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Снег неожиданно выпал в Южной Африке - парализовано движение

Снег неожиданно выпал в Южной Африке - парализовано движение - РИА Новости Крым, 21.09.2024

Снег неожиданно выпал в Южной Африке - парализовано движение

Неожиданно выпавший в ЮАР снег парализовал движение по ряду дорог, для устранения последствий снегопада в провинции Квазулу-Натал будет привлечена армия,... РИА Новости Крым, 21.09.2024

2024-09-21T20:20

2024-09-21T20:20

2024-09-21T20:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Неожиданно выпавший в ЮАР снег парализовал движение по ряду дорог, для устранения последствий снегопада в провинции Квазулу-Натал будет привлечена армия, сообщает местный телеканал SABC News.Дорожные службы ЮАР сообщили, что движение парализовано или частично парализовано по ряду трасс затронутых снегопадом районов страны. Сообщается, что многопрофильные спасательные работы будут развернуты как только это станет безопасно."Несколько гуманитарных организаций оказывают помощь в предоставлении экстренной помощи для застрявших участников дорожного движения," - говорится в релизе Национального дорожного агентства ЮАР.

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погода, в мире, африка, климат, происшествия, новости