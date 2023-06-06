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Режим ЧС введен в Новокаховском округе - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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Режим ЧС введен в Новокаховском округе
Режим ЧС введен в Новокаховском округе - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Режим ЧС введен в Новокаховском округе
Местный режим чрезвычайной ситуации вводят в Новокаховском городском округе из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T12:21
2023-06-06T12:30
херсонская область
новая каховка
разрушение каховской гэс
происшествия
общество
новости
обстрелы всу
владимир леонтьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Местный режим чрезвычайной ситуации вводят в Новокаховском городском округе из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского округа со ссылкой на распоряжение главы региона Владимира Леонтьева.Документом определены границы зоны ЧС – территория Новокаховского городского округа. Совместно со спасателями организован комплекс мероприятий по ликвидации последствий подтопления, а также по защите жилого фонда, дорожной инфраструктуры, социально-значимых объектов округа.Удар по Каховской ГЭСВ ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в городе достиг 10 метров.В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. Местные власти прогнозируют, что максимальный подъем уровня воды может составить 12 метров, пребывать она будет в течение 72 часов. После этого оперативные службы смогут приступить к ликвидации последствий ЧП.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. ВСУ регулярно наносили ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке, что могло привести к затоплению большой территории. В середине ноября прошлого года власти области сообщили о прекращении выработки электроэнергии на Каховской ГЭС. Впоследствии выработка электроэнергии на ГЭС возобновилась.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Херсонской области после удара по Каховской ГЭСЧто брать с собой при эвакуации из прибрежных районов Херсонской областиВозможно ли дальнейшее разрушение плотины Каховской ГЭС – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230606/vozmozhno-li-dalneyshee-razrushenie-plotiny-kakhovskoy-ges--ekspert-1129209504.html
https://crimea.ria.ru/20230606/udary-po-kakhovskoy-ges-podtopleniya-i-evakuatsiya-vse-o-situatsii-1129208026.html
херсонская область
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херсонская область, новая каховка, разрушение каховской гэс, происшествия, общество, новости, обстрелы всу, владимир леонтьев
Режим ЧС введен в Новокаховском округе

Власти: режим чрезвычайной ситуации введен в Новокаховском городском округе

12:21 06.06.2023 (обновлено: 12:30 06.06.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПоследствия разрушения Каховской ГЭС
Последствия разрушения Каховской ГЭС
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Местный режим чрезвычайной ситуации вводят в Новокаховском городском округе из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского округа со ссылкой на распоряжение главы региона Владимира Леонтьева.
"Согласно распоряжению, для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной разрушениями Каховской ГЭС, введен режим чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 21 часов 00 минут 6 июня 2023 года", - говорится в сообщении.
Документом определены границы зоны ЧС – территория Новокаховского городского округа. Совместно со спасателями организован комплекс мероприятий по ликвидации последствий подтопления, а также по защите жилого фонда, дорожной инфраструктуры, социально-значимых объектов округа.
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Возможно ли дальнейшее разрушение плотины Каховской ГЭС – эксперт

Удар по Каховской ГЭС

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в городе достиг 10 метров.
В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.
Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. Местные власти прогнозируют, что максимальный подъем уровня воды может составить 12 метров, пребывать она будет в течение 72 часов. После этого оперативные службы смогут приступить к ликвидации последствий ЧП.
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Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. ВСУ регулярно наносили ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке, что могло привести к затоплению большой территории. В середине ноября прошлого года власти области сообщили о прекращении выработки электроэнергии на Каховской ГЭС. Впоследствии выработка электроэнергии на ГЭС возобновилась.
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Херсонская областьНовая КаховкаРазрушение Каховской ГЭСПроисшествияОбществоНовостиОбстрелы ВСУВладимир Леонтьев
 
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