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Крым под ударом циклона: как полуостров пережил ночную стихию - РИА Новости Крым, 15.06.2024
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Крым под ударом циклона: как полуостров пережил ночную стихию
Крым под ударом циклона: как полуостров пережил ночную стихию - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Крым под ударом циклона: как полуостров пережил ночную стихию
В Крыму не зафиксировали серьезных подтоплений, несмотря на сильные ливни и грозы, обрушившиеся на полуостров в ночь на субботу. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T10:33
2024-06-15T10:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму не зафиксировали серьезных подтоплений, несмотря на сильные ливни и грозы, обрушившиеся на полуостров в ночь на субботу. Об этом РИА Новости Крым сообщили в региональном главке МЧС.Действие штормового предупреждения продолжается, в ближайшие двое суток также ожидаем осадки, но уже не такие обильные. Почва не переувлажненная, сухая, поэтому она приняла осадки. Каких-то серьезных подтоплений не зафиксировано, уточнили в МЧС.Аварийные отключения светаВ то же время, по данным "Крымэнерго", из-за непогоды в ряде районов республики произошли аварии на сетях, ставшие причиной отключения потребителей от электроснабжения.Так, аварийные отключения произошли в поселке Николаевка и селе Перевальное Симферопольского района, пяти селах Черноморского, восьми населенных пунктах Белогорского районов.Кроме того, без света остаются жители четырех населенных пунктов Ленинского района, четырех сел Нижнегорского района, одного села в Сакском районе, двух селах городского округа Судак, а также Джанкоя (частично).Над устранением последствий аварий работают бригады специалистов "Крымэнерго".Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко в своем Telegram­-канале сообщил, что вследствие удара стихии произошли локальные отключения электроэнергии. По его словам, без света остались часть Коктебеля, а также сел Курортное, Степное и Наниково. В Феодосии тоже отсутствует электроэнергия в разных районах города."Аварийные бригады РЭС уже приступили к ремонту, неполадки устраняются в рабочем режиме", – добавил он.В Севастополе, по данным "Севастопольэнерго" произошло восемь аварийных отключений. Без электроснабжения оставались 5600 человек. По состоянию на утро субботы были отключены две линии электропередачи 6-10 кВ, без от электроснабжения были отключены 800 абонентов. Восстановить электроснабжение планируется до 20:00 15 июня.В Крыму действует штормовое предупреждение, связанное с прохождением южного циклона. В субботу на полуострове также ожидаются сильные ливни с градом, грозы и порывистый ветер.Читайте также на РИА Новости Крым:Эпицентр ненастья: на Крым в выходные обрушатся грозовые ливниКогда в Крыму ожидается градЛивни с грозой и смерчи: на Кубани ожидается шторм
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Крым под ударом циклона: как полуостров пережил ночную стихию

В Крыму не зафиксировали серьезных подтоплений из-за ливней – МЧС

10:33 15.06.2024
 
© РИА Новости КрымСтихия в Крыму
Стихия в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму не зафиксировали серьезных подтоплений, несмотря на сильные ливни и грозы, обрушившиеся на полуостров в ночь на субботу. Об этом РИА Новости Крым сообщили в региональном главке МЧС.

"У нас ожидалось относительно небольшое количество осадков – от 30 до 50 миллиметров, локально выпало примерно так же. Прогноз на данный момент подтверждается", – рассказали в ведомстве.

Действие штормового предупреждения продолжается, в ближайшие двое суток также ожидаем осадки, но уже не такие обильные. Почва не переувлажненная, сухая, поэтому она приняла осадки. Каких-то серьезных подтоплений не зафиксировано, уточнили в МЧС.

Аварийные отключения света

В то же время, по данным "Крымэнерго", из-за непогоды в ряде районов республики произошли аварии на сетях, ставшие причиной отключения потребителей от электроснабжения.
Так, аварийные отключения произошли в поселке Николаевка и селе Перевальное Симферопольского района, пяти селах Черноморского, восьми населенных пунктах Белогорского районов.
Кроме того, без света остаются жители четырех населенных пунктов Ленинского района, четырех сел Нижнегорского района, одного села в Сакском районе, двух селах городского округа Судак, а также Джанкоя (частично).
Над устранением последствий аварий работают бригады специалистов "Крымэнерго".
Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко в своем Telegram­-канале сообщил, что вследствие удара стихии произошли локальные отключения электроэнергии. По его словам, без света остались часть Коктебеля, а также сел Курортное, Степное и Наниково. В Феодосии тоже отсутствует электроэнергия в разных районах города.
"Аварийные бригады РЭС уже приступили к ремонту, неполадки устраняются в рабочем режиме", добавил он.
В Севастополе, по данным "Севастопольэнерго" произошло восемь аварийных отключений. Без электроснабжения оставались 5600 человек. По состоянию на утро субботы были отключены две линии электропередачи 6-10 кВ, без от электроснабжения были отключены 800 абонентов. Восстановить электроснабжение планируется до 20:00 15 июня.
В Крыму действует штормовое предупреждение, связанное с прохождением южного циклона. В субботу на полуострове также ожидаются сильные ливни с градом, грозы и порывистый ветер.
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