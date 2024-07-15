https://crimea.ria.ru/20240715/pozhar-v-rayone-karadaga-v-krymu-chto-izvestno-1138864405.html

Пожар в районе Карадага в Крыму: что известно

Пожар в районе Карадага в Крыму: что известно - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Пожар в районе Карадага в Крыму: что известно

Возгорание произошло в районе Карадага в феодосийском поселке Коктебеле. Об этом сообщают власти Феодосии и главк МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T11:52

2024-07-15T11:52

2024-07-15T11:59

пожар

карадаг

коктебель

феодосия

гу мчс рф по республике крым

новости крыма

крым

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050785_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a2cad8c53fe84bb7dbf6d96361a8fd.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Возгорание произошло в районе Карадага в феодосийском поселке Коктебеле. Об этом сообщают власти Феодосии и главк МЧС России по Республике Крым. "Разгорается пожар у Карадагского заповедника. Городские службы и МЧС принимают меры к тушению", - сообщили в Управлении городского хозяйства и природопользования администрации Феодосии. В ГУ МЧС по республике журналистам сообщили, что в 11.06 поступило сообщение о загорании сухой растительности на открытой территории по адресу: городской округ Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Блока, 22. С 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности.На прошлой неделе в горах под Судаком в районе села Ворон загорелась сухая трава. Площадь пожара достигла 15 га. Причиной пожара мог стать человеческий фактор – непотушенный костер. Возгорание удалось потушить только на следующий день.В Крыму растет число возгорания сухой травы. Такие пожары быстро распространяются, сопровождаются большим задымлением и высоким числом вредных и опасных веществ, что составляет главную опасность. В этой связи жителей и гостей полуострова просят соблюдать запрет на разведение костров и сжигание мусора, а также предупреждают об ответственности за такие нарушения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пожар охватил 2 гектара лесаПриродный пожар в Алупке потушилиРежим ЧС из-за лесных пожаров введен в Новороссийске

карадаг

коктебель

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, карадаг, коктебель, феодосия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым, происшествия