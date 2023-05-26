https://crimea.ria.ru/20230526/reki-na-dorogakh-i-lyudi-bosikom-ulitsy-simferopolya-ushli-pod-vodu-1128988196.html

Реки на дорогах и люди босиком: улицы Симферополя ушли под воду

Реки на дорогах и люди босиком: улицы Симферополя ушли под воду - РИА Новости Крым, 26.05.2023

Реки на дорогах и люди босиком: улицы Симферополя ушли под воду

Сильный ливень с грозой обрушился на крымскую столицу в пятницу днем, некоторые дороги буквально "ушли" под воду, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T14:54

2023-05-26T14:54

2023-05-26T14:56

крым

погода в крыму

крымская погода

симферополь

общество

фото

видео

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128986046_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_fbc23797a2bfe94b772ce64f813604b5.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Сильный ливень с грозой обрушился на крымскую столицу в пятницу днем, некоторые дороги буквально "ушли" под воду, передает корреспондент РИА Новости Крым.Дождь пошел в Симферополе около 13 часов. Вода начала прибывать и к 14 часам по дорогам в центре города потекли реки. Это осложнило движение и автомобилям, и пешеходам.Много воды скопилось на улицах Севастопольская, Батурина, проспекте Кирова. Люди вынуждены переходить дорогу по щиколотку в воде. Некоторые снимают обувь и идут босиком.Ранее республиканский главк МЧС на три дня объявил в Крыму штормовое предупреждение.26, 27 и 28 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Шквалы, грозы и град: на Крым надвигается затяжная буряШтормовой ветер и ливни могут нарушить системы жизнеобеспечения КрымаКратковременные дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на пятницу

https://crimea.ria.ru/20230524/livni-s-grozami-i-grad-na-krym-idet-pogodnyy-apokalipsis-1128928512.html

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, погода в крыму, крымская погода, симферополь, общество, фото, видео, новости крыма