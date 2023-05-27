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На Кубани подтопило десятки домов и около 150 дворов

На Кубани подтопило десятки домов и около 150 дворов - РИА Новости Крым, 27.05.2023

На Кубани подтопило десятки домов и около 150 дворов

Непогода обрушилась на Лабинский район Краснодарского края накануне вечером, в результате чего подтопленными оказались около 40 домов и сотня дворов. Об этом... РИА Новости Крым, 27.05.2023

2023-05-27T09:16

2023-05-27T09:16

2023-05-27T09:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Непогода обрушилась на Лабинский район Краснодарского края накануне вечером, в результате чего подтопленными оказались около 40 домов и сотня дворов. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Так, в Лабинском городском поселении подтоплены 26 частных домовладений и 76 придомовых территорий. В Зассовском поселении - две частные жилые и три нежилые придомовые территории. В хуторе Северный под воду ушли 11 домовладений, в том числе шесть нежилых. На данный момент вода в них отсутствует. И во Владимировском поселении подтоплены 22 придомовые территории.По данным регионального МЧС, всего в крае остаются подтопленными в Лабинском, Кущевском и Курганинском районах 147 приусадебных участков, в том числе 21 жилой дом. Для откачки привлечено 18 единиц техники и 148 человек.Подъемы уровня воды в реках с достижением опасных и неблагоприятных отметок наблюдались на реках в Лабинском, Мостовском и Курганинском районах. Сейчас на реках наблюдается спад.Как сообщалось, из-за проливных осадков и подтоплений на территории четырех поселений Лабинского района Краснодарского края ввели режим ЧС. Местные жители от эвакуации отказались.В Краснодарском крае с 26 по 28 мая действует штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений: очень сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Стихия на Кубани: в ряде поселений ввели режим ЧСШквалы, грозы и град: на Крым надвигается затяжная буряРеки на дорогах и люди босиком: улицы Симферополя ушли под воду

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, кубань, происшествия, новости, краснодар, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)