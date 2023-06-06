Рейтинг@Mail.ru
Что брать с собой при эвакуации из прибрежных районов Херсонской области - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230606/chto-brat-s-soboy-pri-evakuatsii-iz-pribrezhnykh-rayonov-khersonskoy-oblasti-1129210425.html
Что брать с собой при эвакуации из прибрежных районов Херсонской области
Что брать с собой при эвакуации из прибрежных районов Херсонской области - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Что брать с собой при эвакуации из прибрежных районов Херсонской области
Оперативный штаб при администрации Херсонской области перечислил документы, которые необходимо иметь при себе жителям при перемещении из подтопленных регионов... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T12:08
2023-06-06T12:08
херсонская область
общество
разрушение каховской гэс
происшествия
новости
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111383/10/1113831025_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1bdb225a7df07ec53c8e25211e8804d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Оперативный штаб при администрации Херсонской области перечислил документы, которые необходимо иметь при себе жителям при перемещении из подтопленных регионов области. Так, пакет необходимых документов опубликован в Telegram-канале минсоцполитики региона.В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды и к 10 утра вторника подъем уровня в черте города составлял 10 метров.В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. Местные власти прогнозируют, что максимальный подъем уровня воды может составить 12 метров, пребывать она будет в течение 72 часов. После этого оперативные службы смогут приступить к ликвидации последствий ЧП.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Херсонской области после удара по Каховской ГЭСАлешки после ударов ВСУ по Каховской ГЭС: затопление, эвакуация и пожарВозможно ли дальнейшее разрушение плотины Каховской ГЭС – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230606/udary-po-kakhovskoy-ges-podtopleniya-i-evakuatsiya-vse-o-situatsii-1129208026.html
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111383/10/1113831025_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4df4d1b2a361e0e3383e1344d162cc9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, общество, разрушение каховской гэс, происшествия, новости, новые регионы россии
Что брать с собой при эвакуации из прибрежных районов Херсонской области

Список документов и вещей для эвакуации из подтопленных районов Херсонской области

12:08 06.06.2023
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение и паспорт гражданина России
Пенсионное удостоверение и паспорт гражданина России - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Оперативный штаб при администрации Херсонской области перечислил документы, которые необходимо иметь при себе жителям при перемещении из подтопленных регионов области.
Так, пакет необходимых документов опубликован в Telegram-канале минсоцполитики региона.
  • Оригиналы и копии документов в непромокаемой упаковке (паспорт, военный билет, полис, водительские права, дипломы и аттестаты, трудовая книжка, свидетельства о рождении детей);
  • Деньги — кредитные карты и наличные средства, а также ценные вещи;
  • Мобильный телефон с зарядным устройством и пауэрбанк, ноутбук;
  • Средства личной гигиены;
  • Удобная для поездки одежда (несколько пар носков и нижнего белья, брюки, свитер, плащ-дождевик, непромокаемая верхняя одежда) и удобная обувь. Важно брать теплую одежду;
  • Минимальный запас продуктов питания и воды на 2-3 дня;
  • Аптечка.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
11:00
Удары по Каховской ГЭС, подтопления и эвакуация: все о ЧП к этому часу
В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды и к 10 утра вторника подъем уровня в черте города составлял 10 метров.
В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.
Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. Местные власти прогнозируют, что максимальный подъем уровня воды может составить 12 метров, пребывать она будет в течение 72 часов. После этого оперативные службы смогут приступить к ликвидации последствий ЧП.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что происходит в Херсонской области после удара по Каховской ГЭС
Алешки после ударов ВСУ по Каховской ГЭС: затопление, эвакуация и пожар
Возможно ли дальнейшее разрушение плотины Каховской ГЭС – эксперт
 
Херсонская областьОбществоРазрушение Каховской ГЭСПроисшествияНовостиНовые регионы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:02Когда в Феодосии откроют галерею Айвазовского после реставрации
14:47Семь лет развращал девочек: сетевой педофил задержан в Севастополе
14:30Уголовное дело о теракте завели после разрушения Каховской ГЭС
14:18По Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядов
14:08В Крыму "УАЗ" с тремя людьми застрял в размытом грунте
13:55Что происходит на Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС
13:41Диверсия Киева и попытка обезводить Крым: Кремль о ЧП на Каховской ГЭС
13:35Бежал от мобилизации: в Севастополе осужден военнослужащий ЧФ
13:25Звуки выстрелов и хлопков - в Евпатории проходят учения
13:15Каховская ГЭС: история, значение, мощность
12:51Двое "Жигулей" столкнулись на трассе в Крыму – водители в больнице
12:32ВСУ обстреливают места сбора людей для эвакуации из Голой Пристани
12:21Режим ЧС введен в Новокаховском округе
12:08Что брать с собой при эвакуации из прибрежных районов Херсонской области
11:54Что происходит в Херсонской области после удара по Каховской ГЭС
11:34Алешки после ударов ВСУ по Каховской ГЭС: затопление, эвакуация и пожар
11:29Возможно ли дальнейшее разрушение плотины Каховской ГЭС – эксперт
11:17Ситуация на Керченской переправе - в очереди почти 200 машин
11:00Удары по Каховской ГЭС, подтопления и эвакуация: все о ЧП к этому часу
10:47Житель Красноперекопска забил до смерти бездомного
Лента новостейМолния