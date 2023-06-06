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Спасатели из Крыма отправились в Херсонскую область - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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Спасатели из Крыма отправились в Херсонскую область
Спасатели из Крыма отправились в Херсонскую область - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Спасатели из Крыма отправились в Херсонскую область
Специалисты крымского Главка МЧС РФ направил аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область для помощи в ликвидации последствий подтоплений из-за... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T18:37
2023-06-06T18:37
разрушение каховской гэс
каховская гэс
происшествия
херсонская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
гу мчс рф по республике крым
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Специалисты крымского Главка МЧС РФ направил аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область для помощи в ликвидации последствий подтоплений из-за частичного разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщили в МЧС России.В зоне подтопления уже работают три оперативные группы от МЧС России, в готовность приведены аэромобильные группировки Ростовской области, Донского и Тульского спасательных центров, Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Идет эвакуация жителей. Для временного вывоза людей из населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка прибыли 53 автобуса. В Новокаховском округе введен режим ЧС.Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что киевский режим существенно увеличил сброс воды с Днепровской ГЭС, что может привести к затоплению еще больших площадей.Читайте также на РИА Новости Крым:Уровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 метра: есть ли рискиУголовное дело о теракте завели после разрушения Каховской ГЭСДиверсия Киева и попытка обезводить Крым: Кремль о ЧП на Каховской ГЭС
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Новости
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РИА Новости Крым
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разрушение каховской гэс, каховская гэс, происшествия, херсонская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), гу мчс рф по республике крым, новости
Спасатели из Крыма отправились в Херсонскую область

Крымские спасатели отправились в Херсонскую область для ликвидации последствий подтоплений

18:37 06.06.2023
 
© МЧС РоссииСпасатели из Крыма отправились в Херсонскую область
Спасатели из Крыма отправились в Херсонскую область
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Специалисты крымского Главка МЧС РФ направил аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область для помощи в ликвидации последствий подтоплений из-за частичного разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщили в МЧС России.
"Для ликвидации последствий разрушения надводных сооружений на Каховской ГЭС в Херсонскую область для оказания помощи населению выдвинулась аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым. В ее составе специализированная техника и плавсредства", - сказано в сообщении ведомства.
В зоне подтопления уже работают три оперативные группы от МЧС России, в готовность приведены аэромобильные группировки Ростовской области, Донского и Тульского спасательных центров, Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Идет эвакуация жителей. Для временного вывоза людей из населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка прибыли 53 автобуса. В Новокаховском округе введен режим ЧС.
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что киевский режим существенно увеличил сброс воды с Днепровской ГЭС, что может привести к затоплению еще больших площадей.
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Разрушение Каховской ГЭСКаховская ГЭСПроисшествияХерсонская областьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости
 
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