https://crimea.ria.ru/20240915/glavnoe-za-den-15-sentyabrya-1140363541.html

Главное за день: 15 сентября

Главное за день: 15 сентября - РИА Новости Крым, 15.09.2024

Главное за день: 15 сентября

В Симферопольском районе Крыма масштабный пожар тушит авиация МЧС. Около полусотни природных пожаров произошло в Ростовской области – огонь перекинулся на жилые РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T21:31

2024-09-15T21:31

2024-09-15T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма масштабный пожар тушит авиация МЧС. Около полусотни природных пожаров произошло в Ростовской области – огонь перекинулся на жилые дома. За ночь украинские беспилотники атаковали семь регионов Российской Федерации – уничтожены 29 дронов. Российские военнослужащие уничтожили эшелон с НАТОвским оружием и склад ракетного вооружения. Под Севастополем спасли трехлетнего ребенка, заблудившегося в лесу, а севастопольские студенты научили нейросеть распознавать опухоли мозга.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Авиация МЧС России тушит лесной пожар в КрымуВ селе Кольчугино Симферопольского района Крыма горит лес, в тушении пожара задействован вертолет МЧС России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства."В селе Кольчугино горит сухая растительность, предварительно, на 15 гектарах", – говорится в сообщении.Авиация задействована в связи сильным ветром, который способствует распространению огня. Вертолетом Ми-8 МЧС России сброшены десятки тонн воды. Площадь лесного пожара составляет 23 гектара. При тушении возгорания пожарные не допустили распространения огня к трем населенным пунктам.Масштабные природные пожары в Ростовской областиЗа сутки в регионе зафиксировано уже более 50 ландшафтных пожаров, на данный момент продолжается тушение 30 из них. Самая сложная ситуация на хуторе Морской Чулек Неклиновского района, где огонь перешел на жилые строения. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев."В настоящее время пожарные ликвидируют до 30 пожаров, в т. ч. в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. Наиболее сложная ситуация в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения. По предварительной информации, от огня там пострадали девять домов и пять хозпостроек", – написал глава региона в своем Telegram-канале.Всего в области пострадали 17 жилых домов, уточнил он. В Аксайском районе огонь перешел на склад строительных материалов.За ночь ВС РФ отразили налет 29 беспилотников в семи регионах страныЗа ночь силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в небе над семью регионами России. Были уничтожены и перехвачены 29 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны.15 из них были сбиты над территорией Брянской области, пять – над Курской областью, четыре – над Смоленской областью, два – над Орловской областью и по одному – над территориями Белгородской, Калужской, и Ростовской областей, перечислили в оборонном ведомстве России.Уничтожен эшелон с западным оружием и склад ракетного вооруженияЗа прошедшие сутки армия России уничтожила железнодорожный эшелон с иностранным оружием и склад ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.Также нанесены удары по местам хранения БЭК, беспилотных летательных аппаратов, по цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 148 районах.Кроме того, силами ВКС и ПВО России были уничтожены три украинских истребителя. Противник понес большие потери – более 2200 украинских боевиков.Студенты из Севастополя научили нейросеть выявлять опухоли мозгаСтуденты Севастопольского государственного университета (СевГУ) разработали алгоритм, который позволяет нейросети автоматически выявлять опухоли головного мозга на снимках МРТ. Об этом со ссылкой на авторов работы сообщает пресс-служба университета.Авторы алгоритма Даниил Марцун и Кристина-Габриэла Вакаренко уверены: внедрение разработки и ее совершенствование позволит выявлять новообразования на ранней стадии. Пока этим занимаются высококвалифицированные специалисты, и процесс этот достаточно трудоемкий. Его автоматизация ускорит диагностику, что крайне важно в таких случаях.Под Севастополем спасли трехлетнего мальчикаВ лесу под Севастополем сотрудники МЧС России спасли маленького ребенка, сообщили в пресс-службе ведомства. В районе села Подгорное с территории базы отдыха пропал 3-летний мальчик. Вокруг базы расположен лес и рядом опасный водоем, поэтому сотрудники МЧС приступили к поискам незамедлительно."Сотрудники МЧС России за час нашли плачущего и напуганного ребенка в двух километрах от турбазы. На руках его вынесли из леса и передали маме. Помощь врачей не потребовалась", – сказано в сообщении ведомства.

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https://crimea.ria.ru/20240915/chernaya-koshka-ne-reshilas-perebezhat-dorogu-kortezhu-putina-1140359853.html

https://crimea.ria.ru/20240915/osvobozhdal-krym-i-bral-berlin-veteran-otmetil-102-y-den-rozhdeniya-1140361282.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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