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Возможно ли дальнейшее разрушение плотины Каховской ГЭС – эксперт
Возможно ли дальнейшее разрушение плотины Каховской ГЭС – эксперт - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Возможно ли дальнейшее разрушение плотины Каховской ГЭС – эксперт
Продолжающиеся обстрелы плотины Каховской ГЭС теоретически могут привести к дальнейшему ее разрушению. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал главный... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T11:29
2023-06-06T11:29
2023-06-06T11:29
эксклюзивы риа новости крым
разрушение каховской гэс
каховская гэс
новая каховка
происшествия
заэс (запорожская атомная электростанция)
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мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Продолжающиеся обстрелы плотины Каховской ГЭС теоретически могут привести к дальнейшему ее разрушению. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал главный редактор онлайн-журнал "Геоэнергетика ИНФО" Борис Марцинкевич.В ночь на 6 июня украинские боевики нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции. В результате были разрушены задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению."На данный момент известно, что повреждены верхние затворы дамбы Каховского водохранилища. Если это произошло, то возможно дальнейшее разрушение тела плотины", – сказал Марцинкевич. Однако, чтобы оценить вероятность такого сценария, нужно располагать данными, было ли водохранилище заполнено до опорной отметки или ниже.При этом эксперт подчеркнул, что основную часть плотины очень трудно разрушить в силу конструктивных особенностей – она выполнена из армированного бетона, который рассчитан на значительные нагрузки. При этом в дальнейшем возможны самые разные сценарии."Сейчас сложно говорить о последствиях в полной мере, так как украинские боевики продолжают обстреливать плотину Каховской ГЭС", – пояснил Марцинкевич.В тоже время он выразил уверенность, что инцидент не отразится на работе Запорожской атомной электростанции. По крайней мере, на данном этапе развития событий. Риски есть в случае, если уйдет вся вода, констатировал эксперт.Как сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, после атаки на Каховскую ГЭС четырнадцать населенных пунктов с населением 22 тысячи человек находятся в зоне возможного подтопления.Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что разрушение верхней части Каховской ГЭС в результате обстрела повлияет на поставку воды по Северо-Крымскому каналу. Он назвал действия ВСУ серьезнейшим террористическим актом, который надо оценивать на уровне ООН.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушение Каховской ГЭС: что будет с водой в КрымуНикакой паники нет: глава Новой Каховки о ситуации после удара по ГЭСУгрозы есть: чем обернется удар по Каховской ГЭС
https://crimea.ria.ru/20230606/udary-po-kakhovskoy-ges-podtopleniya-i-evakuatsiya-vse-o-situatsii-1129208026.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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разрушение каховской гэс, каховская гэс, новая каховка, происшествия, заэс (запорожская атомная электростанция), обстрелы всу, новые регионы россии, херсонская область, мнения, общество, борис марцинкевич
Возможно ли дальнейшее разрушение плотины Каховской ГЭС – эксперт
Эксперт Марцинкевич оценил вероятность дальнейшего разрушения плотины Каховской ГЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым
. Продолжающиеся обстрелы плотины Каховской ГЭС теоретически могут привести к дальнейшему ее разрушению. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказал главный редактор онлайн-журнал "Геоэнергетика ИНФО" Борис Марцинкевич.
В ночь на 6 июня украинские боевики нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции
. В результате были разрушены задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению.
"На данный момент известно, что повреждены верхние затворы дамбы Каховского водохранилища. Если это произошло, то возможно дальнейшее разрушение тела плотины", – сказал Марцинкевич.
Однако, чтобы оценить вероятность такого сценария, нужно располагать данными, было ли водохранилище заполнено до опорной отметки или ниже.
При этом эксперт подчеркнул, что основную часть плотины очень трудно разрушить в силу конструктивных особенностей – она выполнена из армированного бетона, который рассчитан на значительные нагрузки. При этом в дальнейшем возможны самые разные сценарии.
"Сейчас сложно говорить о последствиях в полной мере, так как украинские боевики продолжают обстреливать плотину Каховской ГЭС", – пояснил Марцинкевич.
В тоже время он выразил уверенность, что инцидент не отразится на работе Запорожской атомной электростанции. По крайней мере, на данном этапе развития событий. Риски есть в случае, если уйдет вся вода, констатировал эксперт.
Как сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, после атаки на Каховскую ГЭС четырнадцать населенных пунктов с населением 22 тысячи человек находятся в зоне возможного подтопления
.
Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что разрушение верхней части Каховской ГЭС в результате обстрела повлияет на поставку воды по Северо-Крымскому каналу. Он назвал действия ВСУ серьезнейшим террористическим актом
, который надо оценивать на уровне ООН.
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