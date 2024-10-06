Рейтинг@Mail.ru
Ученые назвали регионы России с повышенным риском от изменения климата - РИА Новости Крым, 06.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241006/uchenye-nazvali-regiony-rossii-s-povyshennym-riskom-ot-izmeneniya-klimata-1140872935.html
Ученые назвали регионы России с повышенным риском от изменения климата
Ученые назвали регионы России с повышенным риском от изменения климата - РИА Новости Крым, 06.10.2024
Ученые назвали регионы России с повышенным риском от изменения климата
Ученые отнесли южные субъекты России к региону с повышенным риском для здоровья людей и сельского хозяйства от потепления климата, волны засухи и жары там будут РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T08:22
2024-10-06T08:40
климат
россия
погода
общество
новости
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111839/84/1118398445_0:6:3000:1694_1920x0_80_0_0_e18cd04d18423b999b8e4c7b0e8dc4bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Ученые отнесли южные субъекты России к региону с повышенным риском для здоровья людей и сельского хозяйства от потепления климата, волны засухи и жары там будут происходить в два-три раза чаще, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.Пыльные бури накрыли ряд регионов Южного федерального округа в начале недели. Они были замечены в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии."Это явление закономерное, Институт глобального климата и экологии это исследовал, и поэтому отнес юг европейской части России к одному из четырех регионов риска. Мы знаем, что это Арктика и зона вечной мерзлоты, это Дальний Восток в виду особенностей климата и это крупные мегаполисы. Но на юге европейской России риски именно с точки зрения жизни людей и сельского хозяйства, поскольку там в два-три раза будут чаще засухи, чаще волны жары", — сказал Кокорин.Он отметил, что рекорды температуры в южных регионах России в ближайшем будущем тоже будут, но не слишком превышающие предыдущие значения.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег неожиданно выпал в Южной Африке - парализовано движениеКлимат Крыма лихорадит – экспертЧем грозит Крыму глобальное потепление
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111839/84/1118398445_367:0:2634:1700_1920x0_80_0_0_c488380e66e3fb680d6c39ccfb55cc52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
климат, россия, погода, общество, новости, мнения
Ученые назвали регионы России с повышенным риском от изменения климата

Ученые отмечают на юге РФ повышенные риски от изменения климата

08:22 06.10.2024 (обновлено: 08:40 06.10.2024)
 
© Depositphotos.com ParabolStudioГлобальное потепление. Коллаж
Глобальное потепление. Коллаж - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Depositphotos.com ParabolStudio
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Ученые отнесли южные субъекты России к региону с повышенным риском для здоровья людей и сельского хозяйства от потепления климата, волны засухи и жары там будут происходить в два-три раза чаще, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.
Пыльные бури накрыли ряд регионов Южного федерального округа в начале недели. Они были замечены в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии.
"Это явление закономерное, Институт глобального климата и экологии это исследовал, и поэтому отнес юг европейской части России к одному из четырех регионов риска. Мы знаем, что это Арктика и зона вечной мерзлоты, это Дальний Восток в виду особенностей климата и это крупные мегаполисы. Но на юге европейской России риски именно с точки зрения жизни людей и сельского хозяйства, поскольку там в два-три раза будут чаще засухи, чаще волны жары", — сказал Кокорин.
Он отметил, что рекорды температуры в южных регионах России в ближайшем будущем тоже будут, но не слишком превышающие предыдущие значения.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Снег неожиданно выпал в Южной Африке - парализовано движение
Климат Крыма лихорадит – эксперт
Чем грозит Крыму глобальное потепление
 
КлиматРоссияПогодаОбществоНовостиМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:46Подростки на скутере попали в смертельное ДТП в Краснодарском крае
11:32В Крыму заявили о шансе для начала мирного урегулирования на Украине
11:19Лету конец: на Крым идет мощная буря
10:55Илон Маск сделал неожиданное предсказание для США
10:43Гнал на груженом "КамАЗе" - смертельное ДТП на Кубани
10:25FPV-дрон атаковал производственное здание в Шебекино: ранена женщина
09:56Василий Ливанов борется за жизнь в реанимации - состояние тяжелое
09:33На Украине громко: в ряде районов ночью и утром звучали взрывы
09:09Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Лас-Вегасе и загорелся
08:46ПВО сбила украинские беспилотники над тремя регионами России
08:22Ученые назвали регионы России с повышенным риском от изменения климата
07:45В Крыму рассказали о серьезных проблемах со зрением у школьников
07:01"Спорт невозможно обмануть": Артур Айвазян о судьбе олимпиад
00:01Последний день перед циклоном: погода в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 6 октября
23:30В Севастополе на переходе иномарка сбила женщину
22:1416 мирных жителей пострадали при массированной атаке ВСУ на Горловку
21:56Главное за день: 5 октября
21:51В Словакии медведь убил грибника
21:43На Украине призвали начать войну с Белоруссией
Лента новостейМолния