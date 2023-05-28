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Сильные ливни со шквалами и градом идут на Крым - РИА Новости Крым, 28.05.2023
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Сильные ливни со шквалами и градом идут на Крым
Сильные ливни со шквалами и градом идут на Крым - РИА Новости Крым, 28.05.2023
Сильные ливни со шквалами и градом идут на Крым
Сильные ливни с градом и шквалистым ветром прогнозируются в Крыму в понедельник, 29 мая. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 28.05.2023
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2023-05-28T13:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Сильные ливни с градом и шквалистым ветром прогнозируются в Крыму в понедельник, 29 мая. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.На реках северного предгорья Крыма и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок, добавили в ведомстве.В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Ранее министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев сообщил, что из-за обрушившихся на Крым в конце недели ливней произошли подтопления домов и участков из-за ливней в Белогорском, Симферопольском и Красногвардейском районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Шквалы, грозы и град: на Крым надвигается затяжная буряНа Кубани подтопило десятки домов и около 150 дворовГрозовые дожди накроют Крым на выходных
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Сильные ливни со шквалами и градом идут на Крым

МЧС: сильные ливни обрушатся на Крым 29 мая, ожидается подъем воды в реках на 1,5 метра

11:41 28.05.2023 (обновлено: 13:35 28.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Сильные ливни с градом и шквалистым ветром прогнозируются в Крыму в понедельник, 29 мая. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днем 29 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
На реках северного предгорья Крыма и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок, добавили в ведомстве.
В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
Ранее министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев сообщил, что из-за обрушившихся на Крым в конце недели ливней произошли подтопления домов и участков из-за ливней в Белогорском, Симферопольском и Красногвардейском районах.
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