https://crimea.ria.ru/20240906/klimat-kryma-likhoradit--ekspert-1140175244.html

Климат Крыма лихорадит – эксперт

Климат Крыма лихорадит – эксперт - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Климат Крыма лихорадит – эксперт

В Крыму как и во всем мире идет разбалансировка климата. И с каждым годом погода будет становиться все нестабильнее. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T14:01

2024-09-06T14:01

2024-09-06T13:57

радио "спутник в крыму"

крым

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андрей артов

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Крыму как и во всем мире идет разбалансировка климата. И с каждым годом погода будет становиться все нестабильнее. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал заместитель председателя крымской республиканской ассоциации "Экология и мир" Андрей Артов."Крым в рамках России один из наиболее рискованных регионов в плане климатических экстремальных ситуаций. Это прописано в документах, связанных с изменением климата", - сообщил Андрей Артов.Эколог отметил, что в графиках крымского гидрометцентра по всем месяцам этого года на полуострове фиксируется превышение среднемесячных температур. В августе за последние 30 лет стало жарче на 2 градуса.Андрей Артов также обратил внимание, что среднемесячная норма осадков в Крыму – около 40 мм, но сейчас эта норма может выпасть в течение часа. Раньше к этому никто не был готов, не были готовы и системы дренажа."Ситуация меняется, климат меняется, и эта разбалансировка экстремальная и будет дальше. По миру более катастрофические события, чем в Крыму: Карибский бассейн, Тихоокеанские зоны. Дожди, шторма, ливни, в Австралии пожары. Климат лихорадит", - рассказывает эколог.Есть два пути, по которым сегодня идет человечество. Один из них, по словам эксперта, это так называемая митигация – снижение выбросов парниковых газов, уменьшение процессов, которые влияют на климат. Этот путь прописан в Парижском соглашении по климату, которое Россия тоже подписала. Оно предусматривает, что к середине века температура была не выше, чем на 1,5 – 2 градуса."Общечеловеческая задача – сократить воздействие на климат", - подчеркнул эксперт.Второе направление – это адаптация: изменение экосистем, инженерных систем, в том числе развитие дренажа."В Крыму есть план адаптации к изменениям климата. Он был принят Советом министров республики в 2022 году. Документ сконструирован из различных госпрограмм. Например, есть программа по чрезвычайным ситуациям, реформированию ЖКХ, развитию сельского хозяйства", - уточнил Андрей Артов.По мнению эксперта, необходимы еще более локальные планы. Например, по бассейнам рек. Также Крыму нужен ситуационный консультационный центр по адаптации, чтобы туда могли обращаться как организации, так и отдельные люди.На этой неделе на Крым обрушилась непогода. 4 сентября в результате выпадения обильных осадков в Красноперекопском и Джанкойском районах подтопило ряд населенных пунктов. Основной удар стихии пришелся на село Кондратьево. Всего были подтоплены более 150 придворовых территорий и свыше 30 жилых домов.На следующий день воду от домов отвели, но в Джанкойском и Красноперекопском районах была объявлена угроза чрезвычайной ситуации муниципального характера.В ночь на пятницу под удар стихии попал Первомайский район. Там из-за сильных ливней и схода воды с полей оказались подтоплены 47 частных домов и 67 приусадебных участков. Вода быстро ушла, к утру подтопленными оставались три придомовые территории.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночью в Крыму затопило Первомайский район – что известноУровень воды до полуметра: что происходит в Крыму из-за непогодыВ Крыму ливень подтопил дома и дворы – ситуация на контроле прокуратуры

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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