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Сильные ливни со шквалами и градом идут на Крым

Сильные ливни со шквалами и градом идут на Крым - РИА Новости Крым, 28.05.2023

Сильные ливни со шквалами и градом идут на Крым

Сильные ливни с градом и шквалистым ветром прогнозируются в Крыму в понедельник, 29 мая. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 28.05.2023

2023-05-28T11:41

2023-05-28T11:41

2023-05-28T13:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Сильные ливни с градом и шквалистым ветром прогнозируются в Крыму в понедельник, 29 мая. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.На реках северного предгорья Крыма и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок, добавили в ведомстве.В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Ранее министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев сообщил, что из-за обрушившихся на Крым в конце недели ливней произошли подтопления домов и участков из-за ливней в Белогорском, Симферопольском и Красногвардейском районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Шквалы, грозы и град: на Крым надвигается затяжная буряНа Кубани подтопило десятки домов и около 150 дворовГрозовые дожди накроют Крым на выходных

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