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Керченская переправа 26 мая: что с погодой и как работают паромы - РИА Новости Крым, 26.05.2023
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Керченская переправа 26 мая: что с погодой и как работают паромы
Керченская переправа 26 мая: что с погодой и как работают паромы - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Керченская переправа 26 мая: что с погодой и как работают паромы
Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
2023-05-26T10:37
2023-05-26T10:56
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
минтранс россии
морской транспорт
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Погода в Керченском проливеВ Керченском проливе погода благоприятствует судоходству. Осадков не ожидается.Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Работа паромной переправыВ пятницу паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения перевезено более 126 тысяч автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 156 953 пассажира, 126 413 единиц автотранспорта и 15 836 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 3 878 рейсов", - уточнили в Минтрансе.Как сообщалось, на Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома. Паром "Лаврентий" приостановил работу до июня в связи с прохождением технического обслуживания.Читайте также на РИА Новости Крым:Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправеКратковременные дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на пятницуКаким будет лето в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230519/pochemu-krymskiy-most-ne-otkryvayut-dlya-gruzovykh-avtomobiley-1128817908.html
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Керченская переправа 26 мая: что с погодой и как работают паромы

Минтранс: Керченская переправа 26 мая работает в штатном режиме и без шторма

10:37 26.05.2023 (обновлено: 10:56 26.05.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГрузопассажирский паром "Гликофилоуса III" в акватории порта "Кавказ" Керченской паромной переправы.
Грузопассажирский паром Гликофилоуса III в акватории порта Кавказ Керченской паромной переправы. - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Обстановка на Керченской паромной переправе 26 мая

Погода в Керченском проливе

В Керченском проливе погода благоприятствует судоходству. Осадков не ожидается.

"Согласно прогнозу Росгидромета, 26 мая ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков. Местами дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км. Высота волн 30-80 см, температура воздуха +21… +26 градусов", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.
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Работа паромной переправы

В пятницу паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения перевезено более 126 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 156 953 пассажира, 126 413 единиц автотранспорта и 15 836 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 3 878 рейсов", - уточнили в Минтрансе.
Как сообщалось, на Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома. Паром "Лаврентий" приостановил работу до июня в связи с прохождением технического обслуживания.
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