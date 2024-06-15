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Где в Крыму выпало больше всего осадков

Где в Крыму выпало больше всего осадков - РИА Новости Крым, 15.06.2024

Где в Крыму выпало больше всего осадков

Больше всего осадков в Крыму за прошедшую ночь выпало в Феодосии и Бахчисарайском районе – от 25 до 29 миллиметров. Об этом сообщает региональный главк МЧС со... РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T10:54

2024-06-15T10:54

2024-06-15T10:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Больше всего осадков в Крыму за прошедшую ночь выпало в Феодосии и Бахчисарайском районе – от 25 до 29 миллиметров. Об этом сообщает региональный главк МЧС со ссылкой на гидрометцентр республики.Кроме того, в Кировском районе Крыма выпало 16 мм осадков, в Ленинском районе – 12 мм, Симферополе, Ялте и Евпатории – 10 мм, Алуште и Черноморском районе – 7 мм, Керчи – 6 мм.Максимальные порывы ветра зафиксированы в Феодосии – 16 м/с.По данным главного управления МЧС по республике, в ближайшие время осадки прогнозируются на территории северных, центральных, восточных районов – до 3-5 мм, на остальной территории Крыма 1-2 мм. Максимальные порывы ветра ожидаются до 10 м/с.Спасатели напомнили крымчанам и гостям полуострова о мерах безопасности в непогоду: не выходить в горно-лесную местность, набережные и берегоукрепительные сооружения; ограничить выезды на автомобилях; воздержаться от "дикого отдыха" в палатках; не находиться в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.В Крыму действует штормовое предупреждение, связанное с прохождением южного циклона. В ночь на субботу на полуостров обрушились сильные ливни с грозами, также усилился ветер.В региональном главке МЧС сообщили, что подтоплений на территории республики не зафиксировано. При этом в ряде регионов РК, в частности, в Джанкое, Феодосии, Судаке, Симферопольском, Белогорском, Черноморском, Нижнегорском и Ленинском районах произошли аварийные отключения электроэнергии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отключены две ЛЭП и подстанции: тысячи абонентов без светаИз-за разгула стихии часть Феодосии и поселки отключены от электричестваЭпицентр ненастья: на Крым в выходные обрушатся грозовые ливни

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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