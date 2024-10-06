https://crimea.ria.ru/20241006/uchenye-nazvali-regiony-rossii-s-povyshennym-riskom-ot-izmeneniya-klimata-1140872935.html

Ученые назвали регионы России с повышенным риском от изменения климата

Ученые назвали регионы России с повышенным риском от изменения климата - РИА Новости Крым, 06.10.2024

Ученые назвали регионы России с повышенным риском от изменения климата

Ученые отнесли южные субъекты России к региону с повышенным риском для здоровья людей и сельского хозяйства от потепления климата, волны засухи и жары там будут РИА Новости Крым, 06.10.2024

2024-10-06T08:22

2024-10-06T08:22

2024-10-06T08:40

климат

россия

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Ученые отнесли южные субъекты России к региону с повышенным риском для здоровья людей и сельского хозяйства от потепления климата, волны засухи и жары там будут происходить в два-три раза чаще, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.Пыльные бури накрыли ряд регионов Южного федерального округа в начале недели. Они были замечены в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии."Это явление закономерное, Институт глобального климата и экологии это исследовал, и поэтому отнес юг европейской части России к одному из четырех регионов риска. Мы знаем, что это Арктика и зона вечной мерзлоты, это Дальний Восток в виду особенностей климата и это крупные мегаполисы. Но на юге европейской России риски именно с точки зрения жизни людей и сельского хозяйства, поскольку там в два-три раза будут чаще засухи, чаще волны жары", — сказал Кокорин.Он отметил, что рекорды температуры в южных регионах России в ближайшем будущем тоже будут, но не слишком превышающие предыдущие значения.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег неожиданно выпал в Южной Африке - парализовано движениеКлимат Крыма лихорадит – экспертЧем грозит Крыму глобальное потепление

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климат, россия, погода, общество, новости, мнения