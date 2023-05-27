https://crimea.ria.ru/20230527/na-kubani-podtopilo-okolo-desyatki-domov-i-okolo-150-dvorov-1129000782.html
На Кубани подтопило десятки домов и около 150 дворов
На Кубани подтопило десятки домов и около 150 дворов - РИА Новости Крым, 27.05.2023
На Кубани подтопило десятки домов и около 150 дворов
Непогода обрушилась на Лабинский район Краснодарского края накануне вечером, в результате чего подтопленными оказались около 40 домов и сотня дворов. Об этом... РИА Новости Крым, 27.05.2023
2023-05-27T09:16
2023-05-27T09:16
2023-05-27T09:28
погода
кубань
происшествия
новости
краснодар
краснодарский край
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0d/1120511435_0:122:1440:932_1920x0_80_0_0_69e1b80c39ae248e548a5bb04c94a3da.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Непогода обрушилась на Лабинский район Краснодарского края накануне вечером, в результате чего подтопленными оказались около 40 домов и сотня дворов. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Так, в Лабинском городском поселении подтоплены 26 частных домовладений и 76 придомовых территорий. В Зассовском поселении - две частные жилые и три нежилые придомовые территории. В хуторе Северный под воду ушли 11 домовладений, в том числе шесть нежилых. На данный момент вода в них отсутствует. И во Владимировском поселении подтоплены 22 придомовые территории.По данным регионального МЧС, всего в крае остаются подтопленными в Лабинском, Кущевском и Курганинском районах 147 приусадебных участков, в том числе 21 жилой дом. Для откачки привлечено 18 единиц техники и 148 человек.Подъемы уровня воды в реках с достижением опасных и неблагоприятных отметок наблюдались на реках в Лабинском, Мостовском и Курганинском районах. Сейчас на реках наблюдается спад.Как сообщалось, из-за проливных осадков и подтоплений на территории четырех поселений Лабинского района Краснодарского края ввели режим ЧС. Местные жители от эвакуации отказались.В Краснодарском крае с 26 по 28 мая действует штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений: очень сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Стихия на Кубани: в ряде поселений ввели режим ЧСШквалы, грозы и град: на Крым надвигается затяжная буряРеки на дорогах и люди босиком: улицы Симферополя ушли под воду
кубань
краснодар
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0d/1120511435_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_b768246ce947ac9ef8623f848528f166.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, кубань, происшествия, новости, краснодар, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
На Кубани подтопило десятки домов и около 150 дворов
Оперштаб: на Кубани из-за сильных осадков подтопило десятки домов и 147 дворов
09:16 27.05.2023 (обновлено: 09:28 27.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Непогода обрушилась на Лабинский район Краснодарского края накануне вечером, в результате чего подтопленными оказались около 40 домов и сотня дворов. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
Так, в Лабинском городском поселении подтоплены 26 частных домовладений и 76 придомовых территорий. В Зассовском поселении - две частные жилые и три нежилые придомовые территории. В хуторе Северный под воду ушли 11 домовладений, в том числе шесть нежилых. На данный момент вода в них отсутствует. И во Владимировском поселении подтоплены 22 придомовые территории.
"В ликвидации последствий непогоды задействовали 64 человека и 19 единиц техники", - уточнили в оперштабе.
По данным регионального МЧС, всего в крае остаются подтопленными в Лабинском, Кущевском и Курганинском районах 147 приусадебных участков, в том числе 21 жилой дом. Для откачки привлечено 18 единиц техники и 148 человек.
Подъемы уровня воды в реках с достижением опасных и неблагоприятных отметок наблюдались на реках в Лабинском, Мостовском и Курганинском районах. Сейчас на реках наблюдается спад.
Как сообщалось, из-за проливных осадков и подтоплений на территории четырех поселений Лабинского района Краснодарского края ввели режим ЧС
. Местные жители от эвакуации отказались.
В Краснодарском крае с 26 по 28 мая действует штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений: очень сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с.
Читайте также на РИА Новости Крым: