https://crimea.ria.ru/20240718/na-karadage-chetvertyy-den-tushat-lesnoy-pozhar---situatsiya-na-utro-chetverga-1138953129.html

На Карадаге четвертый день тушат лесной пожар - ситуация на утро четверга

На Карадаге четвертый день тушат лесной пожар - ситуация на утро четверга - РИА Новости Крым, 18.07.2024

На Карадаге четвертый день тушат лесной пожар - ситуация на утро четверга

Тушение масштабного лесного пожара на территории Карадагского природного заповедника продолжается четвертый день, площадь возгорания остается неизменной,... РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T10:17

2024-07-18T10:17

2024-07-18T10:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Тушение масштабного лесного пожара на территории Карадагского природного заповедника продолжается четвертый день, площадь возгорания остается неизменной, сводная группировка продолжает работу на месте. О текущей ситуации РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.На данный момент продолжается проливка тлеющих очагов. Работы осложняются жаркой погодой, ветром и труднодоступной горно-лесной местностью.В ведомстве отметили, что сейчас на месте продолжает оставаться группировка сил МЧС. По состоянию на 9.30 утра18 июля от РСЧС на месте работают 80 человек и 15 единиц техники. Накануне сообщалось, что на месте находится группировка общей численностью 94 человека и 11 единиц техники. Кроме сил МЧС России, задействованы сотрудники Росгвардии, Карадакского заповедника, Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства чрезвычайных ситуаций РК, скорой медицинской помощи, МВД, волонтеры из числа местных жителей. Масштабный пожар на территории Карадагского природного заповедника начался в понедельник, 15 июля. Во вторник его удалось локализовать.. Площадь горения составила 40 гектаров. К тушению привлекали 300 человек и больше 30 спецмашин, а также 2 вертолета, которые сбросили на выгоревший участок 386 тонн воды. Сводная группировка продолжает ликвидировать пожар, пострадавших нет.Предполагаемый виновник возникновения пожара установлен, возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым: Еще один вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на Карадаге в Крыму Крым в дыму: на полуострове сразу пять крупных природных пожаров В районе "Ялты-Интурист" вспыхнул пожар

https://crimea.ria.ru/20240717/100-let-na-vosstanovlenie-ekspert-o-shansakh-spasti-sgorevshiy-les-v-krymu-1138933800.html

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