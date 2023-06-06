https://crimea.ria.ru/20230606/chto-brat-s-soboy-pri-evakuatsii-iz-pribrezhnykh-rayonov-khersonskoy-oblasti-1129210425.html

Что брать с собой при эвакуации из прибрежных районов Херсонской области

Что брать с собой при эвакуации из прибрежных районов Херсонской области - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Что брать с собой при эвакуации из прибрежных районов Херсонской области

Оперативный штаб при администрации Херсонской области перечислил документы, которые необходимо иметь при себе жителям при перемещении из подтопленных регионов... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T12:08

2023-06-06T12:08

2023-06-06T12:08

херсонская область

общество

разрушение каховской гэс

происшествия

новости

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111383/10/1113831025_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1bdb225a7df07ec53c8e25211e8804d8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Оперативный штаб при администрации Херсонской области перечислил документы, которые необходимо иметь при себе жителям при перемещении из подтопленных регионов области. Так, пакет необходимых документов опубликован в Telegram-канале минсоцполитики региона.В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды и к 10 утра вторника подъем уровня в черте города составлял 10 метров.В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. Местные власти прогнозируют, что максимальный подъем уровня воды может составить 12 метров, пребывать она будет в течение 72 часов. После этого оперативные службы смогут приступить к ликвидации последствий ЧП.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Херсонской области после удара по Каховской ГЭСАлешки после ударов ВСУ по Каховской ГЭС: затопление, эвакуация и пожарВозможно ли дальнейшее разрушение плотины Каховской ГЭС – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230606/udary-po-kakhovskoy-ges-podtopleniya-i-evakuatsiya-vse-o-situatsii-1129208026.html

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество, разрушение каховской гэс, происшествия, новости, новые регионы россии