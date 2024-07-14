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Лесной пожар захватил базу отдыха на Кубани - эвакуированы 220 человек - РИА Новости Крым, 14.07.2024
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Лесной пожар захватил базу отдыха на Кубани - эвакуированы 220 человек
Лесной пожар захватил базу отдыха на Кубани - эвакуированы 220 человек - РИА Новости Крым, 14.07.2024
Лесной пожар захватил базу отдыха на Кубани - эвакуированы 220 человек
Природный пожар, возникший в лесу на Кубани, добрался до территории базы отдыха в районе хутора Дюрсо, эвакуируют сотни людей, среди них десятки детей. Об этом... РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T13:28
2024-07-14T13:38
пожар
происшествия
краснодарский край
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Природный пожар, возникший в лесу на Кубани, добрался до территории базы отдыха в районе хутора Дюрсо, эвакуируют сотни людей, среди них десятки детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.По информации ведомства, пожар начался в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае. Огонь охватил 3 гектара леса и уже перешел на территорию расположенной здесь турбазы.На месте работают свыше 40 спасателей и 11 единиц техники.Накануне крупные пожары тушили в Севастополе и Алупке. Читайте также на РИА Новости Крым:Природный пожар под Судаком на 15 гектарах полностью потушен – МЧС
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пожар, происшествия, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Лесной пожар захватил базу отдыха на Кубани - эвакуированы 220 человек

В Краснодарском крае лесной пожар захватил базу отдыха - эвакуированы 220 человек

13:28 14.07.2024 (обновлено: 13:38 14.07.2024)
 
© Скриншот с видео очевидцаЛесной пожар
Лесной пожар
© Скриншот с видео очевидца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Природный пожар, возникший в лесу на Кубани, добрался до территории базы отдыха в районе хутора Дюрсо, эвакуируют сотни людей, среди них десятки детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
По информации ведомства, пожар начался в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае. Огонь охватил 3 гектара леса и уже перешел на территорию расположенной здесь турбазы.
"Из-за верхового пожара огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей", – говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.
На месте работают свыше 40 спасателей и 11 единиц техники.
Накануне крупные пожары тушили в Севастополе и Алупке.
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