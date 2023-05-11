https://crimea.ria.ru/20230511/bez-osadkov-i-veter-pogoda-na-kerchenskoy-paromnoy-pereprave-1128652999.html

Без осадков и ветер: погода на Керченской паромной переправе

Без осадков и ветер: погода на Керченской паромной переправе - РИА Новости Крым, 11.05.2023

Без осадков и ветер: погода на Керченской паромной переправе

В Керченском проливе в четверг без осадков и ветер до 10 м/с, штормовых предупреждений на данный момент нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

2023-05-11T09:53

2023-05-11T09:53

2023-05-11T09:53

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керчь

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Погода на Керченской переправеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству."Согласно прогнозу Росгидромета, 11 мая ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +15…17 градусов, температура воды в море +13…15", - говорится в Telegram-канале ведомства.Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой.Трафик и работа паромовВ четверг паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения выполнено более 3,6 тысяч рейсов.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Майские заморозки: чего ждать от погоды в Крыму в четвергВремя досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – АксеновВ Крыму модернизируют канатную дорогу на Ай-Петри

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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