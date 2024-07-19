https://crimea.ria.ru/20240719/masshtabnyy-pozhar-v-koktebele-likvidirovan-1138996123.html

Масштабный пожар в Коктебеле ликвидирован

Масштабный пожар в Коктебеле ликвидирован - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Масштабный пожар в Коктебеле ликвидирован

Крупный природный пожар в Коктебеле, который охватил Карадагский заповедник в понедельник, ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T15:56

2024-07-19T15:56

2024-07-19T15:59

мчс крыма

гу мчс рф по республике крым

коктебель

карадаг

пожар

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138906009_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d957b11a05efb0f3076870a21467b984.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Крупный природный пожар в Коктебеле, который охватил Карадагский заповедник в понедельник, ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Масштабный пожар на территории Карадагского природного заповедника начался в понедельник, 15 июля. Во вторник его удалось локализовать на площади 40 гектаров, в среду - ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет, животные и редкие растения также не пострадали. Предполагаемый виновник возникновения пожара установлен, возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Карадагском заповеднике – что с растениями и животнымиУсловия жесточайшие: в Крыму продолжают тушение пожара в КоктебелеВ Крыму нашли виновника крупного пожара в Коктебеле – возбуждено дело

коктебель

карадаг

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, коктебель, карадаг, пожар, крым, новости крыма