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Неустойчивая погода и дожди: прогноз для Крыма на неделю
Неустойчивая погода и дожди: прогноз для Крыма на неделю - РИА Новости Крым, 22.12.2024
Неустойчивая погода и дожди: прогноз для Крыма на неделю
Неделя в Крыму начнется с кратковременных дождей, которые в середине сменятся теплом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист... РИА Новости Крым, 22.12.2024
2024-12-22T20:15
2024-12-22T20:15
2024-12-22T20:15
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центр погоды "фобос"
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евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Неделя в Крыму начнется с кратковременных дождей, которые в середине сменятся теплом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, неделя начнется с неустойчивой погоды. Так, в понедельник циклонический вихрь принесет на полуостров прохладный воздух.Во вторник инициативу перехватит область повышенного атмосферного давления, отметил метеоролог. Осадки прекратятся."Ночью будет +2…+7 градусов, в дневные часы, благодаря притоку лучистой солнечной энергии, воздух разогреется до +8…+13 градусов", - сказал синоптик.По словам Тишковца, примерно такие же температурные показатели и метеоусловия ожидаются в Крыму и в среду, и в четверг.Тишковец отметил, что снега в Крыму ждать не стоит."Максимально за всю неделю на Южном побережье Крыма выпадет примерно ведро дождевой воды на квадратный метр, в общей сложности наберется около 10-12 мм осадков. В континентальной части полуострова меньше - счет будет идти на несколько миллиметров, не более", - спрогнозировал специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм с ливнями с мокрым снегом идет в КрымКакая погода в Крыму будет в декабре - ФОБОСКаким будет декабрь в Крыму
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центр погоды "фобос", крым, погода, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, евгений тишковец
Неустойчивая погода и дожди: прогноз для Крыма на неделю
Кратковременные дожди в начале недели сменит теплый воздух и солнце - ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым.
Неделя в Крыму начнется с кратковременных дождей, которые в середине сменятся теплом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, неделя начнется с неустойчивой погоды. Так, в понедельник циклонический вихрь принесет на полуостров прохладный воздух.
"Кратковременные дожди в понедельник и днем, и ночью. Под утро посвежеет до +3…+8 градусов, в дневные часы +5…+10 максимум. При этом, ветер развернется на северные румбы по силе 4-9 м/с, порывистый", - сказал Тишковец.
Во вторник инициативу перехватит область повышенного атмосферного давления, отметил метеоролог. Осадки прекратятся.
"Ночью будет +2…+7 градусов, в дневные часы, благодаря притоку лучистой солнечной энергии, воздух разогреется до +8…+13 градусов", - сказал синоптик.
По словам Тишковца, примерно такие же температурные показатели и метеоусловия ожидаются в Крыму и в среду, и в четверг.
"К концу рабочей недели станет чуть прохладнее, по ночам до +1…+6, в дневные часы до +5…+10 градусов. Это как раз близко к нормальным показателям", - отметил он.
Тишковец отметил, что снега в Крыму ждать не стоит.
"Максимально за всю неделю на Южном побережье Крыма выпадет примерно ведро дождевой воды на квадратный метр, в общей сложности наберется около 10-12 мм осадков. В континентальной части полуострова меньше - счет будет идти на несколько миллиметров, не более", - спрогнозировал специалист.
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