https://crimea.ria.ru/20230606/grozit-li-krymu-defitsit-vody-1129220825.html

Грозит ли Крыму дефицит воды

Грозит ли Крыму дефицит воды - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Грозит ли Крыму дефицит воды

Если из-за разрушения Каховской ГЭС вода перестанет поступать в Северо-Крымский канал, это не вызовет дефицита воды в Крыму в текущем году. Тем не менее,... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T17:28

2023-06-06T17:28

2023-06-06T17:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Если из-за разрушения Каховской ГЭС вода перестанет поступать в Северо-Крымский канал, это не вызовет дефицита воды в Крыму в текущем году. Тем не менее, связанные с водообеспечением вопросы должны быть уже сегодня поставлены в один ранг с безопасностью региона. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По словам собеседника, на сегодняшний день водохранилища Крыма имеют очень высокую степень наполненности, в том числе благодаря недавним длительным осадкам. Дожди активно наполняли как подземные водоносные горизонты, так и поверхностные водные источники. Почвы также успели взять основную часть влаги."Кроме того, большое наполнение получили водохранилища, питающие Керчь и наиболее проблемный и сложный Феодосийско-Судакский регион. В частности, Керченское водохранилище наполнено на 75%, Феодосийское – на 40%, Ленинское набрало около 50% проектной мощности, Самарлинское – около 70%", – перечислил Копачевский.Кроме того, резервное Белогорское и Тайганское водохранилища набрали около 80% мощности, здесь аккумулировано около 30 млн кубов. Также на 100% наполнено Балановское водохранилище. Из этих источников вода может быть переброшена в русло Северо-Крымского канала и при необходимости подана в Феодосийско-Судакский регион.В этой связи текущий год сильных беспокойств не вызывает, даже с учетом заявлений главы Новой Каховки о сложностях с подачей воды в СКК из-за понижения уровня воды в Каховском водохранилище.Собеседник напомнил, что только в этом году по руслу Салгира было сброшено около 19 млн кубов воды. По объему это почти Станционное водохранилище (расположено в Ленинском районе Крыма - ред.). При более благоприятных обстоятельствах эту воду можно было аккумулировать в Межгорном водохранилище. Сейчас же часть ресурса собрана в прудовых хозяйствах Салгирского бассейного управления. Но в каком объеме – достоверно неизвестно. В этой связи необходимо пересмотреть подходы и к водопотреблению, и к накоплению этого жизненно важного для полуострова ресурса, считает эксперт.От того, насколько эффективно Крым будет распоряжаться имеющимися ресурсами, зависит и качество жизни людей, и экономика, подчеркнул Копачевский. В частности, эффективность сельского хозяйства, которое дает почти треть ВВП республики."Если в Крыму будут рачительно относиться ко всей воде, что у нас есть, и многократно ее использовать, то можно создать гораздо более эффективную систему водопотребления. Более того, такие направления как водное хозяйство, водоснабжение и водоотведение, гидротехнические сооружения, мелиорация, гидромелиорация и ирригация в образовательном и научном плане должны быть поставлены в один ранг с безопасностью региона", – резюмировал Копачевский. Ранее директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" предупредил, что о дефиците воды в Крыму можно будет говорить к 2025 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Каховская ГЭС: история, значение, мощностьГрозит ли Крыму подтопление после удара по Каховской ГЭСВозможно ли дальнейшее разрушение плотины Каховской ГЭС – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230606/chto-proiskhodit-na-severo-krymskom-kanale-posle-razrusheniya-kakhovskoy-ges-1129215493.html

https://crimea.ria.ru/20230606/diversiya-kieva-i-popytka-obezvodit-krym-kreml-o-chp-na-kakhovskoy-ges-1129215255.html

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2023

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