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Реки на дорогах и люди босиком: улицы Симферополя ушли под воду - РИА Новости Крым, 26.05.2023
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Реки на дорогах и люди босиком: улицы Симферополя ушли под воду
Реки на дорогах и люди босиком: улицы Симферополя ушли под воду - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Реки на дорогах и люди босиком: улицы Симферополя ушли под воду
Сильный ливень с грозой обрушился на крымскую столицу в пятницу днем, некоторые дороги буквально "ушли" под воду, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T14:54
2023-05-26T14:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Сильный ливень с грозой обрушился на крымскую столицу в пятницу днем, некоторые дороги буквально "ушли" под воду, передает корреспондент РИА Новости Крым.Дождь пошел в Симферополе около 13 часов. Вода начала прибывать и к 14 часам по дорогам в центре города потекли реки. Это осложнило движение и автомобилям, и пешеходам.Много воды скопилось на улицах Севастопольская, Батурина, проспекте Кирова. Люди вынуждены переходить дорогу по щиколотку в воде. Некоторые снимают обувь и идут босиком.Ранее республиканский главк МЧС на три дня объявил в Крыму штормовое предупреждение.26, 27 и 28 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Шквалы, грозы и град: на Крым надвигается затяжная буряШтормовой ветер и ливни могут нарушить системы жизнеобеспечения КрымаКратковременные дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на пятницу
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Реки на дорогах и люди босиком: улицы Симферополя ушли под воду

В Симферополе в пятницу дороги ушли под воду из-за сильного дождя

14:54 26.05.2023 (обновлено: 14:56 26.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Сильный ливень с грозой обрушился на крымскую столицу в пятницу днем, некоторые дороги буквально "ушли" под воду, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Дождь пошел в Симферополе около 13 часов. Вода начала прибывать и к 14 часам по дорогам в центре города потекли реки. Это осложнило движение и автомобилям, и пешеходам.
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© РИА Новости Крым
Много воды скопилось на улицах Севастопольская, Батурина, проспекте Кирова. Люди вынуждены переходить дорогу по щиколотку в воде. Некоторые снимают обувь и идут босиком.
Град - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
24 мая, 10:40
Ливни с грозами и град: на Крым идет погодный апокалипсис
Ранее республиканский главк МЧС на три дня объявил в Крыму штормовое предупреждение.26, 27 и 28 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках без достижения опасных отметок.
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