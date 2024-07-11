Площадь пожара в горах под Судаком продолжает расти
Площадь пожара в горах под Судаком увеличилась до 15 гектаров
13:57 11.07.2024 (обновлено: 13:59 11.07.2024)
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в горах возле Судака
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Площадь лесного пожара под Судаком увеличилась до 15 га. Об этом сообщает МЧС России.
"В Крыму площадь пожара увеличилась до 15 гектаров. Вертолетом Ми-8 МЧС России совершено 10 сбросов воды", – сказано в сообщении ведомства.
Дополнительно к месту пожара направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым. Тушение пожара осложняет ветер и жаркая погода. Всего на месте работают 197 специалистов и 44 единицы техники, подчеркнули в МЧС.
Ранее сообщалось, что под Судаком, в районе села Ворон, горит сухая трава на площади пять гектаров. Горение лесной подстилки происходит в труднодоступной горной местности. Позднее площадь лесного пожара выросла вдвое.
В Крыму на 25% увеличилось количество пожаров. В этом году их произошло уже около 1600, а за аналогичный период прошлого года 1200. В том числе в Крыму растет число возгорания сухой травы. Такие пожары быстро распространяются, сопровождаются большим задымлением и высоким числом вредных и опасных веществ. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать запрет на разведение костров и сжигание мусора, а также предупреждают об ответственности за такие нарушения.
На территории всего Крыма с 17 апреля введен особый противопожарный режим. Мера принята для предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций в регионе.
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