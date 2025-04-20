https://crimea.ria.ru/20250420/dva-uchastnika-polumarafona-umerli-vo-vremya-zabega-v-alma-ate--1145835174.html

Два участника полумарафона умерли во время забега в Алма-Ате

Два участника полумарафона умерли во время забега в Алма-Ате - РИА Новости Крым, 20.04.2025

Два участника полумарафона умерли во время забега в Алма-Ате

Во время полумарафона в Алма-Ате скончались два участника соревнований – 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади. Об этом сообщили организаторы... РИА Новости Крым, 20.04.2025

2025-04-20T17:51

2025-04-20T17:51

2025-04-20T17:51

происшествия

казахстан

новости

спорт

здоровье

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1e/1133928308_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_d43cbc772d011f489afbbf97e6f3ccca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Во время полумарафона в Алма-Ате скончались два участника соревнований – 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади. Об этом сообщили организаторы забега на официальном сайте.Оба спортсмена регулярно участвовали в подобных мероприятиях и вышли на дистанцию 21,1 км в это воскресенье.Рсалиев потерял сознание уже на первом километре. Бригада скорой помощи прибыла спустя минуту, однако медики зафиксировали отсутствие пульса. Спасти участника не удалось. Предварительная причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии.Спустя 15 километров стало плохо Нурболу Ахмади. Он также потерял сознание и скончался до прибытия врачей. По предварительным данным, причиной его смерти стала также тромбоэмболия и острая сердечная недостаточность."Во время регистрации на забег все участники подписывают расписку о том, что физически готовы участвовать в спортивном мероприятии и несут полную ответственность за собственное здоровье, что является принятой в мире практикой при проведении подобных марафонов. Для участников в течение года мы регулярно проводим бесплатные открытые тренировки и лекции с экспертами на тему подготовки и безопасного бега. В день старта на каждой точке питания размещается медицинский персонал с необходимыми позициями для оказания первой помощи. Все маршруты забегов тщательно и заблаговременно прорабатываются совместно со службами ДП и скорой медицинской помощи", – рассказала исполнительный директор корпоративного фонда "Смелость быть первым" Салтанат Казыбаева.Как сообщили в медицинской службе, точные причины смерти будут установлены после судебно-медицинской экспертизы. Ее результаты передадут родственникам погибших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

казахстан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казахстан, новости, спорт, здоровье, в мире