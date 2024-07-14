https://crimea.ria.ru/20240714/lesnoy-pozhar-zakhvatil-bazu-otdykha-na-kubani---evakuirovany-220-chelovek-1138844593.html

Лесной пожар захватил базу отдыха на Кубани - эвакуированы 220 человек

Лесной пожар захватил базу отдыха на Кубани - эвакуированы 220 человек - РИА Новости Крым, 14.07.2024

Лесной пожар захватил базу отдыха на Кубани - эвакуированы 220 человек

Природный пожар, возникший в лесу на Кубани, добрался до территории базы отдыха в районе хутора Дюрсо, эвакуируют сотни людей, среди них десятки детей. Об этом... РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T13:28

2024-07-14T13:28

2024-07-14T13:38

пожар

происшествия

краснодарский край

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Природный пожар, возникший в лесу на Кубани, добрался до территории базы отдыха в районе хутора Дюрсо, эвакуируют сотни людей, среди них десятки детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.По информации ведомства, пожар начался в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае. Огонь охватил 3 гектара леса и уже перешел на территорию расположенной здесь турбазы.На месте работают свыше 40 спасателей и 11 единиц техники.Накануне крупные пожары тушили в Севастополе и Алупке. Читайте также на РИА Новости Крым:Природный пожар под Судаком на 15 гектарах полностью потушен – МЧС

https://crimea.ria.ru/20240712/anomalnaya-zhara-nakroet-krym-1138792013.html

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, происшествия, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)