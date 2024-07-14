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В Севастополе пожар охватил 2 гектара леса - РИА Новости Крым, 14.07.2024
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В Севастополе пожар охватил 2 гектара леса
В Севастополе пожар охватил 2 гектара леса - РИА Новости Крым, 14.07.2024
В Севастополе пожар охватил 2 гектара леса
В Балаклавском районе Севастополя в районе леса спасатели тушат пожар, охвативший 2 гектара территории. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T15:31
2024-07-14T15:31
севастополь
михаил развожаев
происшествия
пожар
леса крыма
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Балаклавском районе Севастополя в районе леса спасатели тушат пожар, охвативший 2 гектара территории. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, пожар возник в Балаклавском районе, в окрестностях улицы Грибной. Огонь охватил лес, кустарник, траву и в течение часа распространился на площади 2 гектара. В этих границах он в данный момент локализован."На месте работают подразделения МЧС, Лесхоза, Спасательной службы Севастополя… Угрозы распространения огня нет", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.Он напомнил, что в Севастополе с 5 июля введен особый противопожарный режим, согласно чему запрещается сжигать мусор и разводить костры, производить сельскохозяйственный пал и прочие действия, повышающие риск возникновения пожаров.Накануне в Севастополе горели 4 Га леса.Ранее 14 июля стало известно о крупном лесном пожаре на Кубани, в результате которого огонь распространился на территорию базы отдыха, оттуда эвакуировали людей, к тушению привлекли вертолет.Читайте также на РИА Новости Крым:Природный пожар в Алупке потушилиПриродный пожар под Судаком на 15 гектарах полностью потушен – МЧС Пожар на нефтебазе в Ростовской области ликвидирован
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, происшествия, пожар, леса крыма, новости, новости крыма
В Севастополе пожар охватил 2 гектара леса

Пожар в Севастополе в районе лесного массива тушат на площади два гектара

15:31 14.07.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Балаклавском районе Севастополя горит трава
В Балаклавском районе Севастополя горит трава
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Балаклавском районе Севастополя в районе леса спасатели тушат пожар, охвативший 2 гектара территории. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По словам Развожаева, пожар возник в Балаклавском районе, в окрестностях улицы Грибной. Огонь охватил лес, кустарник, траву и в течение часа распространился на площади 2 гектара. В этих границах он в данный момент локализован.
"На месте работают подразделения МЧС, Лесхоза, Спасательной службы Севастополя… Угрозы распространения огня нет", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что в Севастополе с 5 июля введен особый противопожарный режим, согласно чему запрещается сжигать мусор и разводить костры, производить сельскохозяйственный пал и прочие действия, повышающие риск возникновения пожаров.
Накануне в Севастополе горели 4 Га леса.
Ранее 14 июля стало известно о крупном лесном пожаре на Кубани, в результате которого огонь распространился на территорию базы отдыха, оттуда эвакуировали людей, к тушению привлекли вертолет.
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СевастопольМихаил РазвожаевПроисшествияПожарЛеса КрымаНовостиНовости Крыма
 
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