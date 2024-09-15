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Мощный лесной пожар бушует под Симферополем – что известно - РИА Новости Крым, 15.09.2024
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Мощный лесной пожар бушует под Симферополем – что известно
Мощный лесной пожар бушует под Симферополем – что известно - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Мощный лесной пожар бушует под Симферополем – что известно
В Симферопольском районе Крыма продолжают тушение лесного пожара – увеличено количество техники и сброшены десятки тонн воды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T17:46
2024-09-15T17:56
симферопольский район
новости крыма
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
леса крыма
происшествия
крым
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма продолжают тушение лесного пожара – увеличено количество техники и сброшены десятки тонн воды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Забор воды проводится из реки Западный Булганак, уточнили в ведомстве.О возгорании в лесу в Симферопольском районе Крыма стало известно около 16 часов в воскресенье. В связи сильным ветром, который способствует распространению огня, задействована авиация.8 сентября сразу два природных пожара были ликвидированы в Керчи – загорелась сухая растительность на улицах Генерала Петрова и Железняка. В августе крупный лесной пожар в течение нескольких дней тушили под Феодосией в районе горы Тепе-Оба, его площадь составила около 150 гектаров. По предварительным данным, причиной масштабного пожара стало разведение открытого огня в лесном массиве.В середине июля масштабный природный пожар возник в окрестностях Коктебеля. Его площадь составила около 40 гектаров. От огня пострадала часть территории Карадагского природного заповедника. Более всего пожар навредил травяной растительности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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симферопольский район, новости крыма, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), леса крыма, происшествия, крым, пожар
Мощный лесной пожар бушует под Симферополем – что известно

Для тушения лесного пожара в Крыму сброшено 55 тонн воды и увеличено количество техники

17:46 15.09.2024 (обновлено: 17:56 15.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма продолжают тушение лесного пожара – увеличено количество техники и сброшены десятки тонн воды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"В Крыму вертолетом Ми-8 МЧС России сброшено 55 тонн воды. Всего на месте работают более 130 пожарных и 34 единицы техники", – говорится в сообщении.

Забор воды проводится из реки Западный Булганак, уточнили в ведомстве.
О возгорании в лесу в Симферопольском районе Крыма стало известно около 16 часов в воскресенье. В связи сильным ветром, который способствует распространению огня, задействована авиация.
8 сентября сразу два природных пожара были ликвидированы в Керчи – загорелась сухая растительность на улицах Генерала Петрова и Железняка. В августе крупный лесной пожар в течение нескольких дней тушили под Феодосией в районе горы Тепе-Оба, его площадь составила около 150 гектаров. По предварительным данным, причиной масштабного пожара стало разведение открытого огня в лесном массиве.
В середине июля масштабный природный пожар возник в окрестностях Коктебеля. Его площадь составила около 40 гектаров. От огня пострадала часть территории Карадагского природного заповедника. Более всего пожар навредил травяной растительности.
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МЧС - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
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