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Ночью в Крыму затопило Первомайский район – что известно - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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Ночью в Крыму затопило Первомайский район – что известно
Ночью в Крыму затопило Первомайский район – что известно - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Ночью в Крыму затопило Первомайский район – что известно
В Первомайском районе Крыма в ночь на пятницу подтопило жилые дома и приусадебные участки в селе Кормовое. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T07:16
2024-09-06T07:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Первомайском районе Крыма в ночь на пятницу подтопило жилые дома и приусадебные участки в селе Кормовое. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.По данным спасателей, вода быстро уходит с придомовых территорий. К 7:00 6 сентября подтопленными остаются три приусадебных участка. Специалисты продолжают откачку воды, задействована высокопроходимая и водооткачивающая техника, применяются мотопомпы. На месте работает 117 специалистов и 53 единицы техники. в том числе 20 мотопомп и 8 плавсредств. 4 сентября в результате выпадения обильных осадков в Красноперекопском и Джанкойском районах подтопило ряд населенных пунктов. Основной удар стихии пришелся на село Кондратьево. Всего были подтоплены более 150 придворовых территорий и свыше 30 жилых домов. Ситуацию с подтоплениями жилых домов и дворов взяла на контроль прокуратура. Утром 5 сентября подтопленными в результате ливня и града в Джанкойском районе оставались 17 частных домовладений и 70 приусадебных участков. В Джанкойском и Красноперекопском районах была объявлена угроза чрезвычайной ситуации муниципального характера. Воду отвели из всех домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Буря с градом и ливнями обрушится на КрымВода ушла из домов – ситуация в подтопленном районе КрымаВ Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
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РИА Новости Крым
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Ночью в Крыму затопило Первомайский район – что известно

В Первомайском районе Крыма подтопило 47 домов из-за схода воды с полей после ливней - МЧС

07:16 06.09.2024 (обновлено: 07:29 06.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРазлив реки Салгир в Новоандреевке под Симферополем
Разлив реки Салгир в Новоандреевке под Симферополем - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Первомайском районе Крыма в ночь на пятницу подтопило жилые дома и приусадебные участки в селе Кормовое. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.
"В ходе прохождения комплекса опасных метеоявлений, выпадения осадков и схода воды с полей, в ночное время было подтоплено 47 частных домовладений, 67 приусадебных участков", - сказано в сообщении.
По данным спасателей, вода быстро уходит с придомовых территорий. К 7:00 6 сентября подтопленными остаются три приусадебных участка.
Специалисты продолжают откачку воды, задействована высокопроходимая и водооткачивающая техника, применяются мотопомпы. На месте работает 117 специалистов и 53 единицы техники. в том числе 20 мотопомп и 8 плавсредств.
4 сентября в результате выпадения обильных осадков в Красноперекопском и Джанкойском районах подтопило ряд населенных пунктов. Основной удар стихии пришелся на село Кондратьево. Всего были подтоплены более 150 придворовых территорий и свыше 30 жилых домов. Ситуацию с подтоплениями жилых домов и дворов взяла на контроль прокуратура.
Утром 5 сентября подтопленными в результате ливня и града в Джанкойском районе оставались 17 частных домовладений и 70 приусадебных участков. В Джанкойском и Красноперекопском районах была объявлена угроза чрезвычайной ситуации муниципального характера. Воду отвели из всех домов.
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