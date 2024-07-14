https://crimea.ria.ru/20240714/sgoreli-6-domov-i-dve-mashiny-pozhar-na-kubani-tushit-vertolet-1138846297.html
Сгорели 6 домов и две машины: пожар на Кубани тушит вертолет
Сгорели 6 домов и две машины: пожар на Кубани тушит вертолет - РИА Новости Крым, 14.07.2024
Сгорели 6 домов и две машины: пожар на Кубани тушит вертолет
Пожарные полностью потушили пожар на территории базы отдыха в поселке Дюрсо на Кубани, лес продолжает гореть на 10 гектарах, задействована авиация, сообщили в... РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T14:35
2024-07-14T14:35
2024-07-14T14:35
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
краснодарский край
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Пожарные полностью потушили пожар на территории базы отдыха в поселке Дюрсо на Кубани, лес продолжает гореть на 10 гектарах, задействована авиация, сообщили в МЧС РФ по Краснодарскому краю.По информации ведомства, к месту тушения пожара дополнительно направлен вертолет Ка-32 МЧС России с водосливным устройством.В воскресенье в ведомстве информировали о том, что в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Из-за верхового пожара огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей. Существовала угроза распространения огня.Тушение осложняет сухая и жаркая погода.
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), краснодарский край, происшествия, новости
Сгорели 6 домов и две машины: пожар на Кубани тушит вертолет
Пожар на Кубани разрастается - сгорели 6 домов и две машины
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Пожарные полностью потушили пожар на территории базы отдыха в поселке Дюрсо на Кубани, лес продолжает гореть на 10 гектарах, задействована авиация, сообщили в МЧС РФ по Краснодарскому краю.
"На территории базы отдыха огнем повреждено 6 деревянных домов и две легковушки. Огонь охватил 1 500 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, к месту тушения пожара дополнительно направлен вертолет Ка-32 МЧС России с водосливным устройством.
В воскресенье в ведомстве информировали о том, что в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Из-за верхового пожара огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей. Существовала угроза распространения огня.
"В Краснодарском крае горение травы на территории базы отдыха полностью потушено. В тушении лесного массива на 10 гектарах задействованы 85 специалистов и 23 единицы техники", - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.
Тушение осложняет сухая и жаркая погода.