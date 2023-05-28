https://crimea.ria.ru/20230528/silnye-livni-so-shkvalami-i-gradom-obrushatsya-na-krym--1129022978.html
Сильные ливни со шквалами и градом идут на Крым
Сильные ливни со шквалами и градом идут на Крым - РИА Новости Крым, 28.05.2023
Сильные ливни со шквалами и градом идут на Крым
Сильные ливни с градом и шквалистым ветром прогнозируются в Крыму в понедельник, 29 мая. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 28.05.2023
2023-05-28T11:41
2023-05-28T11:41
2023-05-28T13:35
штормовое предупреждение
крымская погода
крым
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
безопасность
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128986046_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_fbc23797a2bfe94b772ce64f813604b5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Сильные ливни с градом и шквалистым ветром прогнозируются в Крыму в понедельник, 29 мая. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.На реках северного предгорья Крыма и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок, добавили в ведомстве.В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Ранее министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев сообщил, что из-за обрушившихся на Крым в конце недели ливней произошли подтопления домов и участков из-за ливней в Белогорском, Симферопольском и Красногвардейском районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Шквалы, грозы и град: на Крым надвигается затяжная буряНа Кубани подтопило десятки домов и около 150 дворовГрозовые дожди накроют Крым на выходных
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128986046_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ebbea578527d42d21c2ca739e9cf4639.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
штормовое предупреждение, крымская погода, крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, безопасность, общество
Сильные ливни со шквалами и градом идут на Крым
МЧС: сильные ливни обрушатся на Крым 29 мая, ожидается подъем воды в реках на 1,5 метра
11:41 28.05.2023 (обновлено: 13:35 28.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Сильные ливни с градом и шквалистым ветром прогнозируются в Крыму в понедельник, 29 мая. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днем 29 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
На реках северного предгорья Крыма и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок, добавили в ведомстве.
В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
Ранее министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев сообщил, что из-за обрушившихся на Крым в конце недели ливней произошли подтопления домов
и участков из-за ливней в Белогорском, Симферопольском и Красногвардейском районах.
Читайте также на РИА Новости Крым: