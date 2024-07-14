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Сгорели 6 домов и две машины: пожар на Кубани тушит вертолет - РИА Новости Крым, 14.07.2024
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Сгорели 6 домов и две машины: пожар на Кубани тушит вертолет
Сгорели 6 домов и две машины: пожар на Кубани тушит вертолет - РИА Новости Крым, 14.07.2024
Сгорели 6 домов и две машины: пожар на Кубани тушит вертолет
Пожарные полностью потушили пожар на территории базы отдыха в поселке Дюрсо на Кубани, лес продолжает гореть на 10 гектарах, задействована авиация, сообщили в... РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T14:35
2024-07-14T14:35
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
краснодарский край
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Пожарные полностью потушили пожар на территории базы отдыха в поселке Дюрсо на Кубани, лес продолжает гореть на 10 гектарах, задействована авиация, сообщили в МЧС РФ по Краснодарскому краю.По информации ведомства, к месту тушения пожара дополнительно направлен вертолет Ка-32 МЧС России с водосливным устройством.В воскресенье в ведомстве информировали о том, что в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Из-за верхового пожара огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей. Существовала угроза распространения огня.Тушение осложняет сухая и жаркая погода.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), краснодарский край, происшествия, новости
Сгорели 6 домов и две машины: пожар на Кубани тушит вертолет

Пожар на Кубани разрастается - сгорели 6 домов и две машины

14:35 14.07.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Пожарные полностью потушили пожар на территории базы отдыха в поселке Дюрсо на Кубани, лес продолжает гореть на 10 гектарах, задействована авиация, сообщили в МЧС РФ по Краснодарскому краю.
"На территории базы отдыха огнем повреждено 6 деревянных домов и две легковушки. Огонь охватил 1 500 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, к месту тушения пожара дополнительно направлен вертолет Ка-32 МЧС России с водосливным устройством.
В воскресенье в ведомстве информировали о том, что в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Из-за верхового пожара огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей. Существовала угроза распространения огня.

"В Краснодарском крае горение травы на территории базы отдыха полностью потушено. В тушении лесного массива на 10 гектарах задействованы 85 специалистов и 23 единицы техники", - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Тушение осложняет сухая и жаркая погода.
 
ПожарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Краснодарский крайПроисшествияНовости
 
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