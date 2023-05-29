Симферополь в эпицентре шторма: объявлен режим повышенной готовности

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Ливни с грозой и градом обрушились на Симферополь в понедельник днем, объявлено новое штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.Из-за непогоды комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций перевела городские службы в режим повышенной готовности."В связи с ухудшением погодных условий силы и средства муниципальных организаций переведены в режим повышенной готовности. Напомним, обо всех нештатных ситуациях на территории Симферополя следует сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу города", - говорится в Telegram-канале администрации.Сильный дождь уже прошел в центре города – на Севастопольской и Сергеева-Ценского дороги "ушли" под воду. Также непогода разгулялась на Генерала Васильева и Залесской. Местные жители сообщают, что в районе Москольца, Кечкеметской, Объездной прошел град.Также сильные осадки прошли в Бахчисарае, Бахчисарайском и Симферопольском районах.В эти дни в Крыму действует штормовое предупреждение. По данным Крымского гидрометцентра, 29, 30 и ночью 31 мая в республике ожидаются местами сильные ливни (30-50мм), грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реках северного предгорья Крыма и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды до полутора метров без достижения опасных отметок. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода не отступит: в Крыму продлили штормовое предупреждениеВ Крыму ливни подтопили более 40 жилых домовГрозовые дожди и шквалы: на Керченской переправе объявлено штормовое
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Ливни с грозой и градом обрушились на Симферополь в понедельник днем, объявлено новое штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 29 мая, а также в течение суток 30 мая в Симферополе ожидается сильный ливень, гроза, град, шквал 15-20 м/с", - предупредили в ведомстве.
Из-за непогоды комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций перевела городские службы в режим повышенной готовности.
"В связи с ухудшением погодных условий силы и средства муниципальных организаций переведены в режим повышенной готовности. Напомним, обо всех нештатных ситуациях на территории Симферополя следует сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу города", - говорится в Telegram-канале администрации.
Сильный дождь уже прошел в центре города – на Севастопольской и Сергеева-Ценского дороги "ушли" под воду. Также непогода разгулялась на Генерала Васильева и Залесской. Местные жители сообщают, что в районе Москольца, Кечкеметской, Объездной прошел град.
Также сильные осадки прошли в Бахчисарае, Бахчисарайском и Симферопольском районах.
В эти дни в Крыму действует штормовое предупреждение. По данным Крымского гидрометцентра, 29, 30 и ночью 31 мая в республике ожидаются местами сильные ливни (30-50мм), грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реках северного предгорья Крыма и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды до полутора метров без достижения опасных отметок. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности.
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