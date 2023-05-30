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Улицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогоду

Улицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогоду - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Улицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогоду

В Симферополе зафиксированы единичные случаи подтопления территорий из-за ливней, которые обрушились на крымскую столицу в понедельник. Об этом РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T10:42

2023-05-30T10:42

2023-05-30T11:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе зафиксированы единичные случаи подтопления территорий из-за ливней, которые обрушились на крымскую столицу в понедельник. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.В ЕДДС Симферополя поступило четыре обращения по факту падения деревьев. Это улицы Гагарина, Гайдара, Гурзуфская и Евпаторийское шоссе. Сейчас сотрудники муниципального учреждения "Город" завершают уборку и вывоз порубочных остатков. Также несколько бригад работает по уборке намывов на улицах города.По словам Афанасьева, ливневки в крымской столице "прочищают на системной основе", но далеко не вся улично-дорожная сеть оснащена ливневыми канализациями. "Нужно учитывать, что при сильных залповых ливнях эти ливневки не справляются с объемом воды, которая попадает в приемники. Действительно, дороги превращаются в реки, однако вода быстро уходит", констатировал он.Сильные ливни прошли в Крыму в понедельник, 29 мая. В пяти населенных пунктах подтопило дома и участки. По информации МЧС республики, локальные подтопления зафиксированы на территории поселков Гурзуф и Кореиз, в Алуште, Бахчисарае и Белогорске. К утру вторника работы по откачке воды с подтопленных домовладений завершены. Всего для ликвидации последствий ливней привлечено от РСЧС 27 человек, 12 единиц техники и три мотопомпы.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь в эпицентре шторма: объявлен режим повышенной готовностиШторм в Крыму: ливни подтопили несколько домов и участковСалгир разольется: в Крыму предупредили о риске подтоплений

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симферополь, крымская погода, штормовое предупреждение, михаил афанасьев, происшествия, крым, новости крыма, общество, мчс крыма