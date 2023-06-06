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Уровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 метра: есть ли риски - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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Уровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 метра: есть ли риски
Уровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 метра: есть ли риски - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Уровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 метра: есть ли риски
Уровень воды в Днепре в районе Запорожской атомной электростанции упал на 2,5 метра после разрушения Каховской ГЭС, ожидается падение до семи метров. Об этом... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T15:13
2023-06-06T15:13
разрушение каховской гэс
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
херсонская область
евгений балицкий
общество
безопасность
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Уровень воды в Днепре в районе Запорожской атомной электростанции упал на 2,5 метра после разрушения Каховской ГЭС, ожидается падение до семи метров. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в эфире "России 24".Он уточнил, что находится в постоянном контакте с руководством атомной станции, и на сегодняшний день угрозы для нее нет."Мы сделали вывод, что это не угрожает ситуации, это допустимый уровень. Конечно, он является внештатным, но он не спровоцирует выход АЭС из строя и не может каким-то образом повлиять на безопасность области и наших регионов", - добавил Балицкий.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Идет эвакуация жителей. Для временного вывоза людей из населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка прибыли 53 автобуса. В Новокаховском округе введен режим ЧС.В Кремле ЧП на Каховской гидроэлектростанции назвали преднамеренной диверсии Киева и заявили, что украинские власти несут ответственность за это. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал одной из целей подрыва ГЭС попытку лишить Крым воды. Он также отметил, что разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, в том числе экологического характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушение Каховской ГЭСУдары по Каховской ГЭС, подтопления и эвакуация: все о ЧП к этому часуУголовное дело о теракте завели после разрушения Каховской ГЭС
https://crimea.ria.ru/20230606/chto-proiskhodit-na-severo-krymskom-kanale-posle-razrusheniya-kakhovskoy-ges-1129215493.html
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разрушение каховской гэс, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, херсонская область, евгений балицкий, общество, безопасность, новые регионы россии, новости
Уровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 метра: есть ли риски

Балицкий: уровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 м, ожидается падение до 7 м

15:13 06.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Уровень воды в Днепре в районе Запорожской атомной электростанции упал на 2,5 метра после разрушения Каховской ГЭС, ожидается падение до семи метров. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в эфире "России 24".
"В настоящее время уровень воды в районе ЗАЭС упал на 2,5 метра, но мы ожидаем, что падение будет еще больше – до семи метров. Но хочу всех успокоить, что на Запорожскую область это не окажет такое влияние, чтобы была необходимость вводить чрезвычайное положение", - заявил руководитель региона.
Он уточнил, что находится в постоянном контакте с руководством атомной станции, и на сегодняшний день угрозы для нее нет.
"Мы сделали вывод, что это не угрожает ситуации, это допустимый уровень. Конечно, он является внештатным, но он не спровоцирует выход АЭС из строя и не может каким-то образом повлиять на безопасность области и наших регионов", - добавил Балицкий.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
13:55
Что происходит на Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Идет эвакуация жителей. Для временного вывоза людей из населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка прибыли 53 автобуса. В Новокаховском округе введен режим ЧС.
В Кремле ЧП на Каховской гидроэлектростанции назвали преднамеренной диверсии Киева и заявили, что украинские власти несут ответственность за это. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал одной из целей подрыва ГЭС попытку лишить Крым воды. Он также отметил, что разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, в том числе экологического характера.
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Разрушение Каховской ГЭСЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьХерсонская областьЕвгений БалицкийОбществоБезопасностьНовые регионы РоссииНовости
 
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