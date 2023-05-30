Сброс воды идет из Симферопольского водохранилища - Аксенов
Аксенов: из Симферопольского водохранилища сбрасывают 18 кубов воды в секунду
© Дмитрий МакеевСброс воды из симферопольского водохранилища в Салгир. Дамба.
© Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Из Симферопольского водохранилища сбрасывают 18 кубометров воды в секунду, подтоплений вдоль Салгира нет. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Из Симферопольского водохранилища сейчас сбрасывается 18 кубометров в секунду, подтоплений по течению реки Салгир нет. Если раньше после каждого сильного ливня могло возникнуть до 20 точек подтоплений одновременно, то в настоящее время там, где вынули грунт, срезали кустарники и деревья, ситуация нормализировалась. Работа по расчистке русел рек будет продолжена", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, работа по расчистке русел рек и другие противопаводковые меры помогли избежать массовых подтоплений на территории полуострова.
"На сегодняшний день, несмотря на продолжающиеся дожди, в Крыму массовых подтоплений нет. Самое большое было зафиксировано в селе Кленовка Симферопольского района, расположенном в низине. Также были незначительно подтоплены несколько домовладений в Бахчисарайском районе. Профильные службы ведут работу по устранению последствий", - добавил он.
Ранее в крымском МЧС сообщили о подтопленных домах и участках в пяти населенных пунктах. Это - поселки Гурзуф и Кореиз, города Алушта, Бахчисарай и Белогорск. К утру вторника работы по откачке воды с подтопленных домовладений завершены.
На полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 и 31 мая ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реках северного предгорья Крыма и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды до полутора метров без достижения опасных отметок.
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