Рейтинг@Mail.ru
Без осадков и ветер: погода на Керченской паромной переправе - РИА Новости Крым, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230511/bez-osadkov-i-veter-pogoda-na-kerchenskoy-paromnoy-pereprave-1128652999.html
Без осадков и ветер: погода на Керченской паромной переправе
Без осадков и ветер: погода на Керченской паромной переправе - РИА Новости Крым, 11.05.2023
Без осадков и ветер: погода на Керченской паромной переправе
В Керченском проливе в четверг без осадков и ветер до 10 м/с, штормовых предупреждений на данный момент нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
2023-05-11T09:53
2023-05-11T09:53
крым
керчь
краснодарский край
керченская паромная переправа
керченский пролив
погода
погода в крыму
минтранс россии
транспорт
морской транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126959940_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3193c8fb15a6fc51ce47d58d914c5433.jpg
Погода на Керченской переправеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству."Согласно прогнозу Росгидромета, 11 мая ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +15…17 градусов, температура воды в море +13…15", - говорится в Telegram-канале ведомства.Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой.Трафик и работа паромовВ четверг паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения выполнено более 3,6 тысяч рейсов.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Майские заморозки: чего ждать от погоды в Крыму в четвергВремя досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – АксеновВ Крыму модернизируют канатную дорогу на Ай-Петри
крым
керчь
краснодарский край
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126959940_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_ffce4569fb43a359cc1ae701d48717ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, краснодарский край, керченская паромная переправа, керченский пролив, погода, погода в крыму, минтранс россии, транспорт, морской транспорт, общество, новости крыма, инфографика
Без осадков и ветер: погода на Керченской паромной переправе

Минтранс: на Керченской паромной переправе 11 мая без осадков и ветер до 10 м/с

09:53 11.05.2023
 
Читать в
В Керченском проливе в четверг без осадков и ветер до 10 м/с, штормовых предупреждений на данный момент нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
Ситуация на Керченской паромной переправе 11 мая

Погода на Керченской переправе

В районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 11 мая ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +15…17 градусов, температура воды в море +13…15", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой.

Трафик и работа паромов

В четверг паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения выполнено более 3,6 тысяч рейсов.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 145 195 пассажиров, 116 900 единиц автотранспорта и 14 957 железнодорожных вагонов. Паромами совокупно выполнено 3 615 рейсов", - уточнили в Минтрансе.
На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Майские заморозки: чего ждать от погоды в Крыму в четверг
Время досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – Аксенов
В Крыму модернизируют канатную дорогу на Ай-Петри
 
КрымКерчьКраснодарский крайКерченская паромная переправаКерченский проливПогодаПогода в КрымуМинтранс РоссииТранспортМорской транспортОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:24Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу
10:22В Севастополе мужчина дважды поджег дом из ревности
09:53Без осадков и ветер: погода на Керченской паромной переправе
09:32В Крыму модернизируют канатную дорогу на Ай-Петри
09:21ВСУ атаковали Брянскую и Курскую области
08:46Сотни миллионов на ремонты: где в Крыму починят дороги
08:22В Севастополе на три дня отключат газ
07:51"Сезонный скачок": почему в Крыму дорожает лук
07:28Соседи по палате: истории пациентов военного госпиталя Симферополя
07:02Когда отечественный софт полностью заменит иностранный в России – прогноз
00:01Майские заморозки: чего ждать от погоды в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 11 мая
22:13На ЮБК Гаспра и Кореиз остались без света - что случилось
22:02Главные события и заявления дня: 10 мая
21:56В Севастополе громко: работает ЧФ, задействованы системы большой мощности
21:23Около 20 улиц Симферополя на день останутся без света
20:47Где и когда возможно украинское наступление
20:26В Крыму стартует фестиваль документального кино
20:05ФСБ предотвратила теракт в центре Самары
19:53Возмещение ущерба: бизнес Белгородской области получит компенсацию
Лента новостейМолния