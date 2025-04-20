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Два участника полумарафона умерли во время забега в Алма-Ате - РИА Новости Крым, 20.04.2025
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Два участника полумарафона умерли во время забега в Алма-Ате
Два участника полумарафона умерли во время забега в Алма-Ате - РИА Новости Крым, 20.04.2025
Два участника полумарафона умерли во время забега в Алма-Ате
Во время полумарафона в Алма-Ате скончались два участника соревнований – 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади. Об этом сообщили организаторы... РИА Новости Крым, 20.04.2025
2025-04-20T17:51
2025-04-20T17:51
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Во время полумарафона в Алма-Ате скончались два участника соревнований – 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади. Об этом сообщили организаторы забега на официальном сайте.Оба спортсмена регулярно участвовали в подобных мероприятиях и вышли на дистанцию 21,1 км в это воскресенье.Рсалиев потерял сознание уже на первом километре. Бригада скорой помощи прибыла спустя минуту, однако медики зафиксировали отсутствие пульса. Спасти участника не удалось. Предварительная причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии.Спустя 15 километров стало плохо Нурболу Ахмади. Он также потерял сознание и скончался до прибытия врачей. По предварительным данным, причиной его смерти стала также тромбоэмболия и острая сердечная недостаточность."Во время регистрации на забег все участники подписывают расписку о том, что физически готовы участвовать в спортивном мероприятии и несут полную ответственность за собственное здоровье, что является принятой в мире практикой при проведении подобных марафонов. Для участников в течение года мы регулярно проводим бесплатные открытые тренировки и лекции с экспертами на тему подготовки и безопасного бега. В день старта на каждой точке питания размещается медицинский персонал с необходимыми позициями для оказания первой помощи. Все маршруты забегов тщательно и заблаговременно прорабатываются совместно со службами ДП и скорой медицинской помощи", – рассказала исполнительный директор корпоративного фонда "Смелость быть первым" Салтанат Казыбаева.Как сообщили в медицинской службе, точные причины смерти будут установлены после судебно-медицинской экспертизы. Ее результаты передадут родственникам погибших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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60
происшествия, казахстан, новости, спорт, здоровье, в мире
Два участника полумарафона умерли во время забега в Алма-Ате

Во время полумарафона в Алма-Ате скончались два участника соревнований

17:51 20.04.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк Марафон
 Марафон - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Во время полумарафона в Алма-Ате скончались два участника соревнований – 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади. Об этом сообщили организаторы забега на официальном сайте.
Оба спортсмена регулярно участвовали в подобных мероприятиях и вышли на дистанцию 21,1 км в это воскресенье.
Рсалиев потерял сознание уже на первом километре. Бригада скорой помощи прибыла спустя минуту, однако медики зафиксировали отсутствие пульса. Спасти участника не удалось. Предварительная причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии.
Спустя 15 километров стало плохо Нурболу Ахмади. Он также потерял сознание и скончался до прибытия врачей. По предварительным данным, причиной его смерти стала также тромбоэмболия и острая сердечная недостаточность.
"Во время регистрации на забег все участники подписывают расписку о том, что физически готовы участвовать в спортивном мероприятии и несут полную ответственность за собственное здоровье, что является принятой в мире практикой при проведении подобных марафонов. Для участников в течение года мы регулярно проводим бесплатные открытые тренировки и лекции с экспертами на тему подготовки и безопасного бега. В день старта на каждой точке питания размещается медицинский персонал с необходимыми позициями для оказания первой помощи. Все маршруты забегов тщательно и заблаговременно прорабатываются совместно со службами ДП и скорой медицинской помощи", – рассказала исполнительный директор корпоративного фонда "Смелость быть первым" Салтанат Казыбаева.
Как сообщили в медицинской службе, точные причины смерти будут установлены после судебно-медицинской экспертизы. Ее результаты передадут родственникам погибших.
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