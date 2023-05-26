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Шквалы, грозы и град: на Крым надвигается затяжная буря
Шквалы, грозы и град: на Крым надвигается затяжная буря - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Шквалы, грозы и град: на Крым надвигается затяжная буря
Сильные дожди с градом и шквалистым ветром прогнозируются в Крыму в ближайшие три дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T11:16
2023-05-26T11:16
2023-05-26T11:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Сильные дожди с градом и шквалистым ветром прогнозируются в Крыму в ближайшие три дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива", - проинформировали в МЧС.Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горнолесную местность, море и внутренние водоемы, а также не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа 26 мая: что с погодой и как работают паромыКратковременные дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на пятницуНепогода на Кубани: затопило дома и выпал крупный град
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РИА Новости Крым
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Шквалы, грозы и град: на Крым надвигается затяжная буря
МЧС: шторм с сильными ливнями и градом обрушится на Крым 26-28 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Сильные дожди с градом и шквалистым ветром прогнозируются в Крыму в ближайшие три дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 26, 27 и 28 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реках северного предгорья Крыма и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива", - проинформировали в МЧС.
Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горнолесную местность, море и внутренние водоемы, а также не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.
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