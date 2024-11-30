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Каким будет декабрь в Крыму

Каким будет декабрь в Крыму - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Каким будет декабрь в Крыму

Солнечных дней в Крыму в декабре будет больше положенного по климатической норме, а осадков меньше, так что их дефицит может достигнуть 40%. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T18:47

2024-11-30T18:47

2024-11-30T18:47

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Солнечных дней в Крыму в декабре будет больше положенного по климатической норме, а осадков меньше, так что их дефицит может достигнуть 40%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам Тишковца, в декабре в Крыму все еще сохранится осенняя погода.Средняя температура воздуха в декабре для Симферополя, согласно климатической норме, составляет для ночного времени суток - 0,8 градусов, а для дневного периода + 6,1. И от этих значений первый зимний месяц в этом году не отклонится, считает синоптик."По температурному режиму около таких значений будет среднемесячная температура. Даже на северо-западе Крыма чуть потеплее, буквально на полградуса, но это в рамках нормы. И будет больше солнечных дней, чем это положено по климату", – отметил Тишковец.При этом будет меньше осадков, среднемесячная норма которых для Крыма в декабре 43 мм.При этом отметил, что "зима в южных регионах России такая и должна быть, и в этом ничего удивительного нет".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь Вильфанд объяснил резкое похолодание в Крыму О каких последствиях глобального потепления для РФ Путин сказал на Валдае

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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