Что брать с собой при эвакуации из прибрежных районов Херсонской области
Список документов и вещей для эвакуации из подтопленных районов Херсонской области
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение и паспорт гражданина России
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Оперативный штаб при администрации Херсонской области перечислил документы, которые необходимо иметь при себе жителям при перемещении из подтопленных регионов области.
Так, пакет необходимых документов опубликован в Telegram-канале минсоцполитики региона.
- —Оригиналы и копии документов в непромокаемой упаковке (паспорт, военный билет, полис, водительские права, дипломы и аттестаты, трудовая книжка, свидетельства о рождении детей);
- —Деньги — кредитные карты и наличные средства, а также ценные вещи;
- —Мобильный телефон с зарядным устройством и пауэрбанк, ноутбук;
- —Средства личной гигиены;
- —Удобная для поездки одежда (несколько пар носков и нижнего белья, брюки, свитер, плащ-дождевик, непромокаемая верхняя одежда) и удобная обувь. Важно брать теплую одежду;
- —Минимальный запас продуктов питания и воды на 2-3 дня;
- —Аптечка.
В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды и к 10 утра вторника подъем уровня в черте города составлял 10 метров.
В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.
Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. Местные власти прогнозируют, что максимальный подъем уровня воды может составить 12 метров, пребывать она будет в течение 72 часов. После этого оперативные службы смогут приступить к ликвидации последствий ЧП.
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