https://crimea.ria.ru/20240915/moschnyy-lesnoy-pozhar-bushuet-pod-simferopolem--chto-izvestno-1140363396.html

Мощный лесной пожар бушует под Симферополем – что известно

Мощный лесной пожар бушует под Симферополем – что известно - РИА Новости Крым, 15.09.2024

Мощный лесной пожар бушует под Симферополем – что известно

В Симферопольском районе Крыма продолжают тушение лесного пожара – увеличено количество техники и сброшены десятки тонн воды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T17:46

2024-09-15T17:46

2024-09-15T17:56

симферопольский район

новости крыма

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

леса крыма

происшествия

крым

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма продолжают тушение лесного пожара – увеличено количество техники и сброшены десятки тонн воды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Забор воды проводится из реки Западный Булганак, уточнили в ведомстве.О возгорании в лесу в Симферопольском районе Крыма стало известно около 16 часов в воскресенье. В связи сильным ветром, который способствует распространению огня, задействована авиация.8 сентября сразу два природных пожара были ликвидированы в Керчи – загорелась сухая растительность на улицах Генерала Петрова и Железняка. В августе крупный лесной пожар в течение нескольких дней тушили под Феодосией в районе горы Тепе-Оба, его площадь составила около 150 гектаров. По предварительным данным, причиной масштабного пожара стало разведение открытого огня в лесном массиве.В середине июля масштабный природный пожар возник в окрестностях Коктебеля. Его площадь составила около 40 гектаров. От огня пострадала часть территории Карадагского природного заповедника. Более всего пожар навредил травяной растительности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240915/v-rostovskoy-oblasti-50-prirodnykh-pozharov--goryat-zhilye-doma-1140362486.html

симферопольский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферопольский район, новости крыма, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), леса крыма, происшествия, крым, пожар