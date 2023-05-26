https://crimea.ria.ru/20230526/shkvaly-grozy-i-grad-na-krym-nadvigaetsya-zatyazhnaya-burya-1128974313.html

Шквалы, грозы и град: на Крым надвигается затяжная буря

Шквалы, грозы и град: на Крым надвигается затяжная буря - РИА Новости Крым, 26.05.2023

Шквалы, грозы и град: на Крым надвигается затяжная буря

Сильные дожди с градом и шквалистым ветром прогнозируются в Крыму в ближайшие три дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T11:16

2023-05-26T11:16

2023-05-26T11:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Сильные дожди с градом и шквалистым ветром прогнозируются в Крыму в ближайшие три дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива", - проинформировали в МЧС.Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горнолесную местность, море и внутренние водоемы, а также не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа 26 мая: что с погодой и как работают паромыКратковременные дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на пятницуНепогода на Кубани: затопило дома и выпал крупный град

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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