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Улицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогоду - РИА Новости Крым, 30.05.2023
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Улицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогоду
Улицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогоду - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Улицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогоду
В Симферополе зафиксированы единичные случаи подтопления территорий из-за ливней, которые обрушились на крымскую столицу в понедельник. Об этом РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T10:42
2023-05-30T11:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе зафиксированы единичные случаи подтопления территорий из-за ливней, которые обрушились на крымскую столицу в понедельник. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.В ЕДДС Симферополя поступило четыре обращения по факту падения деревьев. Это улицы Гагарина, Гайдара, Гурзуфская и Евпаторийское шоссе. Сейчас сотрудники муниципального учреждения "Город" завершают уборку и вывоз порубочных остатков. Также несколько бригад работает по уборке намывов на улицах города.По словам Афанасьева, ливневки в крымской столице "прочищают на системной основе", но далеко не вся улично-дорожная сеть оснащена ливневыми канализациями. "Нужно учитывать, что при сильных залповых ливнях эти ливневки не справляются с объемом воды, которая попадает в приемники. Действительно, дороги превращаются в реки, однако вода быстро уходит", констатировал он.Сильные ливни прошли в Крыму в понедельник, 29 мая. В пяти населенных пунктах подтопило дома и участки. По информации МЧС республики, локальные подтопления зафиксированы на территории поселков Гурзуф и Кореиз, в Алуште, Бахчисарае и Белогорске. К утру вторника работы по откачке воды с подтопленных домовладений завершены. Всего для ликвидации последствий ливней привлечено от РСЧС 27 человек, 12 единиц техники и три мотопомпы.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь в эпицентре шторма: объявлен режим повышенной готовностиШторм в Крыму: ливни подтопили несколько домов и участковСалгир разольется: в Крыму предупредили о риске подтоплений
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симферополь, крымская погода, штормовое предупреждение, михаил афанасьев, происшествия, крым, новости крыма, общество, мчс крыма
Улицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогоду

Мэр Афанасьев: в Симферополе ливни превратили улицы в реки, но подтопления единичны

10:42 30.05.2023 (обновлено: 11:41 30.05.2023)
 
© РИА Новости КрымЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе зафиксированы единичные случаи подтопления территорий из-за ливней, которые обрушились на крымскую столицу в понедельник. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.
"Вчера из-за большого количества выпавших осадков воды в городе было много, некоторые улицы у нас превратились в реки, действительно, это так. Но вместе с тем ливневки у нас чистятся на регулярной основе, поэтому вода быстро уходит. Есть единичные случаи подтоплений, здесь мне хочется обратиться к жителям и гостям города с просьбой при возникновении каких-либо критических ситуаций обращаться в нашу Единую дежурную диспетчерскую службу", - сказал он.
В ЕДДС Симферополя поступило четыре обращения по факту падения деревьев. Это улицы Гагарина, Гайдара, Гурзуфская и Евпаторийское шоссе. Сейчас сотрудники муниципального учреждения "Город" завершают уборку и вывоз порубочных остатков. Также несколько бригад работает по уборке намывов на улицах города.
По словам Афанасьева, ливневки в крымской столице "прочищают на системной основе", но далеко не вся улично-дорожная сеть оснащена ливневыми канализациями.
"Нужно учитывать, что при сильных залповых ливнях эти ливневки не справляются с объемом воды, которая попадает в приемники. Действительно, дороги превращаются в реки, однако вода быстро уходит", констатировал он.
Сильные ливни прошли в Крыму в понедельник, 29 мая. В пяти населенных пунктах подтопило дома и участки. По информации МЧС республики, локальные подтопления зафиксированы на территории поселков Гурзуф и Кореиз, в Алуште, Бахчисарае и Белогорске. К утру вторника работы по откачке воды с подтопленных домовладений завершены. Всего для ликвидации последствий ливней привлечено от РСЧС 27 человек, 12 единиц техники и три мотопомпы.
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