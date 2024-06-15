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Где в Крыму выпало больше всего осадков
Где в Крыму выпало больше всего осадков - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Где в Крыму выпало больше всего осадков
Больше всего осадков в Крыму за прошедшую ночь выпало в Феодосии и Бахчисарайском районе – от 25 до 29 миллиметров. Об этом сообщает региональный главк МЧС со... РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T10:54
2024-06-15T10:54
2024-06-15T10:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Больше всего осадков в Крыму за прошедшую ночь выпало в Феодосии и Бахчисарайском районе – от 25 до 29 миллиметров. Об этом сообщает региональный главк МЧС со ссылкой на гидрометцентр республики.Кроме того, в Кировском районе Крыма выпало 16 мм осадков, в Ленинском районе – 12 мм, Симферополе, Ялте и Евпатории – 10 мм, Алуште и Черноморском районе – 7 мм, Керчи – 6 мм.Максимальные порывы ветра зафиксированы в Феодосии – 16 м/с.По данным главного управления МЧС по республике, в ближайшие время осадки прогнозируются на территории северных, центральных, восточных районов – до 3-5 мм, на остальной территории Крыма 1-2 мм. Максимальные порывы ветра ожидаются до 10 м/с.Спасатели напомнили крымчанам и гостям полуострова о мерах безопасности в непогоду: не выходить в горно-лесную местность, набережные и берегоукрепительные сооружения; ограничить выезды на автомобилях; воздержаться от "дикого отдыха" в палатках; не находиться в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.В Крыму действует штормовое предупреждение, связанное с прохождением южного циклона. В ночь на субботу на полуостров обрушились сильные ливни с грозами, также усилился ветер.В региональном главке МЧС сообщили, что подтоплений на территории республики не зафиксировано. При этом в ряде регионов РК, в частности, в Джанкое, Феодосии, Судаке, Симферопольском, Белогорском, Черноморском, Нижнегорском и Ленинском районах произошли аварийные отключения электроэнергии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отключены две ЛЭП и подстанции: тысячи абонентов без светаИз-за разгула стихии часть Феодосии и поселки отключены от электричестваЭпицентр ненастья: на Крым в выходные обрушатся грозовые ливни
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Где в Крыму выпало больше всего осадков
В Крыму максимальные осадки выпали в Феодосии и Бахчисарайском районе – главк МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Больше всего осадков в Крыму за прошедшую ночь выпало в Феодосии и Бахчисарайском районе – от 25 до 29 миллиметров. Об этом сообщает региональный главк МЧС со ссылкой на гидрометцентр республики.
"С 21:00 14 июня по 8:00 15 июня максимальные осадки зарегистрированы на территории городского округа Феодосия – 29 мм, Бахчисарайского района – 25 мм, горы Кара-Даг (между поселками Коктебель и Курортное в Феодосии – ред.) – 17 мм", – говорится в сообщении.
Кроме того, в Кировском районе Крыма выпало 16 мм осадков, в Ленинском районе – 12 мм, Симферополе, Ялте и Евпатории – 10 мм, Алуште и Черноморском районе – 7 мм, Керчи – 6 мм.
Максимальные порывы ветра зафиксированы в Феодосии – 16 м/с.
По данным главного управления МЧС по республике, в ближайшие время осадки прогнозируются на территории северных, центральных, восточных районов – до 3-5 мм, на остальной территории Крыма 1-2 мм. Максимальные порывы ветра ожидаются до 10 м/с.
"Происшествий не зарегистрировано. Информации о пострадавших не поступало". Ситуация находится на контроле главного управления МЧС России по Республике Крым", – добавили в ведомстве.
Спасатели напомнили крымчанам и гостям полуострова о мерах безопасности в непогоду: не выходить в горно-лесную местность, набережные и берегоукрепительные сооружения; ограничить выезды на автомобилях; воздержаться от "дикого отдыха" в палатках; не находиться в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.
В Крыму действует штормовое предупреждение, связанное с прохождением южного циклона. В ночь на субботу
на полуостров обрушились сильные ливни с грозами, также усилился ветер.
В региональном главке МЧС сообщили, что подтоплений на территории республики не зафиксировано. При этом в ряде регионов РК, в частности, в Джанкое, Феодосии, Судаке, Симферопольском, Белогорском, Черноморском, Нижнегорском и Ленинском районах произошли аварийные отключения электроэнергии.
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