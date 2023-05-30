https://crimea.ria.ru/20230530/sbros-vody-idet-iz-simferopolskogo-vodokhranilischa---aksenov-1129071604.html

Сброс воды идет из Симферопольского водохранилища - Аксенов

Сброс воды идет из Симферопольского водохранилища - Аксенов - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Сброс воды идет из Симферопольского водохранилища - Аксенов

Из Симферопольского водохранилища сбрасывают 18 кубометров воды в секунду, подтоплений вдоль Салгира нет. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T12:04

2023-05-30T12:04

2023-05-30T12:04

сергей аксенов

крым

симферополь

симферопольское водохранилище

крымская погода

штормовое предупреждение

новости крыма

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Из Симферопольского водохранилища сбрасывают 18 кубометров воды в секунду, подтоплений вдоль Салгира нет. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, работа по расчистке русел рек и другие противопаводковые меры помогли избежать массовых подтоплений на территории полуострова."На сегодняшний день, несмотря на продолжающиеся дожди, в Крыму массовых подтоплений нет. Самое большое было зафиксировано в селе Кленовка Симферопольского района, расположенном в низине. Также были незначительно подтоплены несколько домовладений в Бахчисарайском районе. Профильные службы ведут работу по устранению последствий", - добавил он.Ранее в крымском МЧС сообщили о подтопленных домах и участках в пяти населенных пунктах. Это - поселки Гурзуф и Кореиз, города Алушта, Бахчисарай и Белогорск. К утру вторника работы по откачке воды с подтопленных домовладений завершены.На полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 и 31 мая ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реках северного предгорья Крыма и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды до полутора метров без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Салгир разольется: в Крыму предупредили о риске подтопленийШторм в Крыму: ливни подтопили несколько домов и участковУлицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогоду

https://crimea.ria.ru/20230530/ulitsy-reki-i-edinichnye-podtopleniya-kak-simferopol-perezhil-nepogodu-1129069329.html

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симферопольское водохранилище

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