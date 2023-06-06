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Разрушение Каховской ГЭС: как работает сухопутный маршрут в Крым - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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Разрушение Каховской ГЭС: как работает сухопутный маршрут в Крым
Разрушение Каховской ГЭС: как работает сухопутный маршрут в Крым - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Разрушение Каховской ГЭС: как работает сухопутный маршрут в Крым
Автомобили могут в обычном режиме отправляться в путь по сухопутному коридору в Крым. Он работает штатно, несмотря на подтопления Херсонской области после... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T17:58
2023-06-06T18:08
крым
сухопутный коридор в крым
николай лукашенко
минтранс крыма
разрушение каховской гэс
херсонская область
общество
транспорт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Автомобили могут в обычном режиме отправляться в путь по сухопутному коридору в Крым. Он работает штатно, несмотря на подтопления Херсонской области после частичного разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко."Сухопутный маршрут в Крым работает в обычном режиме. Колонны машин отправляются как с полуострова, так и из Ростова. Проблем нет", - заверил он.Сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.В апреле глава республики Сергей Аксенов сообщал, что досмотр автомобилей, в том числе грузовых, следующих из Крыма в Херсонскую область и другие регионы по сухопутному маршруту, планируют отменить. Глава региона пояснил, что исключение проверки грузов с сохранением паспортного контроля позволит сократить время прохождения процедуры. Аналогичные мероприятия планируются и в Ростовской области.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Идет эвакуация жителей. Для временного вывоза людей из населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка прибыли 53 автобуса. В Новокаховском округе введен режим ЧС.Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что киевский режим существенно увеличил сброс воды с Днепровской ГЭС, что может привести к затоплению еще больших площадей.После ЧП главы Крыма и Севастополя сообщили, что угроз подтопления для полуострова нет, как и нет рисков водного дефицита.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев увеличил сброс с Днепровской ГЭС – есть риск больших затопленийВ Севастополе опровергли фейк об эвакуации и заражении воды радиациейКаховская ГЭС: история, значение, мощность
https://crimea.ria.ru/20230606/diversiya-kieva-i-popytka-obezvodit-krym-kreml-o-chp-na-kakhovskoy-ges-1129215255.html
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крым, сухопутный коридор в крым, николай лукашенко, минтранс крыма, разрушение каховской гэс, херсонская область, общество, транспорт, новости
Разрушение Каховской ГЭС: как работает сухопутный маршрут в Крым

Лукашенко: сухопутный коридор в Крым работает, несмотря на подтопления Херсонской области

17:58 06.06.2023 (обновлено: 18:08 06.06.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГрузовик на трассе
Грузовик на трассе - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Автомобили могут в обычном режиме отправляться в путь по сухопутному коридору в Крым. Он работает штатно, несмотря на подтопления Херсонской области после частичного разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"Сухопутный маршрут в Крым работает в обычном режиме. Колонны машин отправляются как с полуострова, так и из Ростова. Проблем нет", - заверил он.
Сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
Московский Кремль и центр города - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
13:41
Диверсия Киева и попытка обезводить Крым: Кремль о ЧП на Каховской ГЭС
В апреле глава республики Сергей Аксенов сообщал, что досмотр автомобилей, в том числе грузовых, следующих из Крыма в Херсонскую область и другие регионы по сухопутному маршруту, планируют отменить. Глава региона пояснил, что исключение проверки грузов с сохранением паспортного контроля позволит сократить время прохождения процедуры. Аналогичные мероприятия планируются и в Ростовской области.
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Идет эвакуация жителей. Для временного вывоза людей из населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка прибыли 53 автобуса. В Новокаховском округе введен режим ЧС.
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что киевский режим существенно увеличил сброс воды с Днепровской ГЭС, что может привести к затоплению еще больших площадей.
После ЧП главы Крыма и Севастополя сообщили, что угроз подтопления для полуострова нет, как и нет рисков водного дефицита.
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