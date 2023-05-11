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Каким будет лето в Крыму

Каким будет лето в Крыму - РИА Новости Крым, 11.05.2023

Каким будет лето в Крыму

Лето в Крыму ожидается теплым, температурные показатели останутся на уровне нормы и немного превысят таковые. Более того, глобальное потепление может не самым... РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T15:45

2023-05-11T15:45

2023-05-11T16:28

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Лето в Крыму ожидается теплым, температурные показатели останутся на уровне нормы и немного превысят таковые. Более того, глобальное потепление может не самым лучшим образом сказаться на количестве осадков в регионе - их станет меньше. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Чего ждать от погоды летомПо его словам, уверенный прогноз на долгие сроки сейчас невозможен, поскольку структура атмосферы очень сложна, в ней присутствуют хаотические компоненты из-за которых дать точный долгосрочный прогноз не представляется возможным."Нельзя также исключать, что лето будет супержаркое или суперхолодное, но с вероятностью 60-65% сейчас можно говорить о том, оно будет нормальное, и температура будет чуть-чуть выше нормы", - уточнил он.Холодный майРанее сообщалось, что в мае среднемесячная температура воздуха в Крыму будет ниже нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 19 градусов.Метеорологи ранее предполагали, что температура воздуха в Крыму в мае будет на пару градусов выше климатической нормы, которая составляет в среднем +10 градусов ночью и около +20 днем. Однако сейчас прогноз скорректировали.По мнению Вильфанда, холодный май в Крыму имеет свое синоптическое объяснение."По восточной периферии антициклона, центр которого находится в высоких широтах, к западу от Москвы, перекачиваются холодные воздушные массы, которые затем поступают через Поволжье в Ставрополье, Краснодарский край и в Крым, где сталкиваются с теплыми воздушными массами. Так формируется фронтальный раздел, ощущается понижение температуры", - объяснил он.Глобальные изменения в атмосфереВильфанд отметил, что глобальное потепление лишь увеличивает и без того существующую природную изменчивость, которая была и будет всегда."При глобальном потеплении чаще бывают очень жаркие периоды, но бывают и холодные – интенсивнее чем раньше", - сказал он. И напомнил, что, когда речь идет о глобальном потеплении, говорят о средней температуре по всему земному шару.Ранее доцент кафедры туризма КФУ Игорь Вахрушев высказал мнение, что лето в Крыму будет классическим, осадков ожидается достаточно. Также вероятны резкие ливни в середине летнего сезона.Перепады температур и некоторые отклонения от месячных норм в мае – результат глобальных изменений в атмосфере."Холодный май – одно из следствий незначительных изменений циркуляций в атмосфере. Меняется ход суточной температуры. В ближайшие дни в степных районах и предгорьях Крыма ожидаются заморозки. Эти температурные перепады также являются следствием глобального потепления. Они не приведут к катастрофическим изменениям, но могут влиять на повседневную жизнь граждан", – цитирует Вахрушева пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского.Также эксперт отметил, что подобные явления синоптики наблюдали и в начале зимы, когда осадков было мало.По словам Вахрушева, средние годовые температуры в любом случае будут набраны, а купальный сезон, как и в прошлый год при сохранении в регионе теплой устойчивой погоды, возможно, будет сдвинут на несколько месяцев.Читайте также на РИА Новости Крым:Майские заморозки: чего ждать от погоды в Крыму в четвергЗапасы влаги и слабый мороз: в Крыму оценили прогнозы на урожайБез осадков и ветер: погода на Керченской паромной переправе

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

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