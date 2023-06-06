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Киев увеличил сброс с Днепровской ГЭС – есть риск больших затоплений - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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Киев увеличил сброс с Днепровской ГЭС – есть риск больших затоплений
Киев увеличил сброс с Днепровской ГЭС – есть риск больших затоплений - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Киев увеличил сброс с Днепровской ГЭС – есть риск больших затоплений
Разрушение киевским режимом сооружений Каховской ГЭС - это террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий, он будет иметь тяжелые и... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T17:17
2023-06-06T17:19
сергей шойгу
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
разрушение каховской гэс
каховская гэс
происшествия
новости
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Разрушение киевским режимом сооружений Каховской ГЭС - это террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий, он будет иметь тяжелые и долговременные последствия. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По его словам, не добившись успеха в наступлении и с целью усиления своего потенциала, противник намерен перебросить подразделения и технику с Херсонского направления в район своих наступательных действий, тем самым существенно ослабив позиции на Херсонском направлении. ВСУ приступили к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит об их намерении перейти к обороне на этом участке, добавил Шойгу.Он также сообщил, что киевский режим существенно увеличил сброс воды с Днепровской ГЭС, что может привести к затоплению еще больших площадей.В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, из-за чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Идет эвакуация жителей. Для временного вывоза людей из населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка прибыли 53 автобуса. В Новокаховском округе введен режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Каховской ГЭС, подтопления и эвакуация: все о ЧП к этому часуУголовное дело о теракте завели после разрушения Каховской ГЭСКаховская ГЭС: история, значение, мощность
https://crimea.ria.ru/20230606/uroven-vody-v-rayone-zaporozhskoy-aes-upal-na-25-metra-est-li-riski-1129217534.html
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сергей шойгу, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), разрушение каховской гэс, каховская гэс, происшествия, новости, сво
Киев увеличил сброс с Днепровской ГЭС – есть риск больших затоплений

Шойгу: подрыв Киевом Каховской ГЭС - теракт с тяжелыми и долгими последствиями

17:17 06.06.2023 (обновлено: 17:19 06.06.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская гидроэлектростанция в Херсонской области
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Разрушение киевским режимом сооружений Каховской ГЭС - это террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий, он будет иметь тяжелые и долговременные последствия. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, не добившись успеха в наступлении и с целью усиления своего потенциала, противник намерен перебросить подразделения и технику с Херсонского направления в район своих наступательных действий, тем самым существенно ослабив позиции на Херсонском направлении. ВСУ приступили к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит об их намерении перейти к обороне на этом участке, добавил Шойгу.
"С целью недопущения на этом участке фронта наступательных действий российской армии, киевский режим осуществил диверсионный, по сути, террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий и будет иметь тяжелые и долговременные экологические последствия", - отметил министр обороны.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
15:13
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Он также сообщил, что киевский режим существенно увеличил сброс воды с Днепровской ГЭС, что может привести к затоплению еще больших площадей.

"По имеющимся данным, значительно увеличен сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территорий. Этот факт свидетельствует о заранее спланированной киевским режимом крупномасштабной диверсии", - заключил Сергей Шойгу.

В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, из-за чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Идет эвакуация жителей. Для временного вывоза людей из населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка прибыли 53 автобуса. В Новокаховском округе введен режим ЧС.
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