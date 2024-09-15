https://crimea.ria.ru/20240915/ploschad-lesnogo-pozhara-v-krymu-uvelichilas-1140364214.html

Площадь лесного пожара под Симферополем увеличилась

Площадь лесного пожара под Симферополем увеличилась - РИА Новости Крым, 15.09.2024

Площадь лесного пожара под Симферополем увеличилась

Тушение лесного пожара продолжается в Симферопольском районе Крыма – площадь возгорания увеличилась. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T18:30

2024-09-15T18:30

2024-09-15T18:40

происшествия

новости крыма

симферопольский район

леса крыма

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

крым

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/11/1119588252_0:306:3071:2033_1920x0_80_0_0_ed83167316b9e65b78b0599f80d17bb4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Тушение лесного пожара продолжается в Симферопольском районе Крыма – площадь возгорания увеличилась. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.В труднопроходимой местности работает гусеничная пожарная машина. Всего с огнем борются более 160 пожарных и 42 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России, рассказали в МЧС.О возгорании в лесу в Симферопольском районе Крыма стало известно около 16 часов в воскресенье. В связи сильным ветром, который способствует распространению огня, задействована авиация. Вертолетом Ми-8 МЧС России сброшено 55 тонн воды. Забор воды проводится из реки Западный Булганак.8 сентября сразу два природных пожара были ликвидированы в Керчи – загорелась сухая растительность на улицах Генерала Петрова и Железняка. В августе крупный лесной пожар в течение нескольких дней тушили под Феодосией в районе горы Тепе-Оба, его площадь составила около 150 гектаров. По предварительным данным, причиной масштабного пожара стало разведение открытого огня в лесном массиве.В середине июля масштабный природный пожар возник в окрестностях Коктебеля. Его площадь составила около 40 гектаров. От огня пострадала часть территории Карадагского природного заповедника. Более всего пожар навредил травяной растительности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240915/v-rostovskoy-oblasti-50-prirodnykh-pozharov--goryat-zhilye-doma-1140362486.html

симферопольский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новости крыма, симферопольский район, леса крыма, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), крым, пожар