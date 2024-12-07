https://crimea.ria.ru/20241207/kakaya-pogoda-v-krymu-budet-v-dekabre---fobos-1142439498.html

Какая погода в Крыму будет в декабре - ФОБОС

Какая погода в Крыму будет в декабре - ФОБОС - РИА Новости Крым, 07.12.2024

Какая погода в Крыму будет в декабре - ФОБОС

Крымчанам не нужно рассчитывать на исключительно теплый декабрь. Температурные значения первого месяца зимы будут укладывается в рамки климатической нормы. Об... РИА Новости Крым, 07.12.2024

2024-12-07T18:20

2024-12-07T18:20

2024-12-07T18:26

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Крымчанам не нужно рассчитывать на исключительно теплый декабрь. Температурные значения первого месяца зимы будут укладывается в рамки климатической нормы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.При этом, по его словам, на большей части Русской равнины, Урала, Западной Сибири, в декабре будет теплее нормы на 2-4 градуса, а в Сибири и на все 5-7 градусов, то юг страны в этом смысле "держаться особняком".Ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказывала, что в этом году зима обещает быть достаточно комфортной для крымчан. О том, что в целом зима обещает быть комфортной и достаточно теплой, но с резкими перепадами температур и выпадением осадков, в том числе снега, который следует ждать ближе к концу декабря, сообщал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму лежит снегЖдать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зимаУраганы и засухи в России происходят в два раза чаще - в чем причина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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