https://crimea.ria.ru/20240714/lesnoy-pozhar-zakhvatil-bazu-otdykha-na-kubani---evakuirovany-220-chelovek-1138844593.html
Лесной пожар захватил базу отдыха на Кубани - эвакуированы 220 человек
Лесной пожар захватил базу отдыха на Кубани - эвакуированы 220 человек - РИА Новости Крым, 14.07.2024
Лесной пожар захватил базу отдыха на Кубани - эвакуированы 220 человек
Природный пожар, возникший в лесу на Кубани, добрался до территории базы отдыха в районе хутора Дюрсо, эвакуируют сотни людей, среди них десятки детей. Об этом... РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T13:28
2024-07-14T13:28
2024-07-14T13:38
пожар
происшествия
краснодарский край
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Природный пожар, возникший в лесу на Кубани, добрался до территории базы отдыха в районе хутора Дюрсо, эвакуируют сотни людей, среди них десятки детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.По информации ведомства, пожар начался в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае. Огонь охватил 3 гектара леса и уже перешел на территорию расположенной здесь турбазы.На месте работают свыше 40 спасателей и 11 единиц техники.Накануне крупные пожары тушили в Севастополе и Алупке. Читайте также на РИА Новости Крым:Природный пожар под Судаком на 15 гектарах полностью потушен – МЧС
https://crimea.ria.ru/20240712/anomalnaya-zhara-nakroet-krym-1138792013.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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пожар, происшествия, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Лесной пожар захватил базу отдыха на Кубани - эвакуированы 220 человек
В Краснодарском крае лесной пожар захватил базу отдыха - эвакуированы 220 человек
13:28 14.07.2024 (обновлено: 13:38 14.07.2024)