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Каким будет декабрь в Крыму
Каким будет декабрь в Крыму - РИА Новости Крым, 30.11.2024
Каким будет декабрь в Крыму
Солнечных дней в Крыму в декабре будет больше положенного по климатической норме, а осадков меньше, так что их дефицит может достигнуть 40%. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T18:47
2024-11-30T18:47
2024-11-30T18:47
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
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погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Солнечных дней в Крыму в декабре будет больше положенного по климатической норме, а осадков меньше, так что их дефицит может достигнуть 40%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам Тишковца, в декабре в Крыму все еще сохранится осенняя погода.Средняя температура воздуха в декабре для Симферополя, согласно климатической норме, составляет для ночного времени суток - 0,8 градусов, а для дневного периода + 6,1. И от этих значений первый зимний месяц в этом году не отклонится, считает синоптик."По температурному режиму около таких значений будет среднемесячная температура. Даже на северо-западе Крыма чуть потеплее, буквально на полградуса, но это в рамках нормы. И будет больше солнечных дней, чем это положено по климату", – отметил Тишковец.При этом будет меньше осадков, среднемесячная норма которых для Крыма в декабре 43 мм.При этом отметил, что "зима в южных регионах России такая и должна быть, и в этом ничего удивительного нет".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь Вильфанд объяснил резкое похолодание в Крыму О каких последствиях глобального потепления для РФ Путин сказал на Валдае
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, новости крыма, погода, погода в крыму, крымская погода
Каким будет декабрь в Крыму
В Крыму в декабре ожидается много солнечных дней и мало осадков – ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым.
Солнечных дней в Крыму в декабре будет больше положенного по климатической норме, а осадков меньше, так что их дефицит может достигнуть 40%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам Тишковца, в декабре в Крыму все еще сохранится осенняя погода.
"То есть говорить о том, что наступит метеорологическая зима и будет переход среднесуточной температуры через ноль, в сторону отрицательных значений, не приходится. Хотя отдельные попытки зимы переходить в наступление будут. Но только во второй половине декабря, и то под большим вопросом", – сказал Тишковец.
Средняя температура воздуха в декабре для Симферополя, согласно климатической норме, составляет для ночного времени суток - 0,8 градусов, а для дневного периода + 6,1. И от этих значений первый зимний месяц в этом году не отклонится, считает синоптик.
"По температурному режиму около таких значений будет среднемесячная температура. Даже на северо-западе Крыма чуть потеплее, буквально на полградуса, но это в рамках нормы. И будет больше солнечных дней, чем это положено по климату", – отметил Тишковец.
При этом будет меньше осадков, среднемесячная норма которых для Крыма в декабре 43 мм.
"Рассчитал, что дефицит осадков может составить 30-40% от необходимого, то есть будет недобор", – заключил специалист.
При этом отметил, что "зима в южных регионах России такая и должна быть, и в этом ничего удивительного нет".
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