https://crimea.ria.ru/20230606/vozmozhno-li-dalneyshee-razrushenie-plotiny-kakhovskoy-ges--ekspert-1129209504.html

Возможно ли дальнейшее разрушение плотины Каховской ГЭС – эксперт

Возможно ли дальнейшее разрушение плотины Каховской ГЭС – эксперт - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Возможно ли дальнейшее разрушение плотины Каховской ГЭС – эксперт

Продолжающиеся обстрелы плотины Каховской ГЭС теоретически могут привести к дальнейшему ее разрушению. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал главный... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T11:29

2023-06-06T11:29

2023-06-06T11:29

эксклюзивы риа новости крым

разрушение каховской гэс

каховская гэс

новая каховка

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заэс (запорожская атомная электростанция)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Продолжающиеся обстрелы плотины Каховской ГЭС теоретически могут привести к дальнейшему ее разрушению. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал главный редактор онлайн-журнал "Геоэнергетика ИНФО" Борис Марцинкевич.В ночь на 6 июня украинские боевики нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции. В результате были разрушены задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению."На данный момент известно, что повреждены верхние затворы дамбы Каховского водохранилища. Если это произошло, то возможно дальнейшее разрушение тела плотины", – сказал Марцинкевич. Однако, чтобы оценить вероятность такого сценария, нужно располагать данными, было ли водохранилище заполнено до опорной отметки или ниже.При этом эксперт подчеркнул, что основную часть плотины очень трудно разрушить в силу конструктивных особенностей – она выполнена из армированного бетона, который рассчитан на значительные нагрузки. При этом в дальнейшем возможны самые разные сценарии."Сейчас сложно говорить о последствиях в полной мере, так как украинские боевики продолжают обстреливать плотину Каховской ГЭС", – пояснил Марцинкевич.В тоже время он выразил уверенность, что инцидент не отразится на работе Запорожской атомной электростанции. По крайней мере, на данном этапе развития событий. Риски есть в случае, если уйдет вся вода, констатировал эксперт.Как сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, после атаки на Каховскую ГЭС четырнадцать населенных пунктов с населением 22 тысячи человек находятся в зоне возможного подтопления.Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что разрушение верхней части Каховской ГЭС в результате обстрела повлияет на поставку воды по Северо-Крымскому каналу. Он назвал действия ВСУ серьезнейшим террористическим актом, который надо оценивать на уровне ООН.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушение Каховской ГЭС: что будет с водой в КрымуНикакой паники нет: глава Новой Каховки о ситуации после удара по ГЭСУгрозы есть: чем обернется удар по Каховской ГЭС

https://crimea.ria.ru/20230606/udary-po-kakhovskoy-ges-podtopleniya-i-evakuatsiya-vse-o-situatsii-1129208026.html

новая каховка

заэс (запорожская атомная электростанция)

новые регионы россии

херсонская область

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