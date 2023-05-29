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Непогода не отступит: в Крыму продлили штормовое предупреждение
Непогода не отступит: в Крыму продлили штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Непогода не отступит: в Крыму продлили штормовое предупреждение
Ливни с грозами и градом прогнозируются в Крыму в ближайшие двое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 29.05.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Ливни с грозами и градом прогнозируются в Крыму в ближайшие двое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.На реках северного предгорья Крыма и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды до полутора метров без достижения опасных отметок.В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива", - уточнили в МЧС.29 мая в Крыму также действует штормовое предупреждение о непогоде. Синоптики прогнозируют ливни, грозы, град и ветер до15-20 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильные ливни со шквалами и градом идут на КрымВ Крыму ливни подтопили более 40 жилых домовГрозовые дожди и шквалы: на Керченской переправе объявлено штормовое
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Непогода не отступит: в Крыму продлили штормовое предупреждение
МЧС: сильные ливни обрушатся на Крым 29 мая, ожидается подъем воды в реках на 1,5 метра
12:03 29.05.2023 (обновлено: 12:05 29.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Ливни с грозами и градом прогнозируются в Крыму в ближайшие двое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 мая, ночью 31 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни (30-50мм), грозы, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в Telegram-канале ведомства.
На реках северного предгорья Крыма и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды до полутора метров без достижения опасных отметок.
В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива", - уточнили в МЧС.
29 мая в Крыму также действует штормовое предупреждение о непогоде. Синоптики прогнозируют ливни, грозы, град и ветер до15-20 м/с.
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