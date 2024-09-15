https://crimea.ria.ru/20240915/ploschad-lesnogo-pozhara-v-krymu-uvelichilas-1140364214.html
Площадь лесного пожара под Симферополем увеличилась
Площадь лесного пожара под Симферополем увеличилась - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Площадь лесного пожара под Симферополем увеличилась
Тушение лесного пожара продолжается в Симферопольском районе Крыма – площадь возгорания увеличилась. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T18:30
2024-09-15T18:30
2024-09-15T18:40
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Тушение лесного пожара продолжается в Симферопольском районе Крыма – площадь возгорания увеличилась. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.В труднопроходимой местности работает гусеничная пожарная машина. Всего с огнем борются более 160 пожарных и 42 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России, рассказали в МЧС.О возгорании в лесу в Симферопольском районе Крыма стало известно около 16 часов в воскресенье. В связи сильным ветром, который способствует распространению огня, задействована авиация. Вертолетом Ми-8 МЧС России сброшено 55 тонн воды. Забор воды проводится из реки Западный Булганак.8 сентября сразу два природных пожара были ликвидированы в Керчи – загорелась сухая растительность на улицах Генерала Петрова и Железняка. В августе крупный лесной пожар в течение нескольких дней тушили под Феодосией в районе горы Тепе-Оба, его площадь составила около 150 гектаров. По предварительным данным, причиной масштабного пожара стало разведение открытого огня в лесном массиве.В середине июля масштабный природный пожар возник в окрестностях Коктебеля. Его площадь составила около 40 гектаров. От огня пострадала часть территории Карадагского природного заповедника. Более всего пожар навредил травяной растительности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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происшествия, новости крыма, симферопольский район, леса крыма, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), крым, пожар
Площадь лесного пожара под Симферополем увеличилась
Площадь лесного пожара под Симферополем увеличилась до 23 гектаров
18:30 15.09.2024 (обновлено: 18:40 15.09.2024)