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Ученые назвали регионы России с повышенным риском от изменения климата
Ученые назвали регионы России с повышенным риском от изменения климата - РИА Новости Крым, 06.10.2024
Ученые назвали регионы России с повышенным риском от изменения климата
Ученые отнесли южные субъекты России к региону с повышенным риском для здоровья людей и сельского хозяйства от потепления климата, волны засухи и жары там будут РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T08:22
2024-10-06T08:22
2024-10-06T08:40
климат
россия
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Ученые отнесли южные субъекты России к региону с повышенным риском для здоровья людей и сельского хозяйства от потепления климата, волны засухи и жары там будут происходить в два-три раза чаще, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.Пыльные бури накрыли ряд регионов Южного федерального округа в начале недели. Они были замечены в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии."Это явление закономерное, Институт глобального климата и экологии это исследовал, и поэтому отнес юг европейской части России к одному из четырех регионов риска. Мы знаем, что это Арктика и зона вечной мерзлоты, это Дальний Восток в виду особенностей климата и это крупные мегаполисы. Но на юге европейской России риски именно с точки зрения жизни людей и сельского хозяйства, поскольку там в два-три раза будут чаще засухи, чаще волны жары", — сказал Кокорин.Он отметил, что рекорды температуры в южных регионах России в ближайшем будущем тоже будут, но не слишком превышающие предыдущие значения.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег неожиданно выпал в Южной Африке - парализовано движениеКлимат Крыма лихорадит – экспертЧем грозит Крыму глобальное потепление
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климат, россия, погода, общество, новости, мнения
Ученые назвали регионы России с повышенным риском от изменения климата
Ученые отмечают на юге РФ повышенные риски от изменения климата
08:22 06.10.2024 (обновлено: 08:40 06.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Ученые отнесли южные субъекты России к региону с повышенным риском для здоровья людей и сельского хозяйства от потепления климата, волны засухи и жары там будут происходить в два-три раза чаще, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.
Пыльные бури накрыли ряд регионов Южного федерального округа в начале недели. Они были замечены в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии.
"Это явление закономерное, Институт глобального климата и экологии это исследовал, и поэтому отнес юг европейской части России к одному из четырех регионов риска. Мы знаем, что это Арктика и зона вечной мерзлоты, это Дальний Восток в виду особенностей климата и это крупные мегаполисы. Но на юге европейской России риски именно с точки зрения жизни людей и сельского хозяйства, поскольку там в два-три раза будут чаще засухи, чаще волны жары", — сказал Кокорин.
Он отметил, что рекорды температуры в южных регионах России в ближайшем будущем тоже будут, но не слишком превышающие предыдущие значения.
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