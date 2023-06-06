https://crimea.ria.ru/20230606/razrushenie-kakhovskoy-ges-kak-rabotaet-sukhoputnyy-marshrut-v-krym-posle-1129222071.html

Разрушение Каховской ГЭС: как работает сухопутный маршрут в Крым

Разрушение Каховской ГЭС: как работает сухопутный маршрут в Крым - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Разрушение Каховской ГЭС: как работает сухопутный маршрут в Крым

Автомобили могут в обычном режиме отправляться в путь по сухопутному коридору в Крым. Он работает штатно, несмотря на подтопления Херсонской области после... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T17:58

2023-06-06T17:58

2023-06-06T18:08

крым

сухопутный коридор в крым

николай лукашенко

минтранс крыма

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транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Автомобили могут в обычном режиме отправляться в путь по сухопутному коридору в Крым. Он работает штатно, несмотря на подтопления Херсонской области после частичного разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко."Сухопутный маршрут в Крым работает в обычном режиме. Колонны машин отправляются как с полуострова, так и из Ростова. Проблем нет", - заверил он.Сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.В апреле глава республики Сергей Аксенов сообщал, что досмотр автомобилей, в том числе грузовых, следующих из Крыма в Херсонскую область и другие регионы по сухопутному маршруту, планируют отменить. Глава региона пояснил, что исключение проверки грузов с сохранением паспортного контроля позволит сократить время прохождения процедуры. Аналогичные мероприятия планируются и в Ростовской области.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Идет эвакуация жителей. Для временного вывоза людей из населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка прибыли 53 автобуса. В Новокаховском округе введен режим ЧС.Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что киевский режим существенно увеличил сброс воды с Днепровской ГЭС, что может привести к затоплению еще больших площадей.После ЧП главы Крыма и Севастополя сообщили, что угроз подтопления для полуострова нет, как и нет рисков водного дефицита.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев увеличил сброс с Днепровской ГЭС – есть риск больших затопленийВ Севастополе опровергли фейк об эвакуации и заражении воды радиациейКаховская ГЭС: история, значение, мощность

https://crimea.ria.ru/20230606/diversiya-kieva-i-popytka-obezvodit-krym-kreml-o-chp-na-kakhovskoy-ges-1129215255.html

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