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Пожар в районе Карадага в Крыму: что известно - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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Пожар в районе Карадага в Крыму: что известно
Пожар в районе Карадага в Крыму: что известно - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Пожар в районе Карадага в Крыму: что известно
Возгорание произошло в районе Карадага в феодосийском поселке Коктебеле. Об этом сообщают власти Феодосии и главк МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T11:52
2024-07-15T11:59
пожар
карадаг
коктебель
феодосия
гу мчс рф по республике крым
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крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Возгорание произошло в районе Карадага в феодосийском поселке Коктебеле. Об этом сообщают власти Феодосии и главк МЧС России по Республике Крым. "Разгорается пожар у Карадагского заповедника. Городские службы и МЧС принимают меры к тушению", - сообщили в Управлении городского хозяйства и природопользования администрации Феодосии. В ГУ МЧС по республике журналистам сообщили, что в 11.06 поступило сообщение о загорании сухой растительности на открытой территории по адресу: городской округ Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Блока, 22. С 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности.На прошлой неделе в горах под Судаком в районе села Ворон загорелась сухая трава. Площадь пожара достигла 15 га. Причиной пожара мог стать человеческий фактор – непотушенный костер. Возгорание удалось потушить только на следующий день.В Крыму растет число возгорания сухой травы. Такие пожары быстро распространяются, сопровождаются большим задымлением и высоким числом вредных и опасных веществ, что составляет главную опасность. В этой связи жителей и гостей полуострова просят соблюдать запрет на разведение костров и сжигание мусора, а также предупреждают об ответственности за такие нарушения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пожар охватил 2 гектара лесаПриродный пожар в Алупке потушилиРежим ЧС из-за лесных пожаров введен в Новороссийске
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РИА Новости Крым
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96
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пожар, карадаг, коктебель, феодосия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым, происшествия
Пожар в районе Карадага в Крыму: что известно

В районе Карадагского заповедника в Крыму возник пожар

11:52 15.07.2024 (обновлено: 11:59 15.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Возгорание произошло в районе Карадага в феодосийском поселке Коктебеле. Об этом сообщают власти Феодосии и главк МЧС России по Республике Крым.
"Разгорается пожар у Карадагского заповедника. Городские службы и МЧС принимают меры к тушению", - сообщили в Управлении городского хозяйства и природопользования администрации Феодосии.
В ГУ МЧС по республике журналистам сообщили, что в 11.06 поступило сообщение о загорании сухой растительности на открытой территории по адресу: городской округ Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Блока, 22.
"К месту вызова направлено два отделения. По предварительной информации, площадь возгорания составляет два гектара", - уточняют в главке МЧС по РК.
С 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности.
На прошлой неделе в горах под Судаком в районе села Ворон загорелась сухая трава. Площадь пожара достигла 15 га. Причиной пожара мог стать человеческий фактор – непотушенный костер. Возгорание удалось потушить только на следующий день.
В Крыму растет число возгорания сухой травы. Такие пожары быстро распространяются, сопровождаются большим задымлением и высоким числом вредных и опасных веществ, что составляет главную опасность. В этой связи жителей и гостей полуострова просят соблюдать запрет на разведение костров и сжигание мусора, а также предупреждают об ответственности за такие нарушения.
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