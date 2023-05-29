Рейтинг@Mail.ru
Непогода не отступит: в Крыму продлили штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230529/nepogoda-ne-otstupit-v-krymu-prodlili-shtormovoe-preduprezhdenie-1129041828.html
Непогода не отступит: в Крыму продлили штормовое предупреждение
Непогода не отступит: в Крыму продлили штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Непогода не отступит: в Крыму продлили штормовое предупреждение
Ливни с грозами и градом прогнозируются в Крыму в ближайшие двое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T12:03
2023-05-29T12:05
крым
погода в крыму
крымская погода
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128986111_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8a06c0d68c63f4112670ab463908f01c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Ливни с грозами и градом прогнозируются в Крыму в ближайшие двое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.На реках северного предгорья Крыма и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды до полутора метров без достижения опасных отметок.В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива", - уточнили в МЧС.29 мая в Крыму также действует штормовое предупреждение о непогоде. Синоптики прогнозируют ливни, грозы, град и ветер до15-20 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильные ливни со шквалами и градом идут на КрымВ Крыму ливни подтопили более 40 жилых домовГрозовые дожди и шквалы: на Керченской переправе объявлено штормовое
https://crimea.ria.ru/20230528/dozhdi-zaderzhatsya-v-krymu--prognoz-pogody-na-nedelyu-1128985748.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128986111_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_cba7719023563c531fcd7f7426f782cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, погода в крыму, крымская погода, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, общество
Непогода не отступит: в Крыму продлили штормовое предупреждение

МЧС: сильные ливни обрушатся на Крым 29 мая, ожидается подъем воды в реках на 1,5 метра

12:03 29.05.2023 (обновлено: 12:05 29.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Ливни с грозами и градом прогнозируются в Крыму в ближайшие двое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 мая, ночью 31 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни (30-50мм), грозы, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в Telegram-канале ведомства.
На реках северного предгорья Крыма и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды до полутора метров без достижения опасных отметок.
Дождь - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Вчера, 18:02Радио "Спутник в Крыму"
Дожди задержатся в Крыму – прогноз погоды на неделю
В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива", - уточнили в МЧС.
29 мая в Крыму также действует штормовое предупреждение о непогоде. Синоптики прогнозируют ливни, грозы, град и ветер до15-20 м/с.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сильные ливни со шквалами и градом идут на Крым
В Крыму ливни подтопили более 40 жилых домов
Грозовые дожди и шквалы: на Керченской переправе объявлено штормовое
 
КрымПогода в КрымуКрымская погодаГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:37Что сейчас происходит в Херсоне – ответ Сальдо
13:25Сильные осадки осложнят уборку: эксперт о ситуации с урожаем в Крыму
13:16Как Крым защищен от атак диверсантов – Аксенов
13:09Путин денонсировал Договор об обычных вооружениях в Европе
12:54ВСУ ударили по Белгородской области – четверо пострадавших
12:50Турецкий баланс: как изменится политика Анкары после победы Эрдогана
12:03Непогода не отступит: в Крыму продлили штормовое предупреждение
11:48Глава мининформа Крыма Трегуб уходит в отставку
11:40В Крыму ливни подтопили более 40 жилых домов
11:36В Стрелецкой бухте Севастополя слышны звуки стрельбы
11:24123 снаряда: села и города Херсонской области вновь под ударом ВСУ
11:13Таксист влетел в столб в Севастополе – водитель в больнице
11:02Боевики ВСУ угнали "ГАЗель" у жителя Херсона
10:50Ухоженные, в дорогом ошейнике: в центре Симферополя собаки искусали людей
10:30Грозовые дожди и шквалы: на Керченской переправе объявлено штормовое
10:22Мощный удар по Хмельницкому: разбиты пять единиц авиатехники и ВПП
09:56В Крыму проукраинского "ждуна" оштрафовали за дискредитацию армии России
09:40Серия взрывов прогремела в Киеве, Одессе и других городах Украины
08:50Массовое ДТП на Кубани: в аварии с шестью авто пострадали два человека
08:14Убивали, воровали и просто работали: документы СМЕРШ о предателях в Крыму
Лента новостейМолния