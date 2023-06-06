https://crimea.ria.ru/20230606/kiev-uvelichil-sbros-s-dneprovskoy-ges--est-risk-bolshikh-zatopleniy-1129221038.html

Киев увеличил сброс с Днепровской ГЭС – есть риск больших затоплений

Киев увеличил сброс с Днепровской ГЭС – есть риск больших затоплений - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Киев увеличил сброс с Днепровской ГЭС – есть риск больших затоплений

Разрушение киевским режимом сооружений Каховской ГЭС - это террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий, он будет иметь тяжелые и... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T17:17

2023-06-06T17:17

2023-06-06T17:19

сергей шойгу

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

разрушение каховской гэс

каховская гэс

происшествия

новости

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Разрушение киевским режимом сооружений Каховской ГЭС - это террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий, он будет иметь тяжелые и долговременные последствия. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По его словам, не добившись успеха в наступлении и с целью усиления своего потенциала, противник намерен перебросить подразделения и технику с Херсонского направления в район своих наступательных действий, тем самым существенно ослабив позиции на Херсонском направлении. ВСУ приступили к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит об их намерении перейти к обороне на этом участке, добавил Шойгу.Он также сообщил, что киевский режим существенно увеличил сброс воды с Днепровской ГЭС, что может привести к затоплению еще больших площадей.В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, из-за чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Идет эвакуация жителей. Для временного вывоза людей из населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка прибыли 53 автобуса. В Новокаховском округе введен режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Каховской ГЭС, подтопления и эвакуация: все о ЧП к этому часуУголовное дело о теракте завели после разрушения Каховской ГЭСКаховская ГЭС: история, значение, мощность

https://crimea.ria.ru/20230606/uroven-vody-v-rayone-zaporozhskoy-aes-upal-na-25-metra-est-li-riski-1129217534.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), разрушение каховской гэс, каховская гэс, происшествия, новости, сво