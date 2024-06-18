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Почти 100 пожаров ликвидированы в Крыму и Севастополе за неделю

Почти 100 пожаров ликвидированы в Крыму и Севастополе за неделю - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Почти 100 пожаров ликвидированы в Крыму и Севастополе за неделю

В Крыму и Севастополе спасатели за минувшую неделю ликвидировали 93 пожара, 23 раза сотрудники чрезвычайного ведомства реагировали на сообщения о ДТП и помогли... РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T07:47

2024-06-18T07:47

2024-06-18T07:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе спасатели за минувшую неделю ликвидировали 93 пожара, 23 раза сотрудники чрезвычайного ведомства реагировали на сообщения о ДТП и помогли двоим пострадавшим в акватории Черного моря. Об этом сообщают пресс-службы МЧС России по Крыму и Севастополю.Пожары и ДТП в КрымуНа территории Республики Крым за неделю случилось 72 пожара, из них возгораний сухой растительности – 57. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.Силы МЧС России реагировали на 16 дорожно-транспортных происшествий, помощь потребовалась 14 гражданам, также сказано в сообщении.Кроме того, в горно-лесной местности было зафиксировано два инцидента: спасатели оказали помощь троим туристам. На воде за неделю зарегистрировано одно происшествие, отметили в пресс-службе.На территории Республики Крым за отчетный период пиротехниками Главного управления МЧС России по Республике Крым ликвидированы семь взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, добавили в главке.Боеприпасы и инцидент на воде в СевастополеНа прошедшей неделе подразделения Главного управления МЧС России по городу Севастополю совершили 143 боевых выезда, сообщили в ведомстве.В севастопольском регионе за неделю был ликвидирован 21 пожар, обошлось без пострадавших.Кроме того, бойцы МЧС семь раз реагировали на сообщения о ДТП. Всего в авариях на дорогах пострадали четыре человека. Погибших нет.В акватории региона зафиксировано одно происшествие. Происшествие случилось 14 июня на городском пляже Балаклавы. Ребенок получил травму головы при прыжке в воду – он спасен и оперативно доставлен в больницу, отметили в пресс-службе.Кроме того, в регионе за минувшую неделю обнаружили 298 взрывоопасных предметов: пять артиллерийских снарядов, четыре минометные мины и 280 иных видов боеприпасов. Все находки уничтожены путем контролируемого подрыва, подчеркнули в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму чаще всего теряются туристыВ Крыму ограничили посещение лесовГде в Крыму выпало больше всего осадков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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