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Сброс воды идет из Симферопольского водохранилища - Аксенов - РИА Новости Крым, 30.05.2023
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Сброс воды идет из Симферопольского водохранилища - Аксенов
Сброс воды идет из Симферопольского водохранилища - Аксенов - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Сброс воды идет из Симферопольского водохранилища - Аксенов
Из Симферопольского водохранилища сбрасывают 18 кубометров воды в секунду, подтоплений вдоль Салгира нет. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T12:04
2023-05-30T12:04
сергей аксенов
крым
симферополь
симферопольское водохранилище
крымская погода
штормовое предупреждение
новости крыма
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Из Симферопольского водохранилища сбрасывают 18 кубометров воды в секунду, подтоплений вдоль Салгира нет. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, работа по расчистке русел рек и другие противопаводковые меры помогли избежать массовых подтоплений на территории полуострова."На сегодняшний день, несмотря на продолжающиеся дожди, в Крыму массовых подтоплений нет. Самое большое было зафиксировано в селе Кленовка Симферопольского района, расположенном в низине. Также были незначительно подтоплены несколько домовладений в Бахчисарайском районе. Профильные службы ведут работу по устранению последствий", - добавил он.Ранее в крымском МЧС сообщили о подтопленных домах и участках в пяти населенных пунктах. Это - поселки Гурзуф и Кореиз, города Алушта, Бахчисарай и Белогорск. К утру вторника работы по откачке воды с подтопленных домовладений завершены.На полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 и 31 мая ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реках северного предгорья Крыма и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды до полутора метров без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Салгир разольется: в Крыму предупредили о риске подтопленийШторм в Крыму: ливни подтопили несколько домов и участковУлицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогоду
https://crimea.ria.ru/20230530/ulitsy-reki-i-edinichnye-podtopleniya-kak-simferopol-perezhil-nepogodu-1129069329.html
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сергей аксенов, крым, симферополь, симферопольское водохранилище, крымская погода, штормовое предупреждение, новости крыма, безопасность
Сброс воды идет из Симферопольского водохранилища - Аксенов

Аксенов: из Симферопольского водохранилища сбрасывают 18 кубов воды в секунду

12:04 30.05.2023
 
© Дмитрий МакеевСброс воды из симферопольского водохранилища в Салгир. Дамба.
Сброс воды из симферопольского водохранилища в Салгир. Дамба.
© Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Из Симферопольского водохранилища сбрасывают 18 кубометров воды в секунду, подтоплений вдоль Салгира нет. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Из Симферопольского водохранилища сейчас сбрасывается 18 кубометров в секунду, подтоплений по течению реки Салгир нет. Если раньше после каждого сильного ливня могло возникнуть до 20 точек подтоплений одновременно, то в настоящее время там, где вынули грунт, срезали кустарники и деревья, ситуация нормализировалась. Работа по расчистке русел рек будет продолжена", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, работа по расчистке русел рек и другие противопаводковые меры помогли избежать массовых подтоплений на территории полуострова.
"На сегодняшний день, несмотря на продолжающиеся дожди, в Крыму массовых подтоплений нет. Самое большое было зафиксировано в селе Кленовка Симферопольского района, расположенном в низине. Также были незначительно подтоплены несколько домовладений в Бахчисарайском районе. Профильные службы ведут работу по устранению последствий", - добавил он.
Ливень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
10:42Эксклюзивы РИА Новости Крым
Улицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогоду
Ранее в крымском МЧС сообщили о подтопленных домах и участках в пяти населенных пунктах. Это - поселки Гурзуф и Кореиз, города Алушта, Бахчисарай и Белогорск. К утру вторника работы по откачке воды с подтопленных домовладений завершены.
На полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 и 31 мая ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реках северного предгорья Крыма и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды до полутора метров без достижения опасных отметок.
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Сергей АксеновКрымСимферопольСимферопольское водохранилищеКрымская погодаШтормовое предупреждениеНовости КрымаБезопасность
 
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