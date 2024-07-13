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Пожар на нефтебазе в Ростовской области ликвидирован - РИА Новости Крым, 13.07.2024
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Пожар на нефтебазе в Ростовской области ликвидирован
Пожар на нефтебазе в Ростовской области ликвидирован - РИА Новости Крым, 13.07.2024
Пожар на нефтебазе в Ростовской области ликвидирован
Пожар, который возник на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА, потушили, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T10:39
2024-07-13T10:39
пожар
ростовская область
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
происшествия
новости
василий голубев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Пожар, который возник на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА, потушили, сообщил губернатор региона Василий Голубев.Ранее он сообщал, что возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе произошло около 4.00 мск в результате атаки БПЛА. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару был присвоен третий ранг.
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ростовская область
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пожар, ростовская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, новости, василий голубев
Пожар на нефтебазе в Ростовской области ликвидирован

Пожар на нефтебазе в Ростовской области ликвидирован - власти

10:39 13.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Пожар, который возник на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА, потушили, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"По состоянию на 10.19 пожар на нефтебазе в Цимлянском районе ликвидирован", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее он сообщал, что возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе произошло около 4.00 мск в результате атаки БПЛА. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару был присвоен третий ранг.
Беспилотный разведывательный аппарат - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
08:41
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ПожарРостовская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУПроисшествияНовостиВасилий Голубев
 
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