощность объекта

Задача станции - регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых районов юга УССР (позже - Украины), северных районов Крымского полуострова.

Главные характеристики ГЭС:

- суммарная мощность - 334,8 МВт,
- длина плотины - 447 метров, общая длинна сооружений гидроузла 3,8 тыс метров;
- максимальный напор 16,5 м;
- максимальная пропускная способность воды 21,4 тыс "кубов" в секунду;
- полный объем Каховского водохранилища 18,2 кубических километров;
- площадь зеркала водохранилища 2,1 куб. км.

Начало спецоперации и текущая ситуация

После начала спецоперации в феврале 2022 года станция перешла под контроль Вооруженных сил России и Росгвардии. С этого момента ситуацию на Каховской ГЭС контролировали российские специалисты, станция вырабатывала электроэнергию для балансировки системы общего энергообеспечения. При этом Минобороны РФ и экстренные службы региона многократно сообщали о попытках украинских боевиков атаковать объект, в том числе с применением ракет.
В октябре 2022 года глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил о регулярных обстрелах станции украинскими войсками с целью разрушить плотину. 22 октября власти Херсонщины призвали жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. Власти заявили, что всего планируют отселить до 70 тысяч человек. 31 октября Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. В середине ноября прошлого года власти области сообщили о прекращении выработки электроэнергии на Каховской ГЭС. Впоследствии выработка электроэнергии на ГЭС возобновилась.
После ракетного удара ВСУ по станции в ночь на 6 ноября 2023 года Новая Каховка оказалась подтоплена, также в зоне подтопления оказались Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек. В Новокаховском округе введен режим ЧС.
Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. Местные власти прогнозируют, что максимальный подъем уровня воды может составить 12 метров, пребывать она будет в течение 72 часов. После этого оперативные службы смогут приступить к ликвидации последствий ЧП.
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