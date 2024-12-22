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Неустойчивая погода и дожди: прогноз для Крыма на неделю

Неустойчивая погода и дожди: прогноз для Крыма на неделю - РИА Новости Крым, 22.12.2024

Неустойчивая погода и дожди: прогноз для Крыма на неделю

Неделя в Крыму начнется с кратковременных дождей, которые в середине сменятся теплом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист... РИА Новости Крым, 22.12.2024

2024-12-22T20:15

2024-12-22T20:15

2024-12-22T20:15

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

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евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Неделя в Крыму начнется с кратковременных дождей, которые в середине сменятся теплом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, неделя начнется с неустойчивой погоды. Так, в понедельник циклонический вихрь принесет на полуостров прохладный воздух.Во вторник инициативу перехватит область повышенного атмосферного давления, отметил метеоролог. Осадки прекратятся."Ночью будет +2…+7 градусов, в дневные часы, благодаря притоку лучистой солнечной энергии, воздух разогреется до +8…+13 градусов", - сказал синоптик.По словам Тишковца, примерно такие же температурные показатели и метеоусловия ожидаются в Крыму и в среду, и в четверг.Тишковец отметил, что снега в Крыму ждать не стоит."Максимально за всю неделю на Южном побережье Крыма выпадет примерно ведро дождевой воды на квадратный метр, в общей сложности наберется около 10-12 мм осадков. В континентальной части полуострова меньше - счет будет идти на несколько миллиметров, не более", - спрогнозировал специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм с ливнями с мокрым снегом идет в КрымКакая погода в Крыму будет в декабре - ФОБОСКаким будет декабрь в Крыму

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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