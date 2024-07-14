https://crimea.ria.ru/20240714/sgoreli-6-domov-i-dve-mashiny-pozhar-na-kubani-tushit-vertolet-1138846297.html

Сгорели 6 домов и две машины: пожар на Кубани тушит вертолет

Сгорели 6 домов и две машины: пожар на Кубани тушит вертолет - РИА Новости Крым, 14.07.2024

Сгорели 6 домов и две машины: пожар на Кубани тушит вертолет

Пожарные полностью потушили пожар на территории базы отдыха в поселке Дюрсо на Кубани, лес продолжает гореть на 10 гектарах, задействована авиация, сообщили в... РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T14:35

2024-07-14T14:35

2024-07-14T14:35

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

краснодарский край

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Пожарные полностью потушили пожар на территории базы отдыха в поселке Дюрсо на Кубани, лес продолжает гореть на 10 гектарах, задействована авиация, сообщили в МЧС РФ по Краснодарскому краю.По информации ведомства, к месту тушения пожара дополнительно направлен вертолет Ка-32 МЧС России с водосливным устройством.В воскресенье в ведомстве информировали о том, что в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Из-за верхового пожара огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей. Существовала угроза распространения огня.Тушение осложняет сухая и жаркая погода.

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), краснодарский край, происшествия, новости