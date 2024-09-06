https://crimea.ria.ru/20240906/klimat-kryma-likhoradit--ekspert-1140175244.html
Климат Крыма лихорадит – эксперт
Климат Крыма лихорадит – эксперт - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Климат Крыма лихорадит – эксперт
В Крыму как и во всем мире идет разбалансировка климата. И с каждым годом погода будет становиться все нестабильнее. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T14:01
2024-09-06T14:01
2024-09-06T13:57
радио "спутник в крыму"
крым
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андрей артов
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Крыму как и во всем мире идет разбалансировка климата. И с каждым годом погода будет становиться все нестабильнее. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал заместитель председателя крымской республиканской ассоциации "Экология и мир" Андрей Артов."Крым в рамках России один из наиболее рискованных регионов в плане климатических экстремальных ситуаций. Это прописано в документах, связанных с изменением климата", - сообщил Андрей Артов.Эколог отметил, что в графиках крымского гидрометцентра по всем месяцам этого года на полуострове фиксируется превышение среднемесячных температур. В августе за последние 30 лет стало жарче на 2 градуса.Андрей Артов также обратил внимание, что среднемесячная норма осадков в Крыму – около 40 мм, но сейчас эта норма может выпасть в течение часа. Раньше к этому никто не был готов, не были готовы и системы дренажа."Ситуация меняется, климат меняется, и эта разбалансировка экстремальная и будет дальше. По миру более катастрофические события, чем в Крыму: Карибский бассейн, Тихоокеанские зоны. Дожди, шторма, ливни, в Австралии пожары. Климат лихорадит", - рассказывает эколог.Есть два пути, по которым сегодня идет человечество. Один из них, по словам эксперта, это так называемая митигация – снижение выбросов парниковых газов, уменьшение процессов, которые влияют на климат. Этот путь прописан в Парижском соглашении по климату, которое Россия тоже подписала. Оно предусматривает, что к середине века температура была не выше, чем на 1,5 – 2 градуса."Общечеловеческая задача – сократить воздействие на климат", - подчеркнул эксперт.Второе направление – это адаптация: изменение экосистем, инженерных систем, в том числе развитие дренажа."В Крыму есть план адаптации к изменениям климата. Он был принят Советом министров республики в 2022 году. Документ сконструирован из различных госпрограмм. Например, есть программа по чрезвычайным ситуациям, реформированию ЖКХ, развитию сельского хозяйства", - уточнил Андрей Артов.По мнению эксперта, необходимы еще более локальные планы. Например, по бассейнам рек. Также Крыму нужен ситуационный консультационный центр по адаптации, чтобы туда могли обращаться как организации, так и отдельные люди.На этой неделе на Крым обрушилась непогода. 4 сентября в результате выпадения обильных осадков в Красноперекопском и Джанкойском районах подтопило ряд населенных пунктов. Основной удар стихии пришелся на село Кондратьево. Всего были подтоплены более 150 придворовых территорий и свыше 30 жилых домов.На следующий день воду от домов отвели, но в Джанкойском и Красноперекопском районах была объявлена угроза чрезвычайной ситуации муниципального характера.В ночь на пятницу под удар стихии попал Первомайский район. Там из-за сильных ливней и схода воды с полей оказались подтоплены 47 частных домов и 67 приусадебных участков. Вода быстро ушла, к утру подтопленными оставались три придомовые территории.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночью в Крыму затопило Первомайский район – что известноУровень воды до полуметра: что происходит в Крыму из-за непогодыВ Крыму ливень подтопил дома и дворы – ситуация на контроле прокуратуры
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крым, в мире, экология, климат, погода, крымская погода, мнения, андрей артов, общество
Климат Крыма лихорадит – эксперт
В Крыму и в мире идет разбалансировка климата – эколог
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым.
В Крыму как и во всем мире идет разбалансировка климата. И с каждым годом погода будет становиться все нестабильнее. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал заместитель председателя крымской республиканской ассоциации "Экология и мир" Андрей Артов.
"Крым в рамках России один из наиболее рискованных регионов в плане климатических экстремальных ситуаций. Это прописано в документах, связанных с изменением климата", - сообщил Андрей Артов.
Эколог отметил, что в графиках крымского гидрометцентра по всем месяцам этого года на полуострове фиксируется превышение среднемесячных температур. В августе за последние 30 лет стало жарче на 2 градуса.
"Это ведет к разбалансировке климата глобального и местами локального. То засуха, то сильные ливни – мягкой погоды будет все меньше и меньше. До конца столетия лучше точно не будет", - предполагает специалист.
Андрей Артов также обратил внимание, что среднемесячная норма осадков в Крыму – около 40 мм, но сейчас эта норма может выпасть в течение часа. Раньше к этому никто не был готов, не были готовы и системы дренажа.
"Ситуация меняется, климат меняется, и эта разбалансировка экстремальная и будет дальше. По миру более катастрофические события, чем в Крыму: Карибский бассейн, Тихоокеанские зоны. Дожди, шторма, ливни, в Австралии пожары. Климат лихорадит", - рассказывает эколог.
Есть два пути, по которым сегодня идет человечество. Один из них, по словам эксперта, это так называемая митигация – снижение выбросов парниковых газов, уменьшение процессов, которые влияют на климат. Этот путь прописан в Парижском соглашении по климату, которое Россия тоже подписала. Оно предусматривает, что к середине века температура была не выше, чем на 1,5 – 2 градуса.
"Общечеловеческая задача – сократить воздействие на климат", - подчеркнул эксперт.
Второе направление – это адаптация: изменение экосистем, инженерных систем, в том числе развитие дренажа.
"В Крыму есть план адаптации к изменениям климата. Он был принят Советом министров республики в 2022 году. Документ сконструирован из различных госпрограмм. Например, есть программа по чрезвычайным ситуациям, реформированию ЖКХ, развитию сельского хозяйства", - уточнил Андрей Артов.
По мнению эксперта, необходимы еще более локальные планы. Например, по бассейнам рек. Также Крыму нужен ситуационный консультационный центр по адаптации, чтобы туда могли обращаться как организации, так и отдельные люди.
"Что касается моря, то там тоже два пути. Либо создавать инженерные сооружения, либо освобождать берег, не трогать его. Я как эколог приверженец пути максимально оставлять экосистему естественной и уносить застройку за пределы потенциальных разрушений", - говорит эксперт.
На этой неделе на Крым обрушилась непогода. 4 сентября в результате выпадения обильных осадков
в Красноперекопском и Джанкойском районах подтопило ряд населенных пунктов. Основной удар стихии пришелся на село Кондратьево. Всего были подтоплены более 150 придворовых территорий и свыше 30 жилых домов.На следующий день воду от домов отвели, но в Джанкойском и Красноперекопском районах была объявлена угроза чрезвычайной ситуации
муниципального характера.
В ночь на пятницу под удар стихии попал Первомайский район. Там из-за сильных ливней и схода воды с полей оказались подтоплены 47 частных домов и 67 приусадебных участков
. Вода быстро ушла, к утру подтопленными оставались три придомовые территории.
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