https://crimea.ria.ru/20240711/ploschad-pozhara-v-gorakh-pod-sudakom-prodolzhaet-rasti-1138770385.html

Площадь пожара в горах под Судаком продолжает расти

Площадь пожара в горах под Судаком продолжает расти - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Площадь пожара в горах под Судаком продолжает расти

Площадь лесного пожара под Судаком увеличилась до 15 га. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T13:57

2024-07-11T13:57

2024-07-11T13:59

судак

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крым

горы крыма

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Площадь лесного пожара под Судаком увеличилась до 15 га. Об этом сообщает МЧС России.Дополнительно к месту пожара направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым. Тушение пожара осложняет ветер и жаркая погода. Всего на месте работают 197 специалистов и 44 единицы техники, подчеркнули в МЧС.Ранее сообщалось, что под Судаком, в районе села Ворон, горит сухая трава на площади пять гектаров. Горение лесной подстилки происходит в труднодоступной горной местности. Позднее площадь лесного пожара выросла вдвое.В Крыму на 25% увеличилось количество пожаров. В этом году их произошло уже около 1600, а за аналогичный период прошлого года 1200. В том числе в Крыму растет число возгорания сухой травы. Такие пожары быстро распространяются, сопровождаются большим задымлением и высоким числом вредных и опасных веществ. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать запрет на разведение костров и сжигание мусора, а также предупреждают об ответственности за такие нарушения.На территории всего Крыма с 17 апреля введен особый противопожарный режим. Мера принята для предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций в регионе.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 100 пожаров ликвидированы в Крыму и Севастополе за неделюЛесной пожар под Алуштой полностью ликвидированВ Ялте горит лес

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, новости крыма, крым, горы крыма, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар