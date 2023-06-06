https://crimea.ria.ru/20230606/spasateli-iz-kryma-otpravilis-v-khersonskuyu-oblast-1129223021.html

Спасатели из Крыма отправились в Херсонскую область

Спасатели из Крыма отправились в Херсонскую область - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Спасатели из Крыма отправились в Херсонскую область

Специалисты крымского Главка МЧС РФ направил аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область для помощи в ликвидации последствий подтоплений из-за... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T18:37

2023-06-06T18:37

2023-06-06T18:37

разрушение каховской гэс

каховская гэс

происшествия

херсонская область

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

гу мчс рф по республике крым

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Специалисты крымского Главка МЧС РФ направил аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область для помощи в ликвидации последствий подтоплений из-за частичного разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщили в МЧС России.В зоне подтопления уже работают три оперативные группы от МЧС России, в готовность приведены аэромобильные группировки Ростовской области, Донского и Тульского спасательных центров, Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Идет эвакуация жителей. Для временного вывоза людей из населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка прибыли 53 автобуса. В Новокаховском округе введен режим ЧС.Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что киевский режим существенно увеличил сброс воды с Днепровской ГЭС, что может привести к затоплению еще больших площадей.Читайте также на РИА Новости Крым:Уровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 метра: есть ли рискиУголовное дело о теракте завели после разрушения Каховской ГЭСДиверсия Киева и попытка обезводить Крым: Кремль о ЧП на Каховской ГЭС

https://crimea.ria.ru/20230606/aleshki-posle-udarov-vsu-po-kakhovskoy-ges-zatoplenie-evakuatsiya-i-pozhar-1129209723.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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