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Какая погода в Крыму будет в декабре - ФОБОС - РИА Новости Крым, 07.12.2024
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Какая погода в Крыму будет в декабре - ФОБОС
Какая погода в Крыму будет в декабре - ФОБОС - РИА Новости Крым, 07.12.2024
Какая погода в Крыму будет в декабре - ФОБОС
Крымчанам не нужно рассчитывать на исключительно теплый декабрь. Температурные значения первого месяца зимы будут укладывается в рамки климатической нормы. Об... РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-07T18:20
2024-12-07T18:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Крымчанам не нужно рассчитывать на исключительно теплый декабрь. Температурные значения первого месяца зимы будут укладывается в рамки климатической нормы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.При этом, по его словам, на большей части Русской равнины, Урала, Западной Сибири, в декабре будет теплее нормы на 2-4 градуса, а в Сибири и на все 5-7 градусов, то юг страны в этом смысле "держаться особняком".Ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказывала, что в этом году зима обещает быть достаточно комфортной для крымчан. О том, что в целом зима обещает быть комфортной и достаточно теплой, но с резкими перепадами температур и выпадением осадков, в том числе снега, который следует ждать ближе к концу декабря, сообщал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму лежит снегЖдать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зимаУраганы и засухи в России происходят в два раза чаще - в чем причина
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центр погоды "фобос", крым, новости, новости крыма, евгений тишковец, общество
Какая погода в Крыму будет в декабре - ФОБОС

В Крыму в декабре температура воздуха будет в рамках климатической нормы – ФОБОС

18:20 07.12.2024 (обновлено: 18:26 07.12.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКурортный сезон в Крыму
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Крымчанам не нужно рассчитывать на исключительно теплый декабрь. Температурные значения первого месяца зимы будут укладывается в рамки климатической нормы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"Долгосрочный прогноз не благоприятствует какому-то супер-теплому или рекордно теплому декабрю. Это и хорошо - когда параметры атмосферы держатся ближе к нормальным климатическим параметрам, реже возникают опасные явления, которые приносят людям проблемы", - сказал он.

При этом, по его словам, на большей части Русской равнины, Урала, Западной Сибири, в декабре будет теплее нормы на 2-4 градуса, а в Сибири и на все 5-7 градусов, то юг страны в этом смысле "держаться особняком".

"В Крыму и на Кубани будет около нормы в декабре, согласно среднемесячному срезу. Если лишь небольшое превышение - на полградуса. Но это в рамках статистической погрешности, поэтому рассчитывать на какой-то теплый декабрь не стоит", - уточнил эксперт.

Ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказывала, что в этом году зима обещает быть достаточно комфортной для крымчан. О том, что в целом зима обещает быть комфортной и достаточно теплой, но с резкими перепадами температур и выпадением осадков, в том числе снега, который следует ждать ближе к концу декабря, сообщал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
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