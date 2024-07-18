На Карадаге четвертый день тушат лесной пожар - ситуация на утро четверга
В Карадагском заповеднике продолжают тушить лесной пожар площадью 40 га
10:17 18.07.2024 (обновлено: 10:37 18.07.2024)
© МЧС Республики КрымПоследствия пожара на Карадаге в Крыму
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Тушение масштабного лесного пожара на территории Карадагского природного заповедника продолжается четвертый день, площадь возгорания остается неизменной, сводная группировка продолжает работу на месте. О текущей ситуации РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.
"По Коктебелю ситуация не изменилась - ждем ликвидацию. Силы и средства находятся на месте, чтобы убедиться, что не будет новых очагов возгорания", - сообщили в пресс-службе.
На данный момент продолжается проливка тлеющих очагов. Работы осложняются жаркой погодой, ветром и труднодоступной горно-лесной местностью.
© МЧС Республики КрымПоследствия пожара на Карадаге в Крыму
© МЧС Республики Крым
Последствия пожара на Карадаге в Крыму
В ведомстве отметили, что сейчас на месте продолжает оставаться группировка сил МЧС. По состоянию на 9.30 утра18 июля от РСЧС на месте работают 80 человек и 15 единиц техники.
Накануне сообщалось, что на месте находится группировка общей численностью 94 человека и 11 единиц техники. Кроме сил МЧС России, задействованы сотрудники Росгвардии, Карадакского заповедника, Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства чрезвычайных ситуаций РК, скорой медицинской помощи, МВД, волонтеры из числа местных жителей.
Масштабный пожар на территории Карадагского природного заповедника начался в понедельник, 15 июля. Во вторник его удалось локализовать.. Площадь горения составила 40 гектаров. К тушению привлекали 300 человек и больше 30 спецмашин, а также 2 вертолета, которые сбросили на выгоревший участок 386 тонн воды. Сводная группировка продолжает ликвидировать пожар, пострадавших нет.
Предполагаемый виновник возникновения пожара установлен, возбуждено уголовное дело.
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