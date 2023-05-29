https://crimea.ria.ru/20230529/nepogoda-ne-otstupit-v-krymu-prodlili-shtormovoe-preduprezhdenie-1129041828.html

Непогода не отступит: в Крыму продлили штормовое предупреждение

Непогода не отступит: в Крыму продлили штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Непогода не отступит: в Крыму продлили штормовое предупреждение

Ливни с грозами и градом прогнозируются в Крыму в ближайшие двое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T12:03

2023-05-29T12:03

2023-05-29T12:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Ливни с грозами и градом прогнозируются в Крыму в ближайшие двое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.На реках северного предгорья Крыма и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды до полутора метров без достижения опасных отметок.В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива", - уточнили в МЧС.29 мая в Крыму также действует штормовое предупреждение о непогоде. Синоптики прогнозируют ливни, грозы, град и ветер до15-20 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильные ливни со шквалами и градом идут на КрымВ Крыму ливни подтопили более 40 жилых домовГрозовые дожди и шквалы: на Керченской переправе объявлено штормовое

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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