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Снег неожиданно выпал в Южной Африке - парализовано движение - РИА Новости Крым, 21.09.2024
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Снег неожиданно выпал в Южной Африке - парализовано движение
Снег неожиданно выпал в Южной Африке - парализовано движение - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Снег неожиданно выпал в Южной Африке - парализовано движение
Неожиданно выпавший в ЮАР снег парализовал движение по ряду дорог, для устранения последствий снегопада в провинции Квазулу-Натал будет привлечена армия,... РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T20:20
2024-09-21T20:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Неожиданно выпавший в ЮАР снег парализовал движение по ряду дорог, для устранения последствий снегопада в провинции Квазулу-Натал будет привлечена армия, сообщает местный телеканал SABC News.Дорожные службы ЮАР сообщили, что движение парализовано или частично парализовано по ряду трасс затронутых снегопадом районов страны. Сообщается, что многопрофильные спасательные работы будут развернуты как только это станет безопасно."Несколько гуманитарных организаций оказывают помощь в предоставлении экстренной помощи для застрявших участников дорожного движения," - говорится в релизе Национального дорожного агентства ЮАР.
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погода, в мире, африка, климат, происшествия, новости
Снег неожиданно выпал в Южной Африке - парализовано движение

Снег неожиданно выпал в ЮАР - парализовано движение по дорогам

20:20 21.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнегопад. Архивное фото
Снегопад. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Неожиданно выпавший в ЮАР снег парализовал движение по ряду дорог, для устранения последствий снегопада в провинции Квазулу-Натал будет привлечена армия, сообщает местный телеканал SABC News.
"Армия будет развернута для оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия в Квазулу-Натале", - передает телеканал SABC News, подчеркнув также, что метеорологические службы предупреждают о разрушительном снегопаде в юго-западных районах провинции.
Дорожные службы ЮАР сообщили, что движение парализовано или частично парализовано по ряду трасс затронутых снегопадом районов страны. Сообщается, что многопрофильные спасательные работы будут развернуты как только это станет безопасно.
"Несколько гуманитарных организаций оказывают помощь в предоставлении экстренной помощи для застрявших участников дорожного движения," - говорится в релизе Национального дорожного агентства ЮАР.
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