Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара в горах под Судаком продолжает расти - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240711/ploschad-pozhara-v-gorakh-pod-sudakom-prodolzhaet-rasti-1138770385.html
Площадь пожара в горах под Судаком продолжает расти
Площадь пожара в горах под Судаком продолжает расти - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Площадь пожара в горах под Судаком продолжает расти
Площадь лесного пожара под Судаком увеличилась до 15 га. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T13:57
2024-07-11T13:59
судак
новости крыма
крым
горы крыма
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0b/1138765853_0:36:1280:756_1920x0_80_0_0_352a2e533f0746c1a4662db7d4354d77.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Площадь лесного пожара под Судаком увеличилась до 15 га. Об этом сообщает МЧС России.Дополнительно к месту пожара направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым. Тушение пожара осложняет ветер и жаркая погода. Всего на месте работают 197 специалистов и 44 единицы техники, подчеркнули в МЧС.Ранее сообщалось, что под Судаком, в районе села Ворон, горит сухая трава на площади пять гектаров. Горение лесной подстилки происходит в труднодоступной горной местности. Позднее площадь лесного пожара выросла вдвое.В Крыму на 25% увеличилось количество пожаров. В этом году их произошло уже около 1600, а за аналогичный период прошлого года 1200. В том числе в Крыму растет число возгорания сухой травы. Такие пожары быстро распространяются, сопровождаются большим задымлением и высоким числом вредных и опасных веществ. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать запрет на разведение костров и сжигание мусора, а также предупреждают об ответственности за такие нарушения.На территории всего Крыма с 17 апреля введен особый противопожарный режим. Мера принята для предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций в регионе.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 100 пожаров ликвидированы в Крыму и Севастополе за неделюЛесной пожар под Алуштой полностью ликвидированВ Ялте горит лес
судак
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0b/1138765853_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e21b288aa27faf5387189a90ab29d9cf.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
судак, новости крыма, крым, горы крыма, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар
Площадь пожара в горах под Судаком продолжает расти

Площадь пожара в горах под Судаком увеличилась до 15 гектаров

13:57 11.07.2024 (обновлено: 13:59 11.07.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в горах возле Судака
Пожар в горах возле Судака
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Площадь лесного пожара под Судаком увеличилась до 15 га. Об этом сообщает МЧС России.
"В Крыму площадь пожара увеличилась до 15 гектаров. Вертолетом Ми-8 МЧС России совершено 10 сбросов воды", – сказано в сообщении ведомства.
Дополнительно к месту пожара направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым. Тушение пожара осложняет ветер и жаркая погода. Всего на месте работают 197 специалистов и 44 единицы техники, подчеркнули в МЧС.
Ранее сообщалось, что под Судаком, в районе села Ворон, горит сухая трава на площади пять гектаров. Горение лесной подстилки происходит в труднодоступной горной местности. Позднее площадь лесного пожара выросла вдвое.
В Крыму на 25% увеличилось количество пожаров. В этом году их произошло уже около 1600, а за аналогичный период прошлого года 1200. В том числе в Крыму растет число возгорания сухой травы. Такие пожары быстро распространяются, сопровождаются большим задымлением и высоким числом вредных и опасных веществ. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать запрет на разведение костров и сжигание мусора, а также предупреждают об ответственности за такие нарушения.
На территории всего Крыма с 17 апреля введен особый противопожарный режим. Мера принята для предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций в регионе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почти 100 пожаров ликвидированы в Крыму и Севастополе за неделю
Лесной пожар под Алуштой полностью ликвидирован
В Ялте горит лес
 
СудакНовости КрымаКрымГоры КрымаПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Пожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:11Число сторонников БРИКС в мире постоянно растет – Путин
15:01Немыслимые потери: ВСУ лишились более 2000 боевиков за сутки
14:43Хотел убить священника и поджечь храм: в Адыгее предотвращен теракт
14:30Крымский мост: к обеду очередь выросла в три раза
14:17Пластик или наличные. Почему стоит перевести пенсию на банковскую карту
13:57Площадь пожара в горах под Судаком продолжает расти
13:42Расширение НАТО в Черном море – как устранить угрозу для Крыма
13:28Восход под контролем ВС РФ: освобожден еще один населенный пункт Донбасса
13:12В акватории мыса Фиолент в Севастополе гремят взрывы
13:06На подъезде к Севастополю перекрыта трасса "Таврида"
12:57Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"
12:43Платили ипотеку и жили в съемном жилье: семье "дали свет" с помощью СК
12:25Дело о гибели Светланы Бабаевой: обвиняемому грозят исправительные работы
12:16Шебекино снова под обстрелом ВСУ – ранены семь мирных жителей
12:05Площадь лесного пожара под Судаком выросла до 10 га
11:57Житель Крыма задержан за попытку примкнуть к украинским террористам
11:41У трассы "Таврида" нашли пропавшего пожилого мужчину
11:32В горах возле Судака горит лес
11:14На трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с зерном
11:00Пляжи Большой Ялты закрыли
Лента новостейМолния