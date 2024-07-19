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Масштабный пожар в Коктебеле ликвидирован - РИА Новости Крым, 19.07.2024
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Масштабный пожар в Коктебеле ликвидирован
Масштабный пожар в Коктебеле ликвидирован - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Масштабный пожар в Коктебеле ликвидирован
Крупный природный пожар в Коктебеле, который охватил Карадагский заповедник в понедельник, ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T15:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Крупный природный пожар в Коктебеле, который охватил Карадагский заповедник в понедельник, ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Масштабный пожар на территории Карадагского природного заповедника начался в понедельник, 15 июля. Во вторник его удалось локализовать на площади 40 гектаров, в среду - ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет, животные и редкие растения также не пострадали. Предполагаемый виновник возникновения пожара установлен, возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Карадагском заповеднике – что с растениями и животнымиУсловия жесточайшие: в Крыму продолжают тушение пожара в КоктебелеВ Крыму нашли виновника крупного пожара в Коктебеле – возбуждено дело
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Масштабный пожар в Коктебеле ликвидирован

Масштабный пожар в Коктебеле ликвидирован на 40 гектарах

15:56 19.07.2024 (обновлено: 15:59 19.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТушение лесного пожара на Карадаге
Тушение лесного пожара на Карадаге - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Крупный природный пожар в Коктебеле, который охватил Карадагский заповедник в понедельник, ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Пожар в Коктебеле ликвидирован на площади 40 га", - говорится в Telegram-канале.
Масштабный пожар на территории Карадагского природного заповедника начался в понедельник, 15 июля. Во вторник его удалось локализовать на площади 40 гектаров, в среду - ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет, животные и редкие растения также не пострадали. Предполагаемый виновник возникновения пожара установлен, возбуждено уголовное дело.
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