https://crimea.ria.ru/20230526/kerchenskaya-pereprava-26-maya-chto-s-pogodoy-i-kak-rabotayut-paromy-1128973273.html

Керченская переправа 26 мая: что с погодой и как работают паромы

Керченская переправа 26 мая: что с погодой и как работают паромы - РИА Новости Крым, 26.05.2023

Керченская переправа 26 мая: что с погодой и как работают паромы

Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

2023-05-26T10:37

2023-05-26T10:37

2023-05-26T10:56

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Погода в Керченском проливеВ Керченском проливе погода благоприятствует судоходству. Осадков не ожидается.Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Работа паромной переправыВ пятницу паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения перевезено более 126 тысяч автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 156 953 пассажира, 126 413 единиц автотранспорта и 15 836 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 3 878 рейсов", - уточнили в Минтрансе.Как сообщалось, на Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома. Паром "Лаврентий" приостановил работу до июня в связи с прохождением технического обслуживания.Читайте также на РИА Новости Крым:Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправеКратковременные дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на пятницуКаким будет лето в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230519/pochemu-krymskiy-most-ne-otkryvayut-dlya-gruzovykh-avtomobiley-1128817908.html

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2023

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