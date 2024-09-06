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Ночью в Крыму затопило Первомайский район – что известно

Ночью в Крыму затопило Первомайский район – что известно - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Ночью в Крыму затопило Первомайский район – что известно

В Первомайском районе Крыма в ночь на пятницу подтопило жилые дома и приусадебные участки в селе Кормовое. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T07:16

2024-09-06T07:16

2024-09-06T07:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Первомайском районе Крыма в ночь на пятницу подтопило жилые дома и приусадебные участки в селе Кормовое. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.По данным спасателей, вода быстро уходит с придомовых территорий. К 7:00 6 сентября подтопленными остаются три приусадебных участка. Специалисты продолжают откачку воды, задействована высокопроходимая и водооткачивающая техника, применяются мотопомпы. На месте работает 117 специалистов и 53 единицы техники. в том числе 20 мотопомп и 8 плавсредств. 4 сентября в результате выпадения обильных осадков в Красноперекопском и Джанкойском районах подтопило ряд населенных пунктов. Основной удар стихии пришелся на село Кондратьево. Всего были подтоплены более 150 придворовых территорий и свыше 30 жилых домов. Ситуацию с подтоплениями жилых домов и дворов взяла на контроль прокуратура. Утром 5 сентября подтопленными в результате ливня и града в Джанкойском районе оставались 17 частных домовладений и 70 приусадебных участков. В Джанкойском и Красноперекопском районах была объявлена угроза чрезвычайной ситуации муниципального характера. Воду отвели из всех домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Буря с градом и ливнями обрушится на КрымВода ушла из домов – ситуация в подтопленном районе КрымаВ Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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