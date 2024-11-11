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О каких последствиях глобального потепления для РФ Путин сказал на Валдае - РИА Новости Крым, 11.11.2024
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О каких последствиях глобального потепления для РФ Путин сказал на Валдае
О каких последствиях глобального потепления для РФ Путин сказал на Валдае - РИА Новости Крым, 11.11.2024
О каких последствиях глобального потепления для РФ Путин сказал на Валдае
Везде, где глобальное потепление затрагивает большие территории, это проблема для государства, и Россия не исключение – ей придется изменять способы... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T21:52
2024-11-11T21:52
владимир путин (политик)
радио "спутник в крыму"
игорь вахрушев
мнения
россия
экономика
глобальное потепление
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Везде, где глобальное потепление затрагивает большие территории, это проблема для государства, и Россия не исключение – ей придется изменять способы хозяйствования и работу всех экономических систем, в том числе в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.В ходе форума "Валдай" президент РФ Владимир Путин заявил, что глобальное потепление будет иметь для России серьезные последствия.Эксперт подчеркнул, что глобальное потепление – нелегкий процесс, сопровождающийся катаклизмами, число которых за последние 10 лет выросло вдвое на фоне увеличения средней температуры в России на 0,5 градуса."И это очень высокий показатель, резкое изменение для климатической системы, катастрофическое", – заметил специалист.По словам Вахрушева, серьезные последствия глобального потепления ожидаются, в частности, на больших территориях северных регионов России, охваченных так называемой "вечной мерзлотой", или, как ее называют в географии, многолетней.Кроме того, остро встает вопрос необходимости сокращать сроки капитальных ремонтов зданий и сооружений в тех регионах, которые ранее считались холодными, добавил он."Из-за повышения температур повышается риск разрушения капитальных зданий, потому что они рассчитаны на определенный тип климата. Точка конденсации внутри стен смещается и начинает так негативно воздействовать на все конструкции, что они приходят в негодность раньше срока", – пояснил Вахрушев.Юг России также ждут изменения, которые отразятся на всех сферах жизни, считает он. Глобальное потепление уже наблюдается в Крыму, это видно по росту средних температур и резким температурным перепадам как летом, так и зимой, заметил эксперт.Резкие оттепели, потом похолодания. Зимой возможны снежные залпы, которые буквально через несколько дней будут массово таять. Кроме того, наблюдаются колебания между дневной и ночной температурой в Крыму, из-за чего повышается конденсация и очень много влаги образуется по утрам, перечислил Вахрушев.Однако эта закономерность в процессе наступления глобального потепления будет нарушаться, а вместе с тем перестанут работать и действовавшие многие десятилетия системы прогнозирования погодных явлений, сказал эксперт.И отметил, что проблема глобального потепления заключается еще и в том, что прогнозы очень сложны, и они часто не дают точных результатов.По мнению Вахрушева, положительно сказаться на России, в том числе на Крыме, глобальное потепление может только в том случае, если к нему подготовиться.При этом есть опасность и для такой подготовки, считает он, поскольку никому не известно, насколько это изменение климата стабильно, не включатся ли обратные процессы и не вернется ли все к похолоданиям.Ранее Вахрушев, комментируя открытое письмо ведущих климатологов мира, заявил, что изменения температуры или направления течения Гольфстрим действительно может привести к новому ледниковому периоду в странах Европы и к потеплению климата в России и, в частности, в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые назвали регионы России с повышенным риском от изменения климатаНебывалое наводнение в пустыне Сахара: есть жертвыИз-за засухи в Нью-Йорке призвали экономить воду
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владимир путин (политик), игорь вахрушев, мнения, россия, экономика, глобальное потепление
О каких последствиях глобального потепления для РФ Путин сказал на Валдае

Из-за глобального потепления России придется пересматривать работу экономических систем

21:52 11.11.2024
 
© Depositphotos.com ParabolStudioГлобальное потепление. Коллаж
Глобальное потепление. Коллаж - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Depositphotos.com ParabolStudio
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Везде, где глобальное потепление затрагивает большие территории, это проблема для государства, и Россия не исключение – ей придется изменять способы хозяйствования и работу всех экономических систем, в том числе в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
В ходе форума "Валдай" президент РФ Владимир Путин заявил, что глобальное потепление будет иметь для России серьезные последствия.

"Везде, где глобальное потепление затрагивает большие территории, это всегда проблема для государства, – прокомментировал Вахрушев. – Нам придется пересматривать ведение хозяйства, работу экономических систем на территории Российской Федерации, технические вопросы и инфраструктурные".

Эксперт подчеркнул, что глобальное потепление – нелегкий процесс, сопровождающийся катаклизмами, число которых за последние 10 лет выросло вдвое на фоне увеличения средней температуры в России на 0,5 градуса.
"И это очень высокий показатель, резкое изменение для климатической системы, катастрофическое", – заметил специалист.
По словам Вахрушева, серьезные последствия глобального потепления ожидаются, в частности, на больших территориях северных регионов России, охваченных так называемой "вечной мерзлотой", или, как ее называют в географии, многолетней.

"0,5 градуса – и уже вечная мерзлота начинает таять. А это большие инфраструктурные проблемы. Потому что многие инженерные сооружения были закреплены в многолетней мерзлоте, она была их основанием. Это дороги, большое количество газоводов и нефтепроводов, это мосты и линии электропередачи, которые на Севере вставляют в пробуренные отверстия и практически не закрепляют, а теперь требуется реконструкция таких линий", – рассказал Вахрушев.

Кроме того, остро встает вопрос необходимости сокращать сроки капитальных ремонтов зданий и сооружений в тех регионах, которые ранее считались холодными, добавил он.
"Из-за повышения температур повышается риск разрушения капитальных зданий, потому что они рассчитаны на определенный тип климата. Точка конденсации внутри стен смещается и начинает так негативно воздействовать на все конструкции, что они приходят в негодность раньше срока", – пояснил Вахрушев.
Юг России также ждут изменения, которые отразятся на всех сферах жизни, считает он. Глобальное потепление уже наблюдается в Крыму, это видно по росту средних температур и резким температурным перепадам как летом, так и зимой, заметил эксперт.
Резкие оттепели, потом похолодания. Зимой возможны снежные залпы, которые буквально через несколько дней будут массово таять. Кроме того, наблюдаются колебания между дневной и ночной температурой в Крыму, из-за чего повышается конденсация и очень много влаги образуется по утрам, перечислил Вахрушев.

"При этом пока еще сохраняются устоявшиеся глобальные циркуляции, в частности, так называемый западный перенос: крымчане замечают, что когда изменяется погода в Москве, то через несколько дней жди изменений в Крыму", – добавил он.

Однако эта закономерность в процессе наступления глобального потепления будет нарушаться, а вместе с тем перестанут работать и действовавшие многие десятилетия системы прогнозирования погодных явлений, сказал эксперт.
И отметил, что проблема глобального потепления заключается еще и в том, что прогнозы очень сложны, и они часто не дают точных результатов.
По мнению Вахрушева, положительно сказаться на России, в том числе на Крыме, глобальное потепление может только в том случае, если к нему подготовиться.

"В тех районах, где выращивали одни сорта растений, они будут плохой давать урожай, и их нужно заменять другими. Надо переосмысливать способ хозяйствования, а значит, переобучать кадры, которые привыкли десятилетиями работать по определенной схеме… То есть это все серьезные процессы. Но в определенный момент это даст выгоды", – сказал Вахрушев.

При этом есть опасность и для такой подготовки, считает он, поскольку никому не известно, насколько это изменение климата стабильно, не включатся ли обратные процессы и не вернется ли все к похолоданиям.
Ранее Вахрушев, комментируя открытое письмо ведущих климатологов мира, заявил, что изменения температуры или направления течения Гольфстрим действительно может привести к новому ледниковому периоду в странах Европы и к потеплению климата в России и, в частности, в Крыму.
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