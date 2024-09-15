Рейтинг@Mail.ru
Площадь лесного пожара под Симферополем увеличилась - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240915/ploschad-lesnogo-pozhara-v-krymu-uvelichilas-1140364214.html
Площадь лесного пожара под Симферополем увеличилась
Площадь лесного пожара под Симферополем увеличилась - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Площадь лесного пожара под Симферополем увеличилась
Тушение лесного пожара продолжается в Симферопольском районе Крыма – площадь возгорания увеличилась. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T18:30
2024-09-15T18:40
происшествия
новости крыма
симферопольский район
леса крыма
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
крым
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/11/1119588252_0:306:3071:2033_1920x0_80_0_0_ed83167316b9e65b78b0599f80d17bb4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Тушение лесного пожара продолжается в Симферопольском районе Крыма – площадь возгорания увеличилась. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.В труднопроходимой местности работает гусеничная пожарная машина. Всего с огнем борются более 160 пожарных и 42 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России, рассказали в МЧС.О возгорании в лесу в Симферопольском районе Крыма стало известно около 16 часов в воскресенье. В связи сильным ветром, который способствует распространению огня, задействована авиация. Вертолетом Ми-8 МЧС России сброшено 55 тонн воды. Забор воды проводится из реки Западный Булганак.8 сентября сразу два природных пожара были ликвидированы в Керчи – загорелась сухая растительность на улицах Генерала Петрова и Железняка. В августе крупный лесной пожар в течение нескольких дней тушили под Феодосией в районе горы Тепе-Оба, его площадь составила около 150 гектаров. По предварительным данным, причиной масштабного пожара стало разведение открытого огня в лесном массиве.В середине июля масштабный природный пожар возник в окрестностях Коктебеля. Его площадь составила около 40 гектаров. От огня пострадала часть территории Карадагского природного заповедника. Более всего пожар навредил травяной растительности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240915/v-rostovskoy-oblasti-50-prirodnykh-pozharov--goryat-zhilye-doma-1140362486.html
симферопольский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/11/1119588252_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_7971579ce213015db39fa748ae4de64b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, новости крыма, симферопольский район, леса крыма, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), крым, пожар
Площадь лесного пожара под Симферополем увеличилась

Площадь лесного пожара под Симферополем увеличилась до 23 гектаров

18:30 15.09.2024 (обновлено: 18:40 15.09.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Наталья Горшкова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Тушение лесного пожара продолжается в Симферопольском районе Крыма – площадь возгорания увеличилась. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"Площадь лесного пожара в Крыму увеличилась до 23 га", – сказано в сообщении ведомства.
В труднопроходимой местности работает гусеничная пожарная машина. Всего с огнем борются более 160 пожарных и 42 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России, рассказали в МЧС.
О возгорании в лесу в Симферопольском районе Крыма стало известно около 16 часов в воскресенье. В связи сильным ветром, который способствует распространению огня, задействована авиация. Вертолетом Ми-8 МЧС России сброшено 55 тонн воды. Забор воды проводится из реки Западный Булганак.
8 сентября сразу два природных пожара были ликвидированы в Керчи – загорелась сухая растительность на улицах Генерала Петрова и Железняка. В августе крупный лесной пожар в течение нескольких дней тушили под Феодосией в районе горы Тепе-Оба, его площадь составила около 150 гектаров. По предварительным данным, причиной масштабного пожара стало разведение открытого огня в лесном массиве.
В середине июля масштабный природный пожар возник в окрестностях Коктебеля. Его площадь составила около 40 гектаров. От огня пострадала часть территории Карадагского природного заповедника. Более всего пожар навредил травяной растительности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
МЧС - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
16:43
В Ростовской области 50 природных пожаров – горят жилые дома
 
ПроисшествияНовости КрымаСимферопольский районЛеса КрымаМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)КрымПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:15Циклоническая депрессия над Крымом: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
18:57На Фиоленте отключили свет из-за повреждения кабельной линии Минобороны
18:30Площадь лесного пожара под Симферополем увеличилась
18:10В крымской степи проведут учебные стрельбы
17:46Мощный лесной пожар бушует под Симферополем – что известно
17:35Черная кошка не решилась перебежать дорогу кортежу Путина – видео
17:05Экипажи кораблей Каспийской флотилии отразили атаку безэкипажных катеров
16:43В Ростовской области 50 природных пожаров – горят жилые дома
16:13Авиация МЧС России тушит лесной пожар в Крыму
16:07Солнце "играет в монетку": неделя начнется с мощнейшей магнитной бури
15:31Крымский мост: время ожидания проезда увеличилось
15:22Под Ростовом горит склад стройматериалов – огонь перешел на жилые дома
15:10Алюминиевый завод горит в ЛНР
15:01Из-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифте
14:43Годовалый ребенок частично оглох после плановой прививки: возбуждено дело
14:27Взрыв на макаронной фабрике прогремел в Турции
14:02Пережили сложный год: на Херсонщине собрали почти 1,5 млн тонн пшеницы
13:30Ситуация в Курской области: отражены попытки прорыва ВСУ через границу РФ
13:05Продвижение армии России и огромные потери ВСУ: итоги суток в зоне СВО
12:39Российские военные сбили три истребителя ВСУ за сутки
Лента новостейМолния