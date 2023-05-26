Реки на дорогах и люди босиком: улицы Симферополя ушли под воду
В Симферополе в пятницу дороги ушли под воду из-за сильного дождя
14:54 26.05.2023 (обновлено: 14:56 26.05.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Сильный ливень с грозой обрушился на крымскую столицу в пятницу днем, некоторые дороги буквально "ушли" под воду, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Дождь пошел в Симферополе около 13 часов. Вода начала прибывать и к 14 часам по дорогам в центре города потекли реки. Это осложнило движение и автомобилям, и пешеходам.
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Ливень в Симферополе
© РИА Новости Крым
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Дождь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Ливень в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Много воды скопилось на улицах Севастопольская, Батурина, проспекте Кирова. Люди вынуждены переходить дорогу по щиколотку в воде. Некоторые снимают обувь и идут босиком.
Ранее республиканский главк МЧС на три дня объявил в Крыму штормовое предупреждение.26, 27 и 28 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках без достижения опасных отметок.
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